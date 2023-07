Neugablonz im Allgäu: So begegnen sich Russlanddeutsche und Ukrainer dort

In Neugablonz leben viele Russlanddeutsche. Etliche verteidigen Putins Angriffskrieg. Dennoch helfen sie Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie passt das zusammen?

Eine Umfrage hat Viktor Wegner nicht gemacht. Deswegen kann er die Zahl nur schätzen. „70 Prozent der Russlanddeutschen stehen auf der russischen Seite. Sie sind nicht alle für Putin. Aber für die russischen Interessen“, sagt der Vorsitzende des Vereins der Russlanddeutschen in Kaufbeuren-Neugablonz mit 300 Mitgliedern. Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigen sie mit einer angeblichen Bedrohung durch die Nato, der Russland ausgesetzt gewesen sei. Wegner sieht das auch so. „Aber das ist meine private Meinung“, betont er. Als Vereinsvorsitzender hält er sich mit politischen Äußerungen bewusst zurück. „Wenn wir uns im Vereinsheim treffen, bleibt der Krieg draußen. Daran muss sich jeder halten. Natürlich auch ich.“

Sonst könnte es schnell zu Spannungen kommen. Zum Verein zählen seit vielen Jahren auch ukrainischstämmige Zuwanderer. Seit Kriegsbeginn wurden sogar 17 ukrainische Flüchtlinge als Mitglieder aufgenommen. Kann das funktionieren? „Ja, sogar sehr gut“, sagt Lena Palamar. Die Tanzlehrerin stammt aus Sibirien, hat aber auch schon in der Ukraine gelebt, wo sie viele Angehörige hat. „In vielen Familien gibt es diese unterschiedlichen Wurzeln.“

Kinder lernen ukrainischen und russische Tänze

Palamar hilft, wo sie kann. Eine Cousine aus der Ukraine lebt seit eineinhalb Jahren bei ihr. In ihren Unterrichtsstunden reichen sich Kinder aus russisch- und ukrainischstämmigen Familien die Hand zum Tanz. „Wir sind alle einfache Leute und haben den Krieg nicht angefangen. Wir halten zusammen und zeigen, dass es friedlich geht.“ In Neugablonz ist das bislang gelungen. Obwohl es durchaus Sorgen gab.

In dem 14-000-Einwohner-Ort leben seit Beginn der 1990er Jahre über 5000 Spätaussiedler aus der Ex-Sowjetunion. Was die älteren unter ihnen eint: Sie haben heute fast alle einen deutschen Pass - und Erinnerungen an ein Leben in einem Land, das es so nicht mehr gibt: die UdSSR. Für viele hat die alte Heimat nach wie vor eine große Bedeutung. Ihr Bild von ihr ist geprägt von Beiträgen aus dem russischen Staatsfernsehen. „Das läuft in den meisten Familien“, sagt eine russischstämmige Neugablonzerin.

Autokorso im vergangenen Jahr überraschte viele

Buchstäblich Flagge zeigten mehrere hundert russischstämmige Einwanderer und Unterstützer im Frühjahr 2022 bei ihrer Teilnahme an einem prorussischen Autokorso von Kaufbeuren nach Kempten und wieder zurück. Damit richteten sie sich offiziell gegen die „Diskriminierung von russischstämmigen Menschen“. Viele Allgäuerinnen und Allgäuer waren von der privat organisierten Demonstration irritiert. Zugleich nahm allein Kaufbeuren seit Kriegsbeginn 539 ukrainische Flüchtlinge auf, vor allem Frauen und Kinder. „Zwischenfälle hat es bislang zum Glück nicht gegeben“, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Im Gegenteil: Die Geflüchteten seien sehr gut aufgenommen worden. Daran wirken auch Russlanddeutsche mit. Eine russischstämmige Familie nahm beispielsweise einen jungen Ukrainer bei sich auf, erzählt eine Neugablonzerin. Vereinsvorsitzender Viktor Wegner hilft bei Behördengängen. „Viele Ukrainer können russisch und gehören wie ich dem russisch-orthodoxen Glauben an“, sagt er.

Auch in den Sportvereinen werden die Gemeinsamkeiten betont, der Krieg ausgeklammert. „Wir sind alle Menschen und leben gemeinsam in Deutschland. Das steht an erster Stelle“, sagt Top-Boxer Michael Eifert, dessen Eltern als Russlanddeutsche einst nach Neugablonz kamen. „Egal ob Russlanddeutsch oder Ukrainer: Wir begegnen uns völlig normal“, sagt der 25-Jährige, der auf einen WM-Titelkampf zum Jahresende hoffen darf.