Markt Rettenbach

vor 60 Min.

Öffnet das Gasthaus „Schwarzer Adler“ in Markt Rettenbach bald wieder?

Seit November 2022 hat das Gasthaus „Schwarzer Adler“ in Markt Rettenbach geschlossen. Nun zeichnet sich ab, dass in dem einzigen Wirtshaus im Kernort, das sich direkt neben der Kirche befindet, schon bald wieder Gäste bewirtet werden.

"Habt ihr schon jemanden für den Adler gefunden?": Diese Frage ist Martin Hatzelmann in den vergangenen Monaten des Öfteren gestellt worden. Denn der Gasthof „Schwarzer Adler“ in Markt Rettenbach hat seit November 2022 geschlossen. Nun zeichnet sich ab, dass in dem einzigen Wirtshaus im Kernort schon bald wieder Gäste bewirtet werden.

