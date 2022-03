So will Markt Rettenbach Photovoltaik nutzen

Plus Die Unterallgäuer Gemeinde hat einen Kriterienkatalog verabschiedet, über den nun die Errichtung von Modulen zur Stromerzeugung geregelt wird.

Kernkraftwerke werden abgeschaltet, Fahrzeuge sollen künftig verstärkt mit Strom betrieben werden. Neue Wasserkraftanlagen werden nicht mehr genehmigt und der Bau von Windkraftanlagen wird durch die 10H-Regelung massiv eingebremst. Doch von irgendwo muss der Strom herkommen: Die Gemeinde Markt Rettenbach hat die Zeichen der Zeit erkannt und einen umfangreichen Kriterienkatalog verabschiedet, der die Errichtung von sogenannten Agro-Photovoltaik-Anlagen über einen „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ regelt. Davon sollen auch die Bürger und die Marktgemeinde profitieren.