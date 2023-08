Memmingen

06:00 Uhr

Bauen und Wohnen in der Region: Zins-Wende lässt Häuslebauer zögern

Der Wohnungsbau in Bayern ist wegen steigender Zinsen und explodierender Baupreise eingebrochen.

Plus Die Zahl der Baugenehmigungen geht zurück. Preise für Immobilien sinken. Worauf es bei Baufinanzierung und Immobilienkauf jetzt ankommt.

Von Volker Geyer

Rapide steigende Zinsen und hohe Baukosten haben bereits im vergangenen Jahr für viele Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden vorerst platzen lassen. Die Bauzinsen sind von unter einem auf rund vier Prozent geklettert. „Das schränkt den Kreis von potenziellen Bauherren und Immobilienkäufern ein“, sagte jetzt Gerhard Grebler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Landesbausparkasse (LBS) Bayern, bei einem Pressegespräch zusammen mit Vertretern der Sparkasse Schwaben-Bodensee in Memmingen. So sei zum Beispiel die Zahl der Baugenehmigungen in diesem Frühjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zurückgegangen.

Gleichzeitig würden die Preisspitzen der vergangenen Jahre für gebrauchte Immobilien abschmelzen. „Aufgrund der aktuellen Nachfragesituation erwarten wir in der Breite des Marktes aber keine starke Verbilligung“, betonte Dr. Wolfgang Zettl, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Somit bleibe ein Immobilienkauf auch in Zeiten schwankender Märkte eine lohnende Investition.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

