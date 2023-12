Das ist bei den 17. Memminger Kleinkunsttagen geboten

Von nachdenklich über fröhlich bis musikalisch: Die 17. Memminger Kleinkunsttage versprechen ein vielfältiges Programm mit namhaften Künstlern.

So macht sich Stephan Zinner am Donnerstag, 18. Januar, auf zu den Wurzeln des Blues. Und die liegen nicht etwa nur im Mississippi-Delta, sondern auch in Trostberg in Oberbayern. Statt Baumwollfeldern gibt es Maisfelder, getrunken wird kein Bourbon, sondern Rüscherl. Auch „das Weibsvolk“ bringt einen zur Verzweiflung, die Arbeit ist hart und nur die Musik kann einen retten. Also nimmt Zinner die Gitarre zur Hand und wird den Blues jaulen. Beginn ist um 20 Uhr im Antonierhaus.

Musikkabarett im Antonierhaus mit "Da Huawa und I"

„Drah de um“ heißt es am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, wenn Da Huawa und I auf der Bühne im Antonierhaus stehen. Bekannt aus der Musikkabarettgruppe Da Huawa, da Meier und I starten Christian Maier (da Huawa) und Sepp Haslinger (I) nun ihr gemeinsames Projekt. Die beiden Vollblutmusiker präsentieren Lieder und Geschichten und erfüllen dem Publikum Liederwünsche.

Neues Programm von Werner Schmidbauer feiert Allgäu-Premiere

Allgäu-Premiere feiert Werner Schmidbauer am Sonntag, 21. Januar, mit seinem neuen Solo-Programm „Mir san oans“. Es ist ein Schmuckkästchen mit Liedern, die Schmidbauer am Herzen liegen und seine Lebenswandlung der vergangenen sechs Jahre ungeschminkt zum Ausdruck bringen. Wie „von Zauberhand“ entstanden die neuen Lieder und Texte für einen persönlichen, verbindenden, Mut machenden Konzertabend. Los geht es um 18 Uhr im Hoschmi-Stadl Holzgünz.

Wiedersehen mit Vollblutmusiker Mathias Kellner

„Ernsthaft?!“ lautet die Frage am Freitag, 9. Februar, wenn der niederbayerische Oberpfälzer Mathias Kellner mit seiner rau-sanften Stimme über Gott und die Welt singt oder kurios-lustige Geschichten über die bayrische Provinz erzählt. Jedes seiner Konzerte ist eine Wundertüte – von der Reise zum Mittelpunkt der Welt bis zur „Abspülmeditation“. Beginn ist um 20 Uhr im Antonierhaus Memmingen.

Christine Eixenberger sinniert über "Dahoam"

Am Donnerstag, 15. Februar, 20 Uhr ist Christine Eixenberger auf der Bühne im Antonierhaus. Auch in ihrem neuen Programm kann die Vollblut-Entertainerin und Schauspielerin ihre pädagogische Vergangenheit nicht verleugnen. Sie trägt das Herz auf der Zunge, den Rotstift in der Hand und den Pausengong im Ohr. Aktuell fegt die studierte Grundschullehrerin mit ihrem Programm „Einbildungsfreiheit“ über die Bühnen und erzählt pointenreich von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem einen, mystischen, bayerischsten aller Orte: dem ominösen „Dahoam“.

Am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr nimmt Thorsten Otto live Platz auf der Blauen Couch – und mit ihm Hilde Gerg. Seit 2008 ist Otto mit seinen Radio-Talks auf Sendung, 2014 wurde er in der Kategorie „Bestes Interview“ mit den Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Mit seiner unvergleichlichen Art, seinen Gesprächspartnern auf Augenhöhe zu begegnen und ein spannendes Gespräch zu entwickeln, wurde er einer der bekanntesten Radiotalker Bayerns. Bei den 17. Memminger Kleinkunsttagen trifft sich Thorsten Otto zum Live-Talk mit Olympiasiegerin und Gesundheitscoach Gerg. Nach dem Ende ihrer aktiven Zeit als Skirennläuferin baute Gerg auf ihre abgeschlossene Ausbildung zur Sanitätssoldatin auf und absolvierte ein Studium im Fach Gesundheitsmanagement sowie weiterführende Ausbildungen zur Energetikerin und Personaltrainerin.

Vorverkauf: Informationen und Karten gibt es hier. Karten sind zudem erhältlich in der Touristinfo (Kontakt unter der Nummer 08331/850172) und im Buchladen Schmid (Kontakt unter der Nummer 08331/3313). (AZ)