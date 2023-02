Memminger Brauerei im Insolvenzverfahren: "Werden für Erhalt des Standortes kämpfen"

Das Amtsgericht hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. Der Betrieb läuft weiter - und die Brauerei schaut zuversichtlich in die Zukunft.

Der Absatzrückgang durch die Corona-Pandemie und der rapide Anstieg der Energiepreise haben die Memminger Brauerei GmbH in finanzielle Turbulenzen gebracht: Das Amtsgericht Memmingen hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind laut Geschäftsführung neben der Brauerei auch die beiden Tochtergesellschaften, die für Logistik und Grundstücksverwaltung verantwortlich zeichnen.

Memminger Brauerei: Dabei geht es im Insolvenzverfahren

Bei einer Insolvenz in Eigenverantwortung steht nicht die Auflösung einer Firma mit finanziellen Problemen im Vordergrund, sondern deren Sanierung. Ungeachtet der Insolvenz laufe der Betrieb daher in vollem Umfang weiter, Kunden würden in gewohnter Form beliefert, betonen die Geschäftsführer Wolfgang Kesselschläger und Jörn Hund. Letzterer wurde zum Sanierungsgeschäftsführer (CRO) bestellt. Unterstützt wird er von den Restrukturierungsexperten der dmp solutions GmbH. Rechtsanwalt Henrik Brandenburg (Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) wurde zum vorläufigen Sachwalter ernannt.

(Lesen Sie auch: Die Auswahl an Brauereien in der Region ist groß, wie unsere Übersicht zeigt. Wie viele kennen Sie?)

Hund und Kesselschläger sind zuversichtlich, das Traditionsunternehmen mit seinen aktuell 55 Beschäftigten durch die eigenverantwortliche Sanierung neu ausrichten und so in eine gute Zukunft führen zu können. Sie sagen: „Gemeinsam mit dem gesamten Team der Brauerei werden wir für den Erhalt des Memminger Bieres und für den Standort kämpfen.“

Memminger gehörte zu den größten Familienbrauereien Deutschlands

Die Geschichte der Memminger Brauerei reicht bis ins Jahr 1886 zurück, zeitweise gehörte sie zu den größten Familienbrauereien Deutschlands. In den vergangenen Jahren machte der rückläufige Trend am Biermarkt dem Unternehmen jedoch schwer zu schaffen. Mit dem Einstieg des Privatbrauerei- und Mineralbrunnenbetriebs Egerer aus Großköllnbach (Niederbayern) als Mehrheitsgesellschafter sollte die Brauerei ab 2022 neuen Schub erhalten. Egerer besitzt 51 Prozent der Brauerei-Anteile. Den Rest halten zwei weitere Gesellschafter, einer davon ist seit einiger Zeit Geschäftsführer Wolfgang Kesselschläger.

Ziel des Investors aus Niederbayern: Den Standort Memmingen nachhaltig stärken und neue Märkte erschließen, unter anderem durch einen neuen Markenauftritt. Nach dem Einstieg habe sich jedoch herausgestellt, dass die Anlagentechnik deutlich unter dem erforderlichen Stand liege, kritisiert die Geschäftsführung nun. „Dringend nötige Reinvestitionen“ seien in den Jahren vor dem Einstieg nicht erfolgt.

„Zerwürfnis“ mit dem früheren Brauereichef?

Weil es zudem keine Einigung mit dem Altgesellschafter gegeben habe, sei es laut Mehrheitsgesellschafter Franz Luitpold Egerer nicht möglich gewesen, weiteres Geld für dringen nötige Investitionen bereit zu stellen. Die Rede ist sogar von einem „Zerwürfnis“ mit dem früheren Brauereichef. Durch das Eigenverwaltungsverfahren erhoffe sich Egerer nun die Klärung bestehender Streitigkeiten, um den Weg für eine „nachhaltige Sanierung des Unternehmens und den Erhalt der Marke Memminger“ zu öffnen.

Geschäftsführer Wolfgang Kesselschläger beziffert den Ausstoß der insgesamt 20 Biersorten im abgelaufenen Jahr auf 100.000 Hektoliter, 2021 waren es noch 150.000 Hektoliter. Der Umsatz betrug zuletzt knapp sieben Millionen Euro. Wie lange der Umstrukturierungsprozess bei der Memminger Brauerei dauern wird, sei derzeit nicht abzuschätzen, sagt Kesselschläger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ziel sei es, bald in die Bierproduktion sowie danach in die Abfülltechnik zu investieren. Das Unternehmen hofft zudem, dass die Behörden rasch über einen Antrag auf staatliche Corona-Hilfen entscheiden, den die Brauerei im Mai 2022 gestellt hatte. Volumen: 500.000 Euro.

Das bedeutet Insolvenz in Eigenverantwortung: