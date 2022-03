Sommer-Flugplan 2022: Neue Ziele am Allgäu Airport in Memmingen

Der Sommerflugplan 2022 zeigt, welche Flugziele im Sommer vom Flughafen Memmingen - der Allgäu Airport liegt in Memmingerberg - angeflogen werden. Die 54 Ziele.

Der Sommerflugplan 2022 für den Flughafen Memmingen ist nicht nur für Touristen wichtig, sondern auch für Geschäftsreisende. Denn der Allgäu Airport, der tatsächlich nicht in Memmingen, sondern in Memmingerberg liegt, wird zwar von vielen Reisenden für den Flug in den Sommerurlaub oder den Kurztrip zu einem der vielen Flugziele in Europa genutzt; gleichzeitig ist der Memminger Flughafen 2022 aber auch wieder eine wichtige Drehscheibe für beruflich Fliegende.

Sommerflugplan 2022 Memmingen: Welche Fluggesellschaften fliegen am Allgäu Airport?

Aktuell fliegen Ryanair, Wizzair und Corendon Flugziele in Europa vom Flughafen Memmingen aus an. Neu kommt ab Mai 2022 Eurowings hinzu. Die zum Lufthansa-Konzert gehörende Airline fliegt dann dreimal wöchentlich Mallorca ab Memmingen an. Während Billigflieger Ryanair sich auf beliebte Urlaubsziele wie Mallorca, Portugal oder Italien spezialisiert, fliegt Wizzair vor allem Flugziele in Osteuropa an.

Auch die türkische Billigfluggesellschaft Corendon Airlines mit Sitz in Antalya hob im Winter in Memmingerberg ab, Ziele waren Hurghada und Gran Canaria. Und auch im Sommerflugplan 2022 ist Corendon in Memmingen wieder mit mehreren Flugzielen vertreten. Aktuell sind für den Sommer 2022 54 Flugziele ab Memmingen buchbar, 11 mehr als im Vorjahr.

Allgäu Airport: Ab wann gilt der Sommerflugplan 2022 am Flughafen Memmingen?

Der Sommerflugplan 2022 für den Allgäu Airport gilt ab 27. März 2022.

In den Urlaub fliegen ab Memmingen: Welche Flugziele gibt es im Sommerflugplan 2022?

Der Sommerflugplan 2022 zeigt, dass Ryanair, Wizzair und Corendon etliche beliebte Flugziele ab Memmingen auch im Sommer 2022 wieder anfliegen, etwa

Palma de Mallorca ( Ryanair )

( ) Faro und Porto in Portugal ( Ryanair )

und Porto in ( ) Palermo in Italien ( Ryanair )

in ( ) Dublin ( Ryanair )

) Sarajewo ( Wizzair )

( ) Kiew ( Wizzair )

( ) Tirana ( Wizzair )

( ) Catania / Sizilien ( Wizzair ab 4. Juni)

/ ( ab 4. Juni) Hurghada / Ägypten (Corendon)

/ (Corendon) Kreta (Corendon)

(Corendon) Rhodos (Corendon)

Insgesamt sind im Flugplan für den Sommer 54 Flugziele vertreten

Neu ist das Ziel Santiago de Compostela , das ab 27. März von Ryanair zweimal wöchentlich vom Allgäu aus angeflogen wird.

Auch Flüge von Memmingen nach Tel Aviv (Israel) wird es laut Reiseauskunft von Ryanair im Sommer 2022 wieder geben. Diese Verbindung hatte es zuletzt im Oktober 2020 gegeben.

Kukës heißt ein weiteres neues Ziel am Flughafen Memmingen. Ab 4. Juni verbindet Wizz Air das Allgäu mit der Stadt im Norden Albaniens. Damit verfügt Süddeutschlands größter Low Cost Airport neben der Strecke in die Hauptstadt Tirana nun über zwei Flugverbindungen in das Land.

Ebenfalls neu sind ab Ende März Pisa und Pescara als Ziele im Sommerflugplan 2022. Beide italienischen Städte werden von Ryanair ab Memmingen angeflogen.

Der Sommerflugplan vergangenes Jahr hatte fast 50 Verbindungen bereitgehalten. Beliebte Ziele wie Mallorca oder Kreta und Portugal waren mit dabei.

Schon ab 28. März ging es vom Flughafen Memmingen aus mit Ryanair nach Mallorca. Aufgrund der großen Nachfrage hatte Ryanair für Ostern Zusatzflüge aufgelegt. Ein neues Angebot gibt es auch von Eurowings: Mit der Airline können Reisende von nun an dreimal in der Woche auf die Baleareninsel fliegen.

Ab 1. Mai flog Ryanair vom Allgäu Airport aus nach Alicante in Spanien und nach Thessaloniki in Griechenland.

Ab 2. Mai gingen Jets nach Kreta und nach Faro in Portugal. Auch Sardinien und Zadar wurden wieder angeflogen.

Die finnische Stadt Lappeenranta stand ab 1. Juli als neues Ziel ab Memmingen auf dem Flugplan.

Rhomberg flog ab 2. Mai wieder seinen wöchentlichen Flug von Memmingerberg aus nach Calvi auf Korsika.

Nach über 1,7 Millionen Fluggästen im Rekordjahr 2019 hatten die Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen für ein massives Minus bei den Passagierzahlen in Memmingen gesorgt. 2021 ging es dann - trotz der Corona-Einschränkungen - wieder gut nach oben bei der Auslastung. Nach einer Bilanz von 690.780 Fluggästen im Vorjahr verzeichnete der Flughafen Memmingen 2021 mit 980.503 Passagieren ein Plus von 42 Prozent.