Elf Lokale, elf Bands: So lief die Memminger Musiknacht ab

Von Punkrock bis Salsa: Bei der 22. Memminger Musiknacht haben die Besucher die Qual der Wahl. Die Partygäste reisen bis aus Niedersachsen an.

Untertags stand „ Memmingen blüht" auf dem Programm; abends und nachts gab es dann bei der 22. Memminger Musiknacht in elf Lokalen in der Innenstadt elf Konzerte von elf verschiedenen Bands - und das alles für ein Ticket: Die mitreißenden Klangvariationen konzentrierten sich zwar rund um den Schrannenplatz, doch auch an der Ulmer Straße, in „Kelly´s Irish Pub“ und im Eiskeller an der Allgäuer Straße konnten die Musikliebhaber und Partyfreunde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen feiern. Egal, ob Rock, Rock n´Roll oder Latina Salsa: die Musikvielfalt war grandios. Entsprechend lockte die Musiknacht wieder zahlreiche Besucher bei sehr angenehmen Temperaturen in die Innenstadt - darunter auch viele Gäste aus dem weiten Umland. Reges Treiben herrschte zwischen den Stadtmauern und so zogen die illustren Gäste von Lokal zu Lokal.

Klassischer Rock von "Wild 'N' Rough" gab es bei der Memminger Musiknacht in der Tanne

Stefan Haaf etwa versorgte in der Tanne die Gäste mit Getränken, damit sie im alten Reitstall – hinten, unter dem historischen Gewölbe – die Musik von „Wild´N´Rough“ genießen konnten: Die Memminger Musikgruppe gibt es schon seit zehn Jahren. „Wir kommen wahnsinnig gerne in die Tanne; die Atmosphäre und die Nähe zum Publikum ist einfach mega“, sagte deren Chef. Inmitten der nahegelegenen Rockbar hat sich „Edelstoff“ niedergelassen: Die Kemptener Musikgruppe trifft sich zum Proben jede Woche bei Pester in Wolfertschwenden. Bei der Musiknacht lassen sie mit ihren Gitarren klassischen Rock erklingen.

Anmutiger "Latina-Salsa" von "Pantera"

Die beiden Kumpels, Markus und Hannes, waren extra bis aus Niedersachsen angereist, um in Memmingen eine Nacht lang um die Häuser zu ziehen und gute Musik zu hören. Im „Uno“ ließ es die noch relativ junge Band „Steelrise“ (aus dem Raum Bonlanden) mit Punkrock so richtig krachen: Vater Michael Günther bediente das Mischpult, sein 22-jähriger Sohn Niki beackerte mit Inbrunst seine E-Gitarre. Während im Las Carretas „Renato Pantera & Band“ mit anmutigem „Latina-Salsa“ unterhielten, durfte die Gruppe "Lizzi Miller" in der „Schwarzen Katz“ wegen des benachbarten Landestheaters erst um 22 Uhr richtig loslegen.

Aftershowparty mit 500 Gästen im Eiskeller

Von der Dachterrasse der „Chaplin-Sky-Lounge“ aus konnten die Besucher das bunte Treiben bei frischer Luft vom vierten Obergeschoss aus verfolgen. Als in der Altstadt weit nach Mitternacht so langsam Feierabend einkehrt, zog es viele in den Eiskeller an der Allgäuer Straße. Dort ging bei der Aftershowparty mit bis zu 500 Gästen bis um fünf Uhr morgens so richtig die Post ab.

Sarac Georg, der die Musiknacht seit 2016 organisiert, war mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Gleiches gelte für die Wirte, da auch das Wetter mitgespielt habe, so Georg. Insgesamt zählte er 1100 Gäste.