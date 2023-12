Nachhaltigkeitsforum bei Fendt in Marktoberdorf: Dieses Mal geht es mit Jörg Kachelmann ums Wetter

Bei Fendt in Marktoberdorf diskutieren Experten übers Klima. Wetterexperte Kachelmann ist angetan von den technischen Lösungen. Warum er sich dennoch sorgt.

Was haben Dubai und Marktoberdorf gemeinsam? Sowohl in der Stadt auf der arabischen Halbinsel als auch in der Kreisstadt diskutierten Experten in dieser Woche über das Klima. Während es bei der UN-Klimakonferenz um globale Fragen ging, näherten sich die Teilnehmer des Nachhaltigkeitsforums in Marktoberdorf dem Klimawandel und seiner Folgen eher von der praktischen Seite. "Landwirtschaft im Wetterstress" hatte Veranstalter AGCO/Fendt als Überschrift vorgegeben. Experten und Praktiker diskutierten darüber, wie Landwirte in Zukunft nachhaltiger und trotzdem wirtschaftlich arbeiten können. Und was Landwirten helfen könnte, mit Wetterextremen besser klar zu kommen.

Eine genaue Prognose fürs Wetter ist da zum Beispiel hilfreich. "Kann ich heute mähen, heuen oder säen?" - das sind Fragen , die Landwirte tagtäglich beschäftigen. "Wer gute lokale Wettervorhersagen will, muss auch lokal messen", sagte der Schweizer Wetterexperte Jörg Kachelmann. Bereits vor der Veranstaltung hatte der Meteorologe auf dem Gelände des Landmaschinenherstellers AGCO/Fendt in Marktoberdorf eine neue Wetterstation eingeweiht. Kachelmann betreibt über sein Unternehmen ein Netz von rund 1000 Stationen.

Je mehr Wetterstationen, desto genauer die Prognosen. Denn: "Es gibt große lokale Unterschiede beim Wetter", sagt Kachelmann. Gewitter, Starkregen, Hagel, Fröste oder Neuschnee - bereits wenige Kilometer Entfernung können einen großen Unterschied machen. Ein dichtes Netz an Wetterstationen bedeutet laut Kachelmann lokale Kompetenz. Während herkömmliche Wetter-Apps kleinräumig kaum genaue Prognosen liefern, könne durch eine hohe Auflösung die Vorhersagequalität erheblich gesteigert werden, sagt Kachelmann. So sei es mittlerweile möglich, Vorhersagen für eine nur 250 auf 250 Meter große Fläche zu machen. Mit Daten von Radar, Deutschem Wetterdienst und den Daten, die Kachelmann selbst sammelt, liege der Fehler bei Wettervorhersagen mittlerweile nur noch in einem Bereich von "zwei bis drei Prozent", sagt Kachelmann. Landwirte können per App auf die Wetterdaten zugreifen - bald auch auf die gesammelten Werte (etwa Temperatur, Wind, Luftdruck, Regenmenge) der Marktoberdorfer Wetterstation.

Landwirte sollten genaue Wetterprognosen nutzen "im Sinne der Prävention", sagte Thomas Gehrke, Vorstand der Vereinigten Hagelversicherung. Das Unternehmen versichert nur Wetterrisiken in der Landwirtschaft. Dazu zählen neben Hagel auch Sturm, Frost und Dürre. Das Jahr 2023 sei das Jahr der "Rekordschadensummen" gewesen, sagte Gehrke. Schadensverursacher waren in diesem Jahr vor allem Hagel, Sturm und Dürre. So habe es etwa im Juli extreme Hagelereignisse gegeben, die in wenigen Stunden einen Schaden von 60 Millionen Euro verursachten. Im Durchschnitt werden Gehrke zufolge in Bayern jährlich etwa 85.000 Feldstücke geschädigt, 15.000 Schadensfälle gemeldet.

Von einem Extremschaden berichtete Winzerin Meike Näkel. Sie kommt aus dem Ahrtal. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 erlitt das Weingut Meyer-Näkel einen "Totalschaden". Gebäude, Weine, Fahrzeuge, Maschinen und 350 Fässer - alles ging verloren. Insgesamt blieben bei der Flut nur fünf von 65 Weinbaubetrieben verschont. Allein bei den Weinbauern entstand ein Schaden von rund 200 Millionen Euro. Mittlerweile produziert der Familienbetrieb wieder Wein.

Fendt: Nachhaltige Technik aus Marktoberdorf

Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff bezeichnete den Neuanfang des Weinguts als ein Beispiel für "Mut, Zuversicht und Unternehmergeist". Gröblinghoff sagte, niemand dürfe den Klimawandel ignorieren. Der Marktoberdorfer Landmaschinenhersteller befasse sich intensiv mit dem Thema und einen aktiven Beitrag leisten für eine nachhaltige Landwirtschaft. Fendt entwickle neue, ressourcenschonende Technik, mit der Landwirte effektiv arbeiten und den CO2-Ausstoß verringern könnten. Denn: „CO2 zu reduzieren, aber kein Geld verdienen zu können – das ist kein Ansatz für unsere Landwirte.“

„Die Landwirtschaft ist nicht Hauptverantwortlicher für den Klimawandel“, sagte Wetterexperte Jörg Kachelmann. Er sei froh, dass viele Experten in der Brache an den „Anpassungsleistungen“ arbeiteten, die für die Zukunft notwendig sind. Gleichwohl mache er sich Sorgen über das, was komme: Temperaturen von 40 Grad im Sommer als neue Normalität, häufigere und stärkere Unwetter, Hagelkörner mit einem Durchmesser von acht Zentimetern. Der Klimawandel - "wir müssen uns bewusst sein, es wird ein riesen Mist werden."