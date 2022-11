Negativ-Rekord bei Butter-Test

18.11.2022

Schlechtestes Ergebnis im Butter Öko-Test 2022: Molkerei aus Lindenberg reagiert

Plus Das Magazin Öko-Test hat 20 Marken analysiert – und die einer Molkerei aus Lindenberg hat am schlechtesten abgeschnitten. Welche Konsequenzen der Betrieb zieht.

Von Lukas Huber

„17 von 20 Marken fallen durch“, lautet das vernichtende Urteil des Verbrauchermagazins Öko-Test, das in seiner aktuellen Ausgabe Butter unter die Lupe genommen hat. Das Echo nach der Erscheinung am Donnerstag war groß, hatten doch zahlreiche Medien die Thematik in ihrer Berichterstattung aufgegriffen. Besonders im Blickpunkt stand die „Allgäuer Bauernbutter Sauerrahm“ der Ökologischen Molkereien (ÖMA) in Lindenberg, denn diese wurde mit der Note „Ungenügend“ am schlechtesten bewertet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .