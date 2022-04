Unterallgäu

vor 19 Min.

Continental baut für 25 Millionen im Unterallgäu

Am neuen Firmensitz in Memmingen will Continental Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren entwickeln.

Plus Continental errichtet in der Nähe des Allgäu Airports ein 6000 Quadratmeter großes Entwicklungszentrum. Im Fokus stehen Systeme für automatisiertes Fahren.

Von Verena Kaulfersch

Systeme für assistiertes und automatisiertes Fahren gewinnen rasant an Bedeutung. Was der Automobilzulieferer Continental hier auf die Straße bringen will, wird am Standort Memmingen getestet. Dort gibt das Unternehmen jetzt Gas: Über 25 Millionen Euro investiert es in den Neubau eines Entwicklungszentrums.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen