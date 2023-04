Brand in Wertstoffhof in Memmingen gestern - Feuerwehrmann in Unfallklinik

Bei mehreren Verpuffungen in einer Recycling-Firma in Memmingen wurde gestern ein Feuerwehrmann schwerer verletzt. Der Brand führte zu einer großen Rauchwolke.

Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Memmingen ist ein Feuerwehrmann mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bei dem Brand am Mittwochnachmittag zu mehreren Verpuffungen in einem Kunststoffsilo einer Recyclinganlage.

Heute am Donnerstag hat die Polizei weitere Details dazu genannt: Bei der Öffnung einer Luke kam es zu einer Verpuffung, wobei ein Feuerwehrmann sich Verletzungen im Halsbereich zuzog. Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. Diese kann er aber vermutlich in den nächsten Tagen wieder verlassen.

Der entstandene Brand konnte nach vier Stunden abgelöscht werden. Als Brandursache wird ein defekter Elektromotor vermutet, der sich im Bodenbereich der Filteranlage des Silos befindet. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Mitarbeiter der Firma seien nicht zu Schaden gekommen.

Über dem Süden der Stadt Memmingen stieg am Mittwochnachmittag und -abend eine große Rauchwolke auf. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei den Anwohnern geraten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten.

Brand in Recycling-Firma in Memmingen: Großeinsatz der Feuerwehr

Etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Memmingen, Benningen und Memmingerberg waren bis zum späteren Mittwochabend vor Ort. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Die Feuerwehr schloss eine Gefahr für die Umgebung aus, jedoch kam es in der näheren Umgebung durch die starke Rauchentwicklung zu Sicht- und Geruchsbelästigungen.