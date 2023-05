Obama warnt in Berlin vor Polarisierung der Gesellschaft

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat in Berlin vor der Polarisierung der Gesellschaft und Desinformation gewarnt. Auch der Klimawandel kam in seiner Rede vor.

"Ich glaube, das sind einige der größten Gefahren für die Demokratie", sagte Obama. "Manche jungen Leute glauben, alles, was sie auf Tiktok sehen, ist wahr. Wer auch immer das von euch auch denkt: Ist es nicht."

Der 61-Jährige sprach am Mittwochabend in einer Halle am Ostbahnhof mit 17.000 Sitzplätzen. Empfangen wurde er mit lautem Jubel. Tickets wurden im Vorfeld für rund 61 bis 550 Euro angeboten.

Barack Obama unterhält sich vor 17.000 Menschen mit Klaas Heufer-Umlauf

Der deutsche Moderator Klaas Heufer-Umlauf führte durch den Abend. Der ehemalige Präsident sprach mit ihm über seine Sicht auf aktuelle politische Themen wie den Klimawandel und gute politische Führung. Dabei vergaß er nie wohl gesetzte Pointen: "Fragen Sie meine Frau Michelle, ich habe zehnmal am Tag Unrecht."

Nach 60 Minuten wandte sich Obama mit eindringlichen Worten zum Klimawandel nochmals direkt an sein Publikum. "Was mir Hoffnung gibt, ist die nächste Generation", sagte er. "Wenn ich um die Welt reise, stelle ich fest, dass diese Generation junger Menschen intelligent, idealistisch und innovativ ist." Und doch spüre sie manchmal eine Last, die entmutigen könne. Er führte fort: "Ich möchte euch sagen, dass es eine freudige Verantwortung ist. Es ist ein großes Privileg, auf diese Welt einzuwirken und sie zu verbessern." Für seine Rede erntete er viel Applaus.

Obama trifft auch Angela Merkel und Olaf Scholz

Der ehemalige Präsident ist schon seit einigen Tagen in Europa. Ende vergangener Woche absolvierte er einen ähnlichen Termin in Zürich vor rund 10 000 zahlenden Gästen. Vor seinem großen Auftritt in Berlin traf er in intimerem Ambiente Angela Merkel und Olaf Scholz. Er sagte: "Gestern Abend war ich Abendessen mit einer alten Freundin, Angela Merkel. Heute habe ich Mittag gegessen mit dem neuen Kanzler Olaf Scholz."

Mit Merkel verbindet Obama seit seiner Präsidentschaft von 2009 bis 2017 ein enges und freundschaftliches Verhältnis, wie die damalige Kanzlerin auch bei seinem Abschiedsbesuch als Präsident 2016 deutlich machte.

Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Im Wahlkampf 2008 hatte er an der Berliner Siegessäule eine gefeierte Rede vor geschätzten 200.000 Menschen gehalten. Als Präsident sprach er 2013 vor dem Brandenburger Tor.

In Berlin traf Barack Obama auch Angela Merkel. Seit Jahren haben sie ein freundschaftliches Verhältnis. Foto: Büro der Bundeskanzlerin A. D., dpa



In Deutschland wird Obama bis heute wie ein Popstar gefeiert. Und auch am Mittwochabend standen die Versäumnisse seiner achtjährigen Präsidentschaft nicht im Vordergrund. Stattdessen schienen die Worte Obamas eher Nostalgie in der Halle auszulösen. Vielen sind sie noch gut im Gedächtnis, die Familienfotos vor dem Weißen Haus: Michelle und Barack mit den Töchtern Sasha und Malia – und natürlich Hund Bo. Obamas Selbstironie, seine jovialen Faustgrüße, der Präsident auf dem Basketball-Court und sein ikonischer Mic Drop. Der Kontrast zu Amtsnachfolger Donald Trump könnte größer kaum sein.

Darüber, welche Summe er wohl für den Auftritt in Berlin bekommen hat, lässt sich nur spekulieren. Die Tickets wurden im Vorfeld für rund 60 bis 550 Euro angeboten. (dpa)