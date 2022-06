Vom Bodensee bis zur Küste: Neun Tourentipps fürs Neun-Euro-Ticket

Plus Warum nicht mal Deutschland von einer anderen Seite aus entdecken? Mit dem Neun-Euro-Ticket lassen sich in der Ferienzeit viele reizvolle Strecken entdecken: unsere neun Reisevorschläge.

Ab 1. Juni geht es los. Für neun Euro sind nun Deutschlands schönste Regionalbahn-Strecken erfahrbar. Das Ticket macht Fahrten mit Bus und Bahn unglaublich preiswert. Und wie praktisch: Es kann auch während der bayerischen Pfingstferien genutzt werden. Eigentlich sollte das Vorhaben, das die Deutschen über gehörig gestiegene Energiepreise hinwegtrösten soll, im Mai an den Start gehen, doch die Abstimmung mit den Ländern, Kommunen sowie den Verkehrsverbünden zog sich hin. Die Verzögerung bringt nun Vorteile mit sich.