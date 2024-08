Sechs Tipps, damit Stress und Streit nicht mitreisen

Kaum eine Zeit wird so herbeigesehnt und mit Erwartungen belegt wie der Sommerurlaub, die großen Ferien. Gleichzeitig kann gerade diese Kombination zum gefürchteten Urlaubsstress führen. Schnell liegen die Nerven blank. Wir haben Tipps, wie der Urlaub von Anfang an zur Erholung werden kann.



Alle Interessen unter einen Hut bringen

Wenn die Erwartungen an den Urlaub scheinbar unvereinbar sind, helfen nur salomonische Lösungen. Viele Veranstalter bieten Cluburlaube mit Kinderbetreuung an, damit Mama und Papa sich auch mal wieder als Paar fühlen können. Aber auch Absprachen vor dem Urlaub und klare Ansagen zum Tagesverlauf sorgen dafür, dass jeder auf seine Kosten kommt: Bis zum Nachmittag an den Strand, danach ein Bummel durch den Ort... Wird das klar vereinbart und eingehalten, muss keiner lautstark auf seinen Wünschen beharren. Übrigens: Freunde und Bekannte, die schon im Alltag schwierig sind, werden sich im Urlaub nicht komplett ändern.



Puffer für Körper und Geist einplanen

Oftmals bedeutet Urlaubszeit leider auch Krankheitszeit, vor allem, wenn auf die Schnelle noch alles abgearbeitet worden ist. Da ist es sinnvoll, Puffertage vor dem Start in die Ferien einzuplanen. Wer den Urlaub mit einem Waldlauf oder einem entspannten Essen beim Lieblingsitaliener einläutet, und dann in Ruhe die Packliste abarbeitet, gönnt sich und seiner Psyche die Zeit zum Ankommen in der Erholung. Übrigens raten Psychologen eher zu einem langen Urlaub als zu mehreren hektischen Kurztrips, wenn es um die Erholung geht. Drei Wochen werden als ideal angesehen. Und wer nach der Reise noch zwei, drei Tage zu Hause zum Wiederankommen einplant, hat alles richtig gemacht.



Konstruktiv mit Erwartungen umgehen

In beinahe jedem Urlaubsratgeber steht zu lesen, man solle bitte die Erwartungen an die Ferienwochen nicht so hochschrauben. Allein dieser Satz kann Stress auslösen, denn in den 49 Wochen Alltag ist es nicht immer einfach, keine Erwartungen an die schönste Zeit des Jahres aufzubauen. Besser ist es, eine Liste zu führen, welche Erwartungen jeder Reiseteilnehmer konkret hat. Geschieht das während des Jahres nicht, ist ein gemütliches Beisammensein vor Reiseantritt eine gute Gelegenheit zu erfahren, welche Wünsche und Träume die Ferienkameraden haben. Die Lösung lautet, Freiräume zu schaffen oder Kompromisse zu schließen.



Mit Gewohnheiten brechen - einfach mal ganz anders sein

Sich auf etwas Neues einlassen, jeden Morgen fünf Minuten meditieren? Schon kleine Änderungen signalisieren Körper und Geist, dass Alltag und Routine vorbei sind. Standardisierte Abläufe, die uns täglich das Leben erleichtern, weil wir nicht darüber nachzudenken brauchen, müssen im Urlaub nicht genauso ablaufen. Gerade da kann es Spaß machen, sich auf Neues einzulassen. Studien haben ergeben, dass der Erholungseffekt verstärkt wird, wenn im Urlaub etwas Neues erlernt worden ist.



Spaß haben auch bei schlechtem Wetter

Das Horrorszenario schlechthin für Urlauber ist Regen, während zu Hause schönstes Sommerwetter herrscht. Da braucht es wahrhaft emotionale Stabilität, um nicht mit dem Schicksal zu hadern. Zu ändern ist es nur durch spontane Abreise oder ein sogenanntes „Reframing“, der Realität einen anderen Blickwinkel geben. Denn schlechtes Wetter kann auch Kuscheln im Hotelzimmer bedeuten oder im Lieblingspulli unter dem Sonnen-, pardon, Regenschirm zu lesen. Auch Ausflüge zu machen und die Gegend zu erkunden, macht bei kühlem Wetter mehr Freude als bei brütender Hitze. Mit Kindern kann ein Urlaubstagebuch erstellt werden oder Oma und Opa bekommen ein selbstgebasteltes Souvenir mit Muscheln. So verbracht sind kühle Tage zwischendrin sogar eine Erholung für Haut und Organismus.



Nicht alles glauben, was gepostet wird

Gerade wenn es in den Ferien mal nicht wie erwartet läuft, können Urlaubsimpressionen von Freunden und Bekannten in den sozialen Medien wie Brandbeschleuniger wirken. Kritisches Infragestellen kann da sehr hilfreich sein. Denn mal ganz ehrlich: Wer würde schon einen Schnappschuss mit weinenden Kindern und grauen Wolken veröffentlichen? Also einfach mal im Hier und Jetzt bleiben und den Urlaub mit allen Facetten erleben.



Der Luxus des Nichterreichbarseins und des Zusammenseins

Der größte Luxus und gleichzeitig auch die größte Herausforderung im Urlaub ist der Abstand von unseren digitalen Begleitern. Smartphone und Tablet sollten, wenn es um die Erholung geht, die kleinste Rolle im Urlaub spielen. Zur Not gibt‘s ein Familienhandy, dessen Nummer nur eine Vertrauensperson zu Hause hat. Vom einen weniger, vom anderen mehr: Selten sind Paare so intensiv zusammen wie im Urlaub. Das bedeutet nicht immer Harmonie, sondern kann auch für Zündstoff sorgen. Potenzielle Konflikte können aufgeschrieben und nach dem Urlaub besprochen werden.

