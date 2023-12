Aufstieg auf den Kilimandscharo: So erfüllt man sich diesen Lebenstraum

Plus Jährlich machen sich etwa 50.000 Menschen auf den Weg zum „Uhuru-Peak“. Was für Touristen ein besonderes Erlebnis ist, ist für die Träger Lebensgrundlage.

Charles „Chas“ Uhuru trägt Handschuhe aus dicker Wolle. Ein grober Strickhandschuh, der an den Fingerkuppen abgeschnitten ist. Am Handrücken ist eine Haube angenäht, die, über die nackten Finger gestülpt, Kälte abhalten soll. Es ist die Art von Kleidungsstück, die nicht wirklich warm hält. Vor allem nicht dann, wenn das Thermometer minus zehn Grad zeigt und ein eisiger Wind daraus eine gefühlte Temperatur von -20 Grad macht. Auch sonst trägt Charles eher gewöhnliche Sportklamotten, als er auf dem Gipfel des höchsten Berges Afrikas steht: Eine weite Jogginghose, mehrere Schichten Pullis und Jacken, eine Mütze unter die er eine Kapuze gestopft hat und ein älteres Modell Bergschuhe.

Charles steht nicht allein auf dem Kilimandscharo, natürlich nicht. Der Berg zieht jährlich Tausende Touristen an. Charles ist keiner von ihnen. Er ist derjenige mit einem klaren Auftrag: Sie nach oben zu bringen.