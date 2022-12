Das ist das Geheimnis der besten Schokolade der Welt

Vor der Westküste Afrikas liegt das Inselreich São Tomé Principe. Hier produziert der Italiener Claudio Corallodie wohl beste Schokolade der Welt. Bei einem Ortsbesuch verrät er auch ihr Geheimnis.

Pechschwarze Wolken sitzen auf den Felsnadeln in der Baia das Agulhas, Blitze zucken. Wie eine Zeichnung historischer Forschungsreisender wirkt dieses Panorama, wie eine Illustration aus dem Abenteuerroman „Die vergessene Welt“. Darin erzählt Sherlock-Holmes-Erfinder Arthur Conan Doyle die phantastische Geschichte einer Expedition, die in einem fernen Land Dinosaurier aufspürt. Sollten die Echsen aus der Urzeit tatsächlich irgendwo auf dem Globus überlebt haben, dann wohl hier, auf Príncipe, dieser Insel wie aus „Jurassic Park“.