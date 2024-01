Wasserwelten in Afrika: mal wild und spektakulär, mal ganz sanft

Der Sambesi und der Okavango im südlichen Afrika bieten an den Viktoriafällen und im Okawango-Delta großartiges Wasser-Theater. Wie unterschiedlich diese wichtigen Lebensadern sind.

Spätestens ab Station 15 helfen auch die dunkelblauen Regenüberwürfe nicht mehr, mit denen Touristen ausgestattet werden. Pitschpatschnass stehen sie da, hin- und hergerissen zwischen der Faszination für ein gewaltiges Naturschauspiel und dem Ärger darüber, dass man nicht auf die Idee kam, Wechselklamotten mitzunehmen. Aber unter afrikanischer Sonne ist der Verdruss schnell dahin und das Staunen groß: die Viktorafälle, seit 1989 Weltkulturerbe und in Simbabwe auf einem Trail durch den Regenwald aus unterschiedlichen Perspektiven zu beobachten.

Auf fast zwei Kilometern Breite donnert das Wasser des Sambesi dort, im Grenzland zwischen Sambia und Simbabwe, über 100 Meter in die Tiefe. Rund zehn Millionen Liter pro Sekunde rauschen zur Regenzeit zwischen April und August hinab. Vor einer Stunde noch ein ganz anderes Schauspiel als der Dampfer auf dem viertlängsten Fluss Afrikas entlang tuckerte, die Passagiere beobachteten Nilpferde im Schilf und sich dem Tag bei einem spektakulären Sonnenaufgang entgegenträumten. Wobei – eine Ahnung von diesem Getöse hätte man auch da schon bekommen können, denn die Gischt der Viktoriafälle ist weit ins Land hinein sichtbar, als gewaltige Wolke aus Millionen von Wassertröpfchen, die es himmelwärts treibt. Nicht umsonst wird der Wasserfall, der breiteste weltweit, „Mosi-oa-Tunya“, also Rauch mit Donner, genannt. 1855 hatte ihn der schottische Afrikaforscher David Livingston entdeckt und nach Königin Victoria benannt.

Mit dem typischen Einbaum Mokoro im Okavango-Delta unterwegs. Foto: Birgit Müller-bardorff

Die Wilderei von Elefanten wurde in Simbabwe verhindert

Ob die Regentin die Fälle je in Augenschein nahm? Eher nicht. Aber ihre royalen Nachfahren reisten gern und häufig in das Land, das unter dem Namen Südrhodesien einst zur britischen Kronkolonie gehörte, und sie machten dann auch Station im ehrwürdigen Victoria Falls Hotel, wo Fotografien an den Wänden die illustre Gästeschar dokumentieren. Der später abdankende König Edward war hier ebenso wie die junge Elisabeth mit Eltern und Schwester und auch Michael Jackson und David Hasselhoff genossen wohl auf der Terrasse mit den Korbstühlen nicht nur den High Tea mit Scones und Sandwiches, sondern auch den Blick auf die berühmte Eisenbahnbrücke, die Sambia und Simbabwe miteinander verbindet. Und konnten dann bestimmt auch den Regenbogen sehen, der dem Sprühnebel der Viktoriafälle oft einen bunten Reif aufsetzt.

Der Sambesi ist aber nicht nur verantwortlich für eine der zugkräftigsten Touristenattraktionen im südlichen Afrika, sondern auch Lebensgrundlage für viele Tiere, die vom Wasser angezogen werden. Büffel, Elefanten, Kudus, Giraffen, Antilopen dazwischen Paviane, die auf den mächtigen Baobab-Bäumen turnen, kann man in der Savanne Simbabwes entdecken. Direkt am Ufer des Sambesi erstreckt sich auf 55.000 Hektar das Matetsi Private Game Reserve, eines der vielen Naturreservate, die in privater Hand sind oder als Konzessionen betrieben werden. Das Geld, das die zum Reservat gehörende Luxus-Lodge einbringt, ermöglicht es, den Tieren einen sicheren Hort zu bieten. Wilderei ist in Simbabwe wie auch den umliegenden afrikanischen Ländern immer noch ein großes Problem. „Mittlerweile haben es die Wilderer nicht mehr nur auf das Elfenbein der Elefanten abgesehen, sondern vor allem auf ihr Fleisch und in Asien sind auch ihre Ohren begehrt“, sagt Brian Gurney, der Chef des Konservation-Teams in Matetsi. 50 bewaffnete Ranger kontrollieren deshalb jeden Tag mit einer Hundestaffel, vor allem die Wasserstellen auf dem Gelände. Offenbar mit abschreckender Wirkung, denn seit 2021, erzählt Brian mit sichtbarer Genugtuung, hätten sie "keinen Elefanten mehr verloren".

Erdölbohrung en in Namibia könnten das Okavango-Delta bedrohen

Um die grauen Riesen hautnah zu erleben, muss man gar nicht lange suchen. Überall haben sie ihre Spuren hinterlassen, an den angeknabberten Bäumen, die man nur mit riesigen Steinwällen vor ihnen schützen kann, auf dem Boden, wo sie ihre Hinterlassenschaft, den wasserreichen weichen Dung, großzügig verteilen. Ungeniert kreuzen die Dickhäuter die Wege der Safari-Jeeps und lassen sich weder vom Motorengeräusch noch dem Klicken der Kameras irritieren. Das gilt auch für die zwei rivalisierenden Elefantenbullen, die sich auf eine kleine Rangelei einlassen. Drohend gehen sie immer wieder aufeinander zu, weichen abwechselnd voreinander zurück und schwingen ihre Rüssel, bis einer aufgeben muss. Erst als der Unterlegene den Wagen mit den Touristen entdeckt, wird es Zeit, den Rückwärtsgang einzulegen. „Er hat ein neues Opfer entdeckt, um seine Kräfte zu messen“, flüstert Brian und hält es für richtig, sich jetzt aus dem Staub zu machen.

Sonnenaufgang am Sambesi Foto: Birgit Müller-Bardorff

Das Wasser ist Lebensader für Mensch und Tier, ob tosend und stürmisch wie an den Viktoriafällen in Simbabwe, oder verhalten und leise wie im Okavango-Delta in Botswana. Nur rund 300 Kilometer Luftlinie sind die beiden Gebiete entfernt voneinander, die Eindrücke könnten nicht unterschiedlicher sein, das offenbart sich gleich nach dem Grenzübertritt auf der Fahrt nach Kasane, wo die Buschflieger auf dem kleinen, aber sich international nennenden Flughafen warten, um Touristen zu den Camps ins Okavango-Delta zu bringen. Ein Visum benötigt man hier nicht wie in Simbabwe – dafür saubere Schuhe. Jeder Einreisende muss sie in einer Wasserlache desinfizieren, nicht nur die an den Füßen, sondern auch die in Taschen und Koffern. So ist es nicht ungewöhnlich hier ihr Schuhwerk trocken wedelnde Touristen zu sehen. Die Angst, dass die Maul- und Klauenseuche eingeschleppt wird und die Rinderzucht gefährdet, ist groß. Läden und Einkaufszentren säumen die Straße, im Landesinneren sieht man Obstplantagen und Getreidefelder und immer wieder kommen einem die großen Trucks entgegen, die die Erträge der Minen transportieren. Die Wirtschaft floriert in diesem Land, das sich mit der niedrigsten Korruptionsrate Afrikas brüsten kann.

Die Zivilisation ist im Okavango-Delta weitgehend unberührt

Leistet sich der Sambesi an den Viktoriafällen den großen Auftritt, macht der Okavango am Rande der Kalahari-Wüste wenig Aufhebens von sich. Sein Wasser speist sich aus dem Hochland Angolas, wo zwischen Oktober und April an die 700 Millimeter Regen pro Quadratmeter fallen. Rund drei Monate später erreicht das Wasser in Botswana das Delta des Okavango, das mit 16.000 Quadratkilometern größte Binnendelta der Welt, und versickert dann sang- und klanglos in der Senke der Kalahari wieder. In der Zwischenzeit aber entsteht ein Labyrinth aus unzähligen Bächen, Flussarmen, Teichen und Pfützen, das im Juli seine höchsten Wasserpegel erreicht und eine einzigartige Vielfalt an Tieren anzieht: Vögel, Fische, Säugetiere, Amphibien und Reptilien, in einem Artenreichtum, wie kaum sonst auf der Welt, finden hier paradiesische Bedingungen vor. Ein Paradies allerdings, das wie so viele Traumorte auf der Welt, bedroht ist. Der Klimawandel macht auch dem Delta zu schaffen. Noch fällt genug Regen in den Höhen Angolas, aber Pläne für Staudämme, die dem Delta das Wasser entzögen, bereiten Sorge, genauso wie die Bohrungen nach Erdöl in Namibia, die die Naturidylle im Norden Botswanas auf einen Schlag zerstören könnten.

Von der Zivilisation ist das Okavango-Delta bisher weitgehend unberührt geblieben, sieht man von den Lodges ab, die für Touristen Ausgangspunkt von Safaris sind. Einige wenige Dörfer gibt es, die Menschen leben dort in einfachen, aus Kuhdung und der Erde der Termitenhügel erbauten Rundhütten, ihre Wäsche waschen sie am einzigen Brunnen im Ort, während ihre Kinder am Boden im trockenen Sand spielen. Die Tiere, deretwegen es die Touristen hierherzieht, sind für diese Menschen und ihr Vieh mehr Bedrohung denn Attraktion. In Eretsha haben sie schlechte Erfahrung mit Löwen gemacht, die die Rinder gerissen haben. Kelly Motshoi, Rangerin der Organisation Claws, erzählt, dass die Bauern sich nur dadurch zu helfen wussten, Gift für die Löwen auszulegen. "Doch dadurch wurden auch andere Tiere getötet. Den Bauern war nicht bewusst, welchen Schaden sie für die Natur damit anrichten", berichtet die junge Frau. Nun geben sie ihre Rinder in die Obhut von Claws. Nachts sind die Tiere in einem sicheren Gehege untergebracht, morgens werden sie auf Weideflächen getrieben und bewacht, und wenn sich doch einmal ein Löwe an ihnen vergreifen will, wird er mit Böllern vertrieben.

Löwenbrüder in Botswana Foto: Birgit Müller-bardorff

Der Jeep pflügt sich durch die tiefsten Pfützen

Ob die beiden Löwen, die hinter einem Busch in einer Senke dösen, auch schon Erfahrung damit gemacht haben? Safari-Guide Chris von der Vumbura-Lodge ist täglich nicht nur mit Touristen im Busch unterwegs, um die Tiere im Delta zu beobachten. Er weiß, dass sie sich gerade von einem Kampf mit Artgenossen erholen müssen. Löwen haben nicht viele Feinde: Krokodile, Menschen und eben andere Löwen, mit denen sie rivalisieren. Die beiden sind Brüder und einander offenbar sehr zugetan. "Bei Löwen ist das üblich", kommentiert Chris das Schmusen und Kuscheln der Raubkatzen im hohen Gras und fährt weiter. Die Sonne steht mittlerweile über dem Horizont und macht Bäume und Gräser zu einem Schattentheater im Abendwind. Mannshohe, bizarr geformte Termitenhügel ragen wie Märchenschlösser aus der Steppe. Es riecht nach wildem Salbei, zu hören ist nur das Quaken der Frösche, gelegentlich ein Knurren und Grunzen aus dem Gebüsch und ein sanftes Plätschern. Der Jeep pflügt durch die Riesenpfützen, die unerfahrenen Fahrern unüberwindbar scheinen, einen routinierten Guide wie Chris aber nur etwas lächeln lassen. Nach rechts und links geht sein Kopf mit den langen schwarzen Zöpfen hin und her, während er den Wagen langsam durchs Wasser manövriert, in dem sich jetzt der Sonnenuntergang spiegelt – ein Wassererlebnis ganz anderer Art als vor wenigen Tagen an den Viktoriafällen, aber nicht minder großartig. Und diesmal bleibt man dank der Fahrkünste von Chris trocken. Wissenswertes

Wissenswertes zur Afrika-Reise 1 / 4 Zurück Vorwärts Anreise: Eurowings Discover, die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa, fliegt dreimal in der Woche direkt von Frankfurt nach Victoria Falls (www.eurowings-discover.com). Das Einreise-Visum gibt es am Flughafen für 45 Dollar. Kasane, von wo aus Buschflieger ins Okavango-Delta fliegen, erreicht man in einer ca. einstündigen Autofahrt.

Reisezeit: Die beste Reisezeit für Tiersichtungen ist von Mai bis zum Ende der Trockenzeit im Oktober.

Übernachtung: The Wallow Lodge (wallowlodge.com); Vumbura Plains Camp von Wilderness Safaris

Arrangement: Der Veranstalter Windrose Finest Travel bietet eine Reise nach Victoria Falls und ins Okavango-Delta mit Übernachtungen in luxuriösen Lodges mit Verpflegung, Reiseleitung, Buschflügen und Ausflügen. Informationen unter 030/2017210 oder www.windrose.de

Die Autorin recherchierte auf Einladung von Eurowings Discover und Windrose