Auf Tour im Fiaker der kleinen Leute: Unterwegs in der schönsten Straßenbahnlinie von Wien

Prunkbauten am Ring, Mélange im Kaffeehaus. Ja, Wien ist das, aber es ist viel mehr als das. Vor allem ist es eine Stadt im rasanten Wandel. Jedes Jahr wächst sie um 20.000 Menschen. Ganze Stadtviertel entstehen auf Brachflächen, Cafés auf Autoparkplätzen am Straßenrand, Blumenbeete mitten im Pflaster von Fußgängerzonen und Radstraßen. Die Viertel, liebevoll „Grätzel“ genannt, erfinden sich immer wieder neu. So bleibt die Zwei-Millionen-Metropole seit Jahren auf den Top-Plätzen der lebenswertesten Städte der Welt. Wer sich stilecht auf Entdeckertour begeben will, kann das in der „Bim“ tun, der Straßenbahn. Die wohl schönste Route durch die Stadt ist die D-Linie, auf der man die Vielfalt von der Hofburg bis zum Karl-Marx-Hof erlebt, die Natur erkunden kann - aber ebenso eintaucht in die spannende Sozialgeschichte einer Stadt mit ihren Hochs und Tiefs.

Station 1 - Hauptbahnhof: Das Tolle am D-Wagen, den einem so gut wie alle befragten Wiener und Wienerinnen für eine Stadtrundfahrt ans Herz legen, ist: Er startet gleich am Hauptbahnhof. Wer mit dem Zug ankommt und mit seinem Koffer ganz unkompliziert einsteigt, ist an Station 2, Schloss Belvedere, schon mittendrin im alten Wiener Prunk. Das Herz geht einem auf, während die prächtigen Gebäude an einem vorbeizuziehen scheinen wie in einem gemächlichen Film. Das nächste Tolle ist aber, dass die Strecke noch sehr abwechslungsreich werden wird.

Wien investiert viel in den Öffentlichen Personennahverkehr. Auch für Touristen ist das Netz gut nutzbar. Foto: Ute Krogull

In Wien mit der „Bim“ zu fahren, ist nämlich auch ein Stück Sozialgeschichte. Das ÖPNV-Netz ist vorbildlich ausgebaut, die Stadt hat das 365-Euro-Ticket „erfunden“ und investiert eine Menge Geld in ihr öffentliches Verkehrsnetz, das jährlich um die 700 Millionen Fahrgäste befördert. Der Gedanke, Nachhaltigkeit mit dem sozialen Aspekt zu verbinden, hat seinen Ursprung im „Roten Wien“ nach dem Ersten Weltkrieg - auch dorthin wird die Tour noch führen.

Station 4 - Schwarzenbergplatz: Den Wiener Linien mit ihren fünf U-Bahn-, 29 Straßenbahn- und über 100 Bus-Linien ist sogar ein eigenes Museum gewidmet, die Remise. Vom Schwarzenbergplatz aus kann man in einer guten haben Stunde dorthin laufen (nimmt aber in diesem Fall lieber die U-Bahn). Kinder lieben das Museum mit seinen Mitmach-Angeboten, Erwachsene lernen viel über die Entwicklung des Netzes, die im 19. Jahrhundert begann.

Das Wiener Straßenbahnmuseum "Remise" ist ein Stück Industriekultur. Kinder lieben es aus ganz anderen Gründen. Foto: Ute Krogull

Zum Beispiel, dass Ausflüge wie der unsere mit der „Bim“ Tradition haben. Zur Jahrhundertwende waren die Bahnen ins Grüne am Sonntag völlig überfüllt. Mittlerweile sind sie besser zu nutzen als die U-Bahnen. „Da komme ich manchmal im ersten Anlauf gar nicht rein“, meint die Nachbarin in der Tram.

Station 7 - Staatsoper: Hier geht es auf den Ring in all seiner überwältigenden Pracht - streng genommen ist die D-Linie daher auch eine Ringlinie. Aussteigen lohnt sich hier nicht nur wegen der Architektur, sondern auch wegen der vielen eleganten Parks. Wien ist mit einem Anteil von rund 50 Prozent Grünfläche am Stadtgebiet eine der grünsten Metropolen der Welt. Obwohl Österreichs Hauptstadt stark wächst, soll das so auch bleiben, erklärt Dr. Johannes Lutter von der Klima- und Innovationsagentur Wien.

Egal ob in der Stadtmitte oder in den anderen Bezirken: Wien hat überall Parks und Grünflächen, hier der Maria-Theresien-Platz. Foto: Ute Krogull

Bei der Stadtplanung wird also berücksichtigt, dass jeder und jede in maximal 250 Metern Entfernung eine Grünfläche erreichen kann, die diesen Namen auch verdient. Angesichts des Klimawandels wurden außerdem die Quartiere ermittelt, in denen es besonders heiß ist und wo oft gleichzeitig viele alte, viele ärmere Menschen leben. Hier setzt man zuerst an, um zum Beispiel Areale mit Bäumen und Blumen, weitere Trinkwasserbrunnen (1500 gibt es bereits) oder „Cooling Zones“ zu schaffen.

Stadtbesichtigung in Wien - mit dem ÖPNV durch Österreichs Hauptstadt

Station 15 - Rathaus: Dass das Herz der Stadt für die Öffis schlägt, zeigt nicht nur, dass aktuell mehrere Milliarden Euro in die Verlängerung der U2 sowie den Bau der U5 investiert werden, mit der ab 2026 Wiens erste vollautomatische U-Bahn-Linie unterwegs sein soll. Die Stadt verbaut für das Projekt, das andere Linien verbindet, allein 370.000 Kubikmeter Beton - das entspricht dem Mega-Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai. Auf andere Art spektakulär: Vor der prächtigen Kulisse von Rathaus und Burgtheater fand im September die erste Tram-WM der Welt statt. 25 Teams nahmen an den Geschicklichkeitswettbewerben teil. Wien gewann - Ehrensache!

Station 18 - Alte Börse: Zwischenrein sei der Ehrlichkeit halber erwähnt, dass beim Tram-Sightseeing ein Problem besteht. Hat man einen der erstaunlich bequemen bunten Plastikschalensitze ergattert, ist es so gemütlich, die schöne Stadt an sich vorbeigleiten zu lassen, dass man nicht so gerne wieder aussteigen mag. Doch man sollte sich aufraffen, sei es für einen Besuch im Kaffeehaus - oder einen kleinen Spaziergang. Von der Alten Börse aus zum Beispiel zu einem ganz besonderen Gebäude, der Postparkasse. Otto Wagner hat sie 1906 in damals hochmodernem Stil geplant (heute beherbergt sie übrigens unter anderem ein Café). Er war jedoch nicht nur ein erstaunlicher Architekt, sondern auch der Stadtplaner, der Ende des 19. Jahrhunderts das Wiener Stadtbahnnetz entwickelte.

Die Österreichische Postsparkasse wurde im Jahr 1906 nach Plänen des Architekten Otto Wagner gebaut. Er entwarf als Stadtplaner auch das Bahnnetz. Foto: Ute Krogull

Mit seinen ebenso teils von Wagner entworfenen Metro-Stationen ist es mittlerweile im Grund ein riesiges, stadtumspannendes Denkmal auf drei Ebenen vom Viadukt über die Straßenbahn bis zu unterirdischen Zügen. Unter anderem verengte der Architekt dafür damals den Wienfluss, was auch dem Hochwasserschutz diente. 2024 allerdings funktionierte das nicht mehr. Das Wasser in dem Kanal stieg auf vier Meter, beinahe hätte es das U-Bahn-Netz geflutet.

Wiener Stadtviertel vom Serviterviertel bis zur Josefstadt entdecken

Station 20 - Sigmund-Freud-Museum: Dieser Halt liegt in einem der kleinen Stadtquartiere, welche die Wiener liebevoll „Grätzel“ nennen - echte Nachbarschaften zum Wohlfühlen. „Wien ist ein Dorf“, sagt Maria, die hier aufgewachsen ist. Aber ein Dorf, das aus vielen Dörfern besteht. Das Servitenviertel, wo an der Berggasse der Psychoanalytiker Sigmund Freud lebte, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es wird wegen seines Flairs auch „französisches Viertel“ oder „Klein-Paris“ genannt und beherbergt eine Menge kleine Läden mit besonderen Produkten, Restaurants wie das „Mast“, die bevorzugt lokale Produkte verarbeiten, Cafés wie die hübsch altmodische „Mercerie“.

Das Wiener "Grätzel" Serviterviertel lädt mit Wohlfühlatmosphäre, verkehrsberuhigten Gassen und viel Grün zum Flanieren ein. Foto: Ute Krogull

Wer durch das „Grätzel“ bummelt, kann zudem sehen, wie die Stadt sich verändert: Gassen sind in Fahrradstraßen umgewandelt, Parkstreifen mit Bäumen bepflanzt, umgeben von insektenfreundlichen Blumen, schicke hölzerne Sitzmöbel laden zur kleinen Pause. Das ist in vielen Ecken so, zum Beispiel auch in der Josefstadt oder dem Karmeliterviertel. Die Stadt möchte den Autoanteil am Verkehr bis 2030 von 25 auf 15 Prozent verringern, erklärt Johannes Lutter. Gleichzeitig soll der ÖPNV-Anteil, der aktuell bei etwas über 30 Prozent liegt, steigen. Immerhin: Seit ein paar Jahren haben mehr Menschen ein Öffi-Ticket als ein Auto.

Station 24 - Müllverbrennungsanlage Spittelau: Das berühmte Hundertwasser-Haus liegt an einer anderen Straßenbahnlinie. Doch im Vorbeifahren zu den jetzt nahen Weinbergen sieht man vom D-Wagen aus ein anderes Werk des populären Künstlers und Architekten: Fassaden und Schlot der Müllverbrennungsanlage Spittelau wurden in den 1980er Jahren durch Friedensreich Hundertwasser neu gestaltet.

Die Müllverbrennungsanlage in Spittelau wurde von Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Foto: Bruno Coelho - stock.adobe.com

Der Wow-Effekt hilft einem durch eine an schönen Ausblicken eher arme Durststrecke. Doch auch das ist Wien.

Station 26 - Karl-Marx-Hof: Wo ist schon ein „Gemeindebau“ eine Sehenswürdigkeit? Der über einen Kilometer lange Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt gilt jedoch als ikonischer Bau. 1926 bis 1933 erreichtet, verfügte er ursprünglich über fast 1400 Wohnungen für 5000 Menschen und Infrastruktur vom Kindergarten bis zum Postamt. Der ehemalige Waschsalon Nr. 2 beherbergt nun das kleine Museum „Das rote Wien“. Der Bau ist so lang, dass es mehrere Haltestellen gibt. Fürs Museum steigt man an der Halteraugasse aus.

Der Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt gilt als Ikone der Sozialbauten. Er wurde Ende der 1920er-Jahre geplant. Foto: Ute Krogull

In der Schau wird erklärt, wie sich aus den desaströsen Wohn- und Lebensbedingungen nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Kultur nach dem Prinzip „Licht, Luft, Sonne“ entwickelte. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie finanzierte die Stadt Hunderte Gemeindebauten durch eine gestaffelte Wohnungsbausteuer. Die Grundstückspreise sanken dadurch, die Kommune konnte große Flächen erwerben. Noch heute wohnen die meisten Wienerinnen und Wiener zur Miete, sehr viele - mit Stolz - in sogenannten Sozialwohnungen. Was sich damals entwickelte, berührt einen als Besucherin - und prägt die Stadtplanung bis hin zum öffentlichen Verkehrsnetz bis heute.

Mit der Straßenbahn zur Wanderung in die Weinberge von Wien

Station 27 - Nußdorf: Am Ziel! Und auch das ist Wien: Reizvolle Vororte wie Nußdorf oder Grinzing liegen nur wenige Tram-Stationen vom Stadtkern entfernt, wirken mit ihren niedrigen Häusern und den Buschenschenken aber wie Landstädtchen oder Dörfer. Das Schönste: Von der Endhaltestelle aus kann man loswandern zu einem Spaziergang hinauf in die Weinberge.

Von den Nußdorfer Weinbergen aus schweift der Blick über die Donau und die Metropole Wien. Foto: Ute Krogull

Wer den nicht langen, doch dafür recht steilen Eichelhofweg hinaufgeht, wird mit einer Kette von Buschenschenken belohnt. Je nach Wind- und Sonnenstand und gewünschter Aussicht - Donau-Blick, Großstadt-Panorama, Villen im Grünen - kann man sich eine auswählen und bei Gespritztem und Brotzeitbrettel erholen. Wer lieber unten bleibt, bekommt auch hier einen Heurigen.

Kurz informiert Vienna City Card: Die VCC ist speziell für Touristinnen und Touristen konzipiert, bietet freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für den gewählten Zeitraum (24 h / 48 h / 72 h). Zudem offeriert sie Ermäßigungen beim Sightseeing, Einkaufen oder in der Gastronomie: www.viennacitycard.at

WienMobil-App: Die Mobilitäts-App zeigt nicht nur Routen für die öffentlichen Verkehrsmittel an, sondern bezieht in der Planung auch Rad- und Gehwege, Fahrten mit dem Taxi, Leihfahrrädern oder Carsharing-Fahrzeug mit ein.

Rent a Bim: Oldtimer-Straßenbahnfahrten für Gruppen organisiert der Verband der Eisenbhanfreunde: www.rentabim.at

Am Ziel von Wiens schönster Straßenbahnroute erwarten einen in den Weinbergen die Buschenschenken von Nußdorf. Foto: Ute Krogull