2024: Zwei neue Flusskreuzfahrtschiffe auf Rhein und Donau

Auf dem Wasser von Stadt zu Stadt: Flusskreuzfahrten sind nachgefragt. Entsprechend wachsen die Flotten der Anbieter.

Amadeus Flusskreuzfahrten hat ein neues Schiff mit Hybrid-Antrieb angekündigt. Die "Amadeus Nova" mit Platz für knapp 160 Passagiere soll ab Frühjahr 2024 auf dem Rhein und der Donau unterwegs sein, teilte die Flusskreuzfahrtmarke der österreichischen Reederei Lüftner Cruises mit.

Die Flotte von Amadeus Flusskreuzfahrten hatte erst jüngst Zuwachs bekommen: Die "Amadeus Riva" wurde auf dem Rhein in Köln getauft.

Auch der Düsseldorfer Flussreiseveranstalter Viva Cruises baut die Flotte aus. Die "Viva Enjoy" mit Platz für bis zu 190 Passagiere soll im September 2024 ablegen und erst einmal vorwiegend ab Wien auf der Donau unterwegs sein.

Die "Viva Enjoy" sei nach der "Viva One" und der "Viva Two" schon der dritte Neubau in kurzer Zeit. Man reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach Flusskreuzfahrten, so der Veranstalter.

(dpa)