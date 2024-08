Auf den Spuren von Elvis: Wo Fans den King of Rock ’n’ Roll entdecken können

Im beigen Glitzeranzug steht er auf der Bühne, die schwarzen Haare zur Tolle zurück gegelt, Koteletten bis zu den Backen, seine Stimme samtig tief und die Fans im Saal sind hin und weg. Elvis lebt! Also natürlich nicht der echte King of Rock ’n’ Roll. Der junge Mann dort oben heißt Liam Hewitt, kommt aus dem US-Bundesstaat Georgia und nimmt als einer von zehn Kandidaten beim Elvis-Gesangswettbewerb in Tupelo teil. Sie alle wollen Elvis würdigen, seine Musik lebendig halten und es zum Finale nach Memphis schaffen, denn erst dort wird sich zeigen, wer dem Original am nächsten kommt. Die Konkurrenz ist groß, mehr als 85.000 Elvis-Interpreten soll es weltweit geben. Aber schon allein hier zu sein, in Tupelo, in dieser charmanten Kleinstadt im Norden von Mississippi, ist für alle eine Ehre. Denn hier ist Elvis aufgewachsen, hier können Fans ihrem Idol nachspüren.

Elvis Presley wuchs in einem kleine Holzhaus in der Stadt Tupelo auf

Das Geburtshaus steht noch, ein kleiner Holzbau etwas außerhalb des Stadtzentrums, Stufen führen auf die Veranda zum Eingang. „In diesem Zimmer wurde Elvis am 8. Januar 1935 geboren“, sagt Roy Turner. In der Ecke steht ein Eisenbett, daneben eine Kommode, über dem Kamin an der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Bild von Vernon und Gladys Presley mit dem kleinen Elvis Aaron. „Die Familie hatte nicht viel Geld“, sagt Turner. Der Vater lieh sich 180 Dollar, um das Haus zu bauen, zwei Räume ohne Elektrizität und fließendes Wasser – weiter weg vom Kommerz und der Extravaganz in Graceland, seiner Villa in Memphis, könnte der Ort kaum sein, aber dazu später mehr.

Knarzende Stufen führen auf die Veranda: In diesem Haus wurde Elvis Presley am 8. Januar 1935 geboren.

Turner leitet das Geburtshaus und das dazugehörige Museum, er ist in Tupelo aufgewachsen, kennt jede Ecke in der Stadt. Seit Jahrzehnten forscht er zu Elvis und hat an mehreren Büchern und Dokumentationen mitgewirkt. Wer Elvis nahe kommen und verstehen möchte, wie der schüchterne Junge aus der weißen Unterschicht das prüde Amerika der 1950er-Jahre aufmischte und zu einem der größten Stars der Musikgeschichte wurde, sollte hierherkommen. Bei einer Tour durch das liebevoll gestaltete Museum erfahren Besuchende alles über die Anfangsjahre des Sängers, der schon als Kind in der Kirche sang und gespannt dem einzigen Radio im Viertel lauschte.

Elvis wuchs mit Countrymusik und Gospel auf, aber was ihn wirklich begeisterte, war der Rhythm and Blues. Er sollte die schwarze Musik in den weißen Mainstream tragen, zu einer Zeit, in der die Rassentrennung gesetzlich festgeschrieben war und Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner systematisch unterdrückt und verfolgt wurden. Als die Familie Ende der 1940er-Jahre ins hundert Kilometer entfernte Memphis zog, hing Elvis heimlich in Blues-Kaschemmen herum und ließ sich von schwarzen Musikerinnen und Musikern inspirieren. Und das als Weißer in den Südstaaten. Lieder wie „Hound Dog“, „That’s Alright“, „Don’t Be Cruel“ oder „Shake, Rattle, and Roll“ hatte er nicht selbst geschrieben, sondern von Big Mama Thornton, Otis Blackwell, Big Joe Turner oder Arthur „Big Boy“ übernommen, aber deren Namen sind heute beinahe vergessen.

In einem kleinen Baumarkt in Tupelo bekam Elvis seine erste Gitarre

Erst nachdem er seine ersten großen Hits gelandet hatte, kehrte Elvis nach Tupelo zurück - für zwei Konzerte 1956 und 1957. Das eingenommene Geld spendete er der Stadt, die damit später das Geburtshaus erwarb. Bis heute engagieren sich die Verantwortlichen und Einheimischen, um den Geist des King of Rock ’n’ Roll zu bewahren. Im Stadtpark erinnert eine lebensgroße Statue an ihn. Entlang der Hauptstraße stehen Gitarren-Skulpturen, die Elvis gewidmet sind, Fans können für Fotos ihren Kopf durchs Schallloch stecken. Zahlreiche Geschäfte reihen sich aneinander, in den Schaufenster und an Hauswänden prangt das Konterfei des King of Rock ’n’ Roll.

In dem kleinen Baumarkt „Tupelo Hardware" kaufte Gladys Presley ihrem Sohn Elvis seine erste Gitarre.

Nicht entgehen lassen sollten sich Fans einen Besuch im Tupelo Hardware Store. Der kleine Baumarkt ist seit 90 Jahren familienbetrieben, noch heute werden dort Schrauben, Gartenschaufeln, Wandfarben und allerlei anderes verkauft. Und auch Elvis lässt sich hier entdecken. Die Regale ragen meterhoch bis unter die Decke, ein alter Verkaufstresen zieht sich durch den Laden, der Holzboden knarzt. Kaum etwas hat sich verändert, seit Elvis im Januar 1946 hier stand, um sich ein Geburtstagsgeschenk auszusuchen. Eigentlich wünschte er sich die Waffe, die hinter dem Tresen an der Wand hing, aber die wollte ihm seine Mutter Gladys nicht kaufen. Stattdessen bekam er für knapp acht Dollar seine erste Gitarre. Sie begleitete ihn durch die Schulzeit und durch die ersten Aufnahme-Sessions.

Elvis aß oft einen Cheeseburger bei „Johnnie’s Drive-In“

Ein anderer Ort, der für Fans fast schon Pflicht ist, liegt etwas außerhalb des Stadtzentrums. Im Vorbeifahren könnte man den kleinen Imbiss fast übersehen, in dem Elvis gern mit seinen Freunden auf eine Cola und einen Cheeseburger saß. „Johnnie’s Drive-In“ wurde 1945 eröffnet und gilt bis heute als bester Burgerladen der Stadt. Eine Plakette erinnert an das Lieblingsessen des King of Rock ’n’ Roll, über einer Sitzecke hängt ein Bild von ihm. Sein Stammplatz. Wer dort sitzen will, muss allerdings Glück haben, denn er ist schnell besetzt.

„Johnnie's Drive-In" wurde 1945 eröffnet und gilt bis heute als bester Burgerladen in Tupelo. Auch Elvis aß hier gerne einen Cheeseburger.

Elvis ist präsent in der Stadt, aber sein Erbe wird nicht ausgeschlachtet trotz der mehr als 100.000 Touristinnen und Touristen, die jedes Jahr nach Tupelo kommen. Alles wirkt recht beschaulich, auch während des alljährlichen Elvis Festival, bei dem Elvis-Interpreten gegeneinander antreten. Dann tummeln sich tausende Fans und dutzende Elvise in der Stadt oder wie sie in Tupelo sagen: Elvi. Hier haben sie extra eine Pluralform für Elvis.

Drei ältere Damen posieren für ein Foto mit einem sonnenbebrillten Elvis. Sie tragen Fans-Shirts aus dem Hardware Store, an ihren Ohrläppchen baumeln Elvis-Ohrringe. Sie kommen schon seit Jahren zum Festival nach Tupelo, erzählen sie. Es mache Spaß, man kenne sich und treffe Menschen mit derselben Leidenschaft. „Ich habe mich als junges Mädchen in Elvis verliebt“, sagt eine der drei. „Er stimmt mich einfach immer fröhlich.“ Ob sie den echten Elvis einmal live gesehen hat? „Leider nie, aber seine Musik lebt weiter.“

Zum „Elvis Festival" in Tupelo kommen Fans aus alles Welt und Elvis-Interpreten treten beim Gesangswettbewerb gegeneinander an.

Die meisten hier in Tupelo fühlen sich mit Elvis verbunden oder haben eine Anekdote zu erzählen. Wie Allen, der seit 30 Jahren als Lehrer in der Stadt arbeitet und sich noch erinnert, wie er als Junge mit seinem Vater nach Memphis fuhr, um den Sarg von Elvis zu besuchen und ganz aufgeregt war, als ein Sicherheitsmann ihn auf eine Fahrt über das Gelände von Graceland mitnahm. Oder Terry, deren Vater dort mal einen Fernseher für Elvis installierte. „Er ist ihm nicht persönlich begegnet, aber er war beeindruckt von der Villa, für die damalige Zeit war das purer Luxus. Unser Haus hätte vermutlich ins Wohnzimmer gepasst“, sagt sie und lacht.

500.000 Menschen pilgern jedes Jahr nach Graceland

Wer vom beschaulichen Tupelo nach Memphis fährt, um Graceland zu besuchen, fühlt sich erst mal wie am Flughafen. Nach einer Sicherheitskontrolle werden Gäste an Absperrbändern durch das klotzige Besucherzentrum geführt, vorbei an Souvenirshops und Bildschirmen, auf denen Elvis lächelt und performt. Was sich der bescheidene Junge aus Tupelo wohl dabei gedacht hätte?

Elvis lebte 20 Jahre mit seiner Familie in der Villa Graceland in Memphis.

Mehr als 500.000 Menschen kommen jedes Jahr her, um sich dem King of Rock ’n’ Roll näher zu fühlen. 20 Jahre wohnte er hier mit seiner Familie bis zu seinem Tod im August 1977, hier ist er auch beigesetzt. Das Anwesen, im Colonial-Revival-Stil der Südstaaten erbaut, liegt etwa 15 Kilometer südlich vom Stadtzentrum in Memphis am Elvis Presley Boulevard. Mit Bussen werden Besuchende über das fünf Hektar große Grundstück vor den Eingang gekarrt. „Welcome to my world, why don’t you come in“, singt Elvis ihnen über den Audio Guide ins Ohr und schon geht es hinein ins Haus, in dem die Zeit stehen geblieben scheint.

Im Wohnzimmer steht der Flügel, auf dem Elvis spielte, im Schlafzimmer der Eltern hängen noch die Kleider im Schrank.

Im Wohnzimmer steht der Flügel, auf dem Elvis spielte, im Schlafzimmer der Eltern hängen noch die Kleider im Schrank. Leicht vorzustellen, wie der Sänger hier mit Freunden Billard spielte oder im lederverkleideten Fernsehzimmer saß, während drei Kanäle gleichzeitig liefen. Ein wenig kitschig und überladen, das Ganze, aber auch berührend. Es war sein Rückzugsort, fünf Hektar Freiheit, die hinter der Mauer endete, denn draußen warteten meist schon dutzende Fans.

In der Overton Park Shell spielte Elvis im Sommer 1954 erstmals vor größerem Publikum

Daran kann sich Letetia Kirk noch genau erinnern. Die 82-Jährige war Elvis‘ Krankenschwester, arbeitete von 1968 bis zu seinem Tod für ihn und lebte zeitweise in der Villa. „Er mochte es, wenn sein Zimmer kalt und dunkel war“, sagt sie. „Ich habe ihm oft vorgelesen.“ Ihre Erinnerungen hat sie in zwei Büchern aufgeschrieben. Eine Geschichte, die sie immer wieder gern erzählt: „Einmal sind wir den Elvis Presley Boulevard entlanggefahren, als am Straßenrand ein Mädchen ihr Fahrrad schob. Sie hatte einen Platten“, sagt Kirk. „Elvis hielt an und fuhr das Mädchen nach Hause. Am Nachmittag kaufte er ein pinkfarbenes Fahrrad und brachte es ihr vorbei.“ Er sei immer großzügig gewesen. Und dann streckt sie ihre Hand aus. „Diesen Ring hat mit Elvis geschenkt“, sagt sie. „Ich hüte ihn wie meinen Augapfel.“

Mehrmals fuhr Kirk mit Elvis auch in den Overton Park. Die Grünanlage liegt eine Viertelstunde westlich vom Stadtzentrum entfernt. Am Rande des Parks steht ein muschelförmiger Bau, die Overton Park Shell, im Sommer finden in dem Open-Air-Amphitheater kostenlose Konzerte statt. Bei einer Führung können Besuchende einen Blick hinter die Bühne werfen und durch die Räume spazieren, in denen die Musiker vor ihrem Auftritt warten. An den Wänden hängen Plakaten vergangener Shows: Johnny Cash, Isaac Hayes, The Staple Singers, sie alle traten im Overton Park auf. Auch Elvis spielte hier im Sommer 1954 zum ersten Mal vor größerem Publikum.

In dem kleinen Tonstudio im Westen der Stadt nahm Elvis seine ersten Songs auf.

Wer auf den Spuren des King of Rock ’n’ Roll unterwegs ist, besucht am besten auch das legendäre Sun Studio in Memphis. In dem kleinen Tonstudio im Westen der Stadt nahm Elvis seine ersten Songs auf. Auch Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbinson und Johnny Cash kamen regelmäßig für Aufnahmen vorbei. Für ein Foto dürfen Fans vor dem Mikrofon des King of Rock ’n’ Roll posieren.

Zur Elvis Week, die am kommenden Freitag, 9. August, startet, werden tausende Fans in die Stadt pilgern, um an Elvis zu denken, seine Musik zu hören und sich für eine Mahnwache mit Kerzenlichtern vor den Toren von Graceland zu versammeln. Auch Liam Hewitt wird dabei sein. Der junge Mann und Elvis-Interpret aus Georgia hat beim Gesangswettbewerb in Tupelo gewonnen. Ob er auch in Memphis derjenige sein wird, der dem King of Rock ’n’ Roll am nächsten kommt?

Die Recherche wurde von Memphis Travel unterstützt.