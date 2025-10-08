Namibia, Tansania? Oder nach Angola? Warum dieses afrikanische Land viele Reisende staunen lässt

Das Wasser rauscht, fast dröhnt es, die Luft ist voller winziger Tröpfchen und in der Sonne bilden sich kleine Regenbögen. Am Fuß der Kalandula-Wasserfälle sitze ich völlig erledigt auf einem feuchten Felsen und weiß: Allein für diesen Moment hat sich die Reise nach Angola gelohnt. Ja, Angola! Dieses riesige Land in Afrika, von dem die meisten sagen: „Ich musste erst mal googeln, wo das ist“ und dann fragen: „Haben die keinen Bürgerkrieg mehr?“

Um die Unklarheiten gleich zu beseitigen: Angola liegt im Südwesten Afrikas nördlich von Namibia und friedlich ist es auch. Der Bürgerkrieg ist seit 2002 vorbei und seitdem ist es dort politisch eher ruhig. Die kommunistische Regierung hat früh entdeckt, dass sich mit den Bodenschätzen des Landes gute Geschäfte machen lassen und jetzt sollen auch die Natur- und Kulturschätze vermarktet werden. Angola ist als Reiseziel fast noch ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber auch das soll nicht so bleiben.

Angolas Hauptstadt Luanda liegt direkt am Atlantik. Von der alten Festung der Portugiesen genießen Besucher einen Ausblick auf die Skyline und die neu gestaltete Palmenpromenade. Foto: Ulf Lippmann

Das vermeintlich große Abenteuer beginnt nach der Landung in der Hauptstadt Luanda mit einer Überraschung: Der erwartete afrikanische Moloch ist eine ziemlich aufgeräumte Metropole mit Palmenpromenade am Atlantik und glitzernden Hochhäusern. Auf einer Halbinsel vor der Stadt liegt ein goldgelber Sandstrand mit Beachclubs, Fischrestaurants und schicken Bars.

Street-Art ist ein großes Thema in Angola. Überall in den großen und kleinen Städten sind kunstvolle Wandmalereien zu sehen, wie hier in Luanda. Foto: Ulf Lippmann

Weil früher fast nur Geschäftsleute auf Dienstreise nach Luanda kamen, galt die Stadt bis vor wenigen Jahren als die teuerste Hauptstadt der Welt. Das hat sich mittlerweile geändert, für Touristen sind die Preise bezahlbar. Im schicken Club am Strand kosten Essen und Getränke so viel wie in Deutschland. In der coolen Barstraße mit viel Straßenkunst und gemischtem Publikum gibt es ein Bier aber auch schon für umgerechnet 40 Cent.

Auf den Märkten in und um Luanda gibt es viel mehr als Gemüse und Fleisch. Auch Schmuck, Baumaterial und Hühner sind im Angebot. Foto: Ulf Lippmann

Deutlich näher am Afrika-Klischee sind die großen Märkte in Luanda. Menschen drängen sich, Gemüse, Körbe, Schmuck, Fahrräder oder Klamotten sind im Angebot, im hinteren Teil auch Ziegen, Hühner und Hautcreme.

Die alte Festung hoch über Luanda bietet nicht nur fantastische Blicke auf die Stadt und die Küste, sondern im Museum auch Begegnungen mit der afrikanischen Tierwelt, allerdings nur in Blau. Riesige Räume sind mit Azulejos, Kachelbilder im Stil der portugiesischen Kolonialherren, gestaltet. Elefanten, Giraffen, Krokodil, Löwe und Warzenschwein – wer sucht, findet die komplette Belegschaft von „König der Löwen“ hier oben auf den Kacheln wieder.

In der alten Festung von Luanda haben die portugiesischen Kolonialherren Räume mit den typischen Azulejos gestalten lassen. Zu sehen ist afrikanisches Großwild in Weiß und Blau. Foto: Ulf Lippmann

In dieser Dichte bekommen Besucher das Großwild in Angola sonst nirgendwo zu sehen. Zwar ist das Land riesig und auch Nationalparks gibt es seit Jahrzehnten, die Wildtierbestände wurden im langen Bürgerkrieg jedoch dermaßen dezimiert, dass sie sich bis heute nicht flächendeckend erholt haben. Statt Tiere aus den Reservaten der Nachbarländer umzusiedeln, setzt man in Angola auf die Natur und hofft, dass das Wild von selbst zurückkehrt, wenn die Lebensräume in Ordnung sind. Ausnahmen sind einige der seltenen Angola-Giraffen, die es noch in Namibia gab. Rund ein Dutzend Tiere wurden 2023 im Iona-Nationalpark angesiedelt.

Menschenleer, aber abwechslungsreich, das sind die Landschaften im Süden Angolas. Neben Grassteppen gibt es auch felsige Hügel, Sanddünen und Buschland. Foto: Ulf Lippmann

Klassische Safaritouristen sind also (noch) falsch in Angola, aber die riesigen Steppen, Savannen und Wüsten im gefühlt menschenleeren Süden des Landes sind trotzdem atemberaubend schön. Hügel, auf denen kurz unterhalb des Gipfels rundgeschliffene Steine wie vergessene Riesenmurmeln liegen, Hänge mit nadelspitzen Felsen, die an gepanzerte Dinosaurierrücken erinnern, oder weite Flächen mit goldgelben Grashalmen bieten viel Abwechslung fürs Auge. Ganz muss man auf Tiere auch nicht verzichten: Hin und wieder springen ein paar Antilopen vorbei.

Auf einem Felsenrücken in der Nähe des Örtchens Virei irgendwo im Nirgendwo von Südangola haben Menschen schon vor rund 20.000 Jahren ihre Spuren hinterlassen. Abstrakte Zeichnungen sind überall auf den Felsen zu finden. Bis heute ist ihre Bedeutung nicht erforscht, aber wer von den Felsen aus über die weite Landschaft schaut, merkt, dass dieser Ort noch immer so besonders ist wie einst.

Wenn Touristen in der Nähe campen, kommen die Nachbarn aus dem Volk der Kuvale und schauen dem seltsamen Treiben zu. Foto: Ulf Lippmann

Wir dürfen am Fuß der Felsen zelten, haben aber vorher im nahen Dorf beim Soba, so heißt hier der Bürgermeister, um Erlaubnis gebeten. Am nächsten Morgen werden wir auch das Dorf des Kuvale-Volks besuchen, aber zunächst mal sind wir und unser Camp am Abend die Sehenswürdigkeit. Aus dem dunklen Nichts tauchen unsere Nachbarn immer wieder in Zweier- und Dreiergruppen am Lagerfeuer auf und schauen uns einfach nur beim Campen zu. Die Verständigung ist schwierig, aber es wird viel gelächelt und die ein oder andere Dose Bier wechselt den Besitzer.

Manuel Pedro Bungisa gehört zum Volk der Kuvale und ist Dorfvorsteher. Foto: Ulf Lippmann

Am nächsten Morgen sind die Kuvale lange vor uns auf den Beinen und schon da, als wir nach einer erstaunlich kalten Nacht aus den Zelten kriechen. In ihren Umhängen aus bunten Stoffen stehen sie in der aufgehenden Sonne auf einem Felsbuckel und beobachten unser seltsames Treiben. Der Soba Manuel Pedro Bungisa wird später erklären, dass es ihm eigentlich ein Rätsel ist, warum Besucher in diese Gegend kommen, aber alle Gäste werden freundlich empfangen.

Im Dorf der halbnomadischen Kuvale leben neben den Menschen mehrere Dutzend Rinder. Die Tiere bilden das Kapital der Dorfgesellschaft, schließlich ist jedes Rind bis zwischen 500 und 800 Dollar wert. Auch wenn die Lebensumstände äußerst einfach sind, so sind die Menschen nicht arm, weiß Reiseleiter Thomas Thadewaldt.

Riesige Baobabs prägen die Landschaft im Norden Angolas. Foto: Ulf Lippmann

Von Wüste und Savanne ist im Norden Angolas keine Spur. Im Binnenland gibt es zahlreiche Dörfer und Städtchen. Es wuchert tropisch aus allen Ritzen und riesige Baobab-Bäume bestimmen das Bild. Aus der Ferne sieht es aus, als hätte jemand große Leberwürste an die kahlen Äste gehängt, doch es sind die Früchte, deren getrocknetes Fruchtfleisch überall am Straßenrand säckeweise verkauft wird. Zu Pulver zermahlen oder als Erfrischungsgetränk angemischt ist „Múcua“ in Angola allgegenwärtig.

Auf den Märkten an der Straße gibt es neben dem idyllisch-tropischen Obst-Gemüse-Mix aber auch manchmal „Bushmeat“. Dazu gehören neben kleinen Antilopen auch Affen, Schlangen und andere zum Teil geschützte Wildtiere. Mit Idylle hat das nichts zu tun.

Ein Cowboy wie aus dem Italo-Western. In Angola heißen sie Vaqueiros und kommen oft aus Brasilien. Foto: Ulf Lippmann

Einen Hauch vom Wilden Westen hat der Norden Angolas auf einer der großen Fazendas bei Cacuso, wo auch so etwas wie „Urlaub auf dem Bauernhof“ möglich ist. Die Fazenda umfasst 20.000 Hektar Land, auf dem rund 5000 Rinder wohnen – und immer wieder auch Touristen. Das Gutshaus aus den 1950er-Jahren wurde zu Restaurant und Lobby des Kahombo-Resorts umgebaut, die ehemaligen Arbeiterunterkünfte sind jetzt Hotelzimmer, die sich überhaupt nicht mehr nach Arbeiterquartier anfühlen.

Vom weißen Tor zur Fazenda bis zum Haus dauert die Fahrt rund halbe Stunde. Auf dem Weg dorthin sind da plötzlich Cowboys auf ihren Pferden, die Kuhherden von einer Weide auf die nächste treiben. Die weißen Rinder wirbeln roten Straßenstaub auf, der über die grünen Wiesen zieht. Dazwischen diese lässigen Reiter mit Cowboyhüten, die ziemlich genau wissen, wie cool ihr Job auf Außenstehende wirken muss.

Fast wie im wilden Westen: Cowboys treiben in Angola eine Rinderherde auf eine neue Weide. Foto: Ulf Lippmann

Doch die Wildwest-Kulisse täuscht, es handelt sich um einen modernen Viehzucht-Betrieb. Tierarzt Sidney Pinto erklärt, dass gerade die Kühe von ihren halbwüchsigen Kälbern getrennt werden. Zuvor sind die Muttertiere jedoch alle durch ein Ultraschallgerät gelaufen, um zu prüfen, ob sie schon wieder trächtig sind, denn schließlich waren auch einige Stiere auf der „Familienweide“.

Sidney und auch einige seiner Cowboy-Kollegen, die hier „Vaqueiro“ heißen, kommen übrigens aus Brasilien. Die Dreiecksverbindung Angola-Portugal-Brasilien besteht seit Kolonialzeiten und ist bis heute sehr eng. Auch das dunkle Kapitel des Sklavenhandels tat dem keinen Abbruch.

Die Portugiesen spielen auch eine Rolle in der Legende, die die „Pedras Negras“ umgibt, diese riesigen Felsen bei Pungo Adongo. Denn dort soll einst im Schutz der Felsen die legendäre Königin Djinga gebadet haben, als sie von portugiesischen Soldaten gestört wurde. Splitternackt musste die Königin fliehen und hat bei der Flucht so fest aufgetreten, dass ihre Fußabdrücke noch heute zu sehen sind.

Die Pedras Negras sind riesige Felsen im Norden Angolas, von denen Besucher fantastische Ausblicke genießen können. Foto: Ulf Lippmann

Physikalisch dürfte das etwas schwierig sein, aber die Königin gab es wirklich. Sie regierte im frühen 17. Jahrhundert und konnte den Portugiesen einige Zeit die Stirn bieten. Bis heute ist sie eine Art Nationalheldin und schmückt Hauswände ebenso wie eine berühmte Kaffeemarke. Durch und durch nett war sie offenbar nicht, denn eine andere Legende besagt, dass Djinga immer eine Sklavin um sich hatte, die ihr bei Bedarf als Sitzgelegenheit dienen musste.

Nicht weit entfernt liegen die Kalandula-Wasserfälle. Schon aus der Ferne kann man sehen, dass über dem flachen Land so etwas wie eine Wolke hängt. Was man dagegen nicht sieht, ist, dass das Land dort plötzlich abbricht und der Fluss Lucala über 100 Meter in die Tiefe stürzt. Nach den berühmten und viel bereisten Victoria-Fällen sind die Kalandula-Wasserfälle die zweitgrößten in ganz Afrika.

Auf einer Breite von über 400 Metern rauscht das Wasser abwärts, vorher fließt es buchstäblich unter den Füßen der Touristen zwischen den Felsen hindurch. Die Aussicht ist atemberaubend. Unglaublich, dass wir nahezu allein an so einem Ort sein können. Am Aussichtspunkt warten ein paar junge Männer und zeigen uns noch die besten Plätze für spektakuläre Fotos. Es gibt keine Absperrungen und Geländer, nur eine rote Linie auf den Felsen sagt: „Bis hierher und nicht weiter“. Doch die ist so nah an der Fallkante, dass man darauf auch schnell selbst gekommen wäre.

Am Fuße der Kalandula-Wasserfälle kommt man sich winzig klein vor. Foto: Ulf Lippmann

Der steile Abstieg an den Fuß der Fälle führt einen dicht bewaldeten Abhang herunter und dauert rund eine halbe Stunde. Das richtige Abenteuer beginnt jedoch erst auf den letzten Metern unten am Fluss, wo das Ufer durch die Gischt zur matschigen Rutschbahn wird. Gebremst würde man im Notfall zwar von herumliegenden Felsen – irgendwie aber auch kein Trost. Also weiter mit voller Konzentration und Schritt für Schritt in Richtung des großen Rauschens. Winzig klein fühle ich mich angesichts der Wassermassen. Der Abstieg ist schnell vergessen, der Aufstieg noch nicht wichtig: Jetzt ist einfach Jetzt. Ein Moment, für den jede Reise lohnt.