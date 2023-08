Andy Warhol in Lindau noch mal neu entdecken

Stadtbummel mit einem Schuss Kultur: Im Lindauer Kunstmuseum sind noch bis 15. Oktober rund 100 Andy-Warhol-Werke zu sehen.

Rosarot! Welche Farbe auch sonst könnte eine Eingangstür haben, die zu Werken von Andy Warhol führt. Er gilt schließlich als King of Pop-Art. Also Tür auf und hinein in eine andere Welt. Andy Warhol zählt zu den Künstlern, von denen man schon alles zu kennen meint. Seine Werke werden auf Postern, Tassen, Magneten, T-Shirts weltweit vermarktet. Kann man den Künstler in Lindau also noch einmal neu für sich entdecken?

Seit einigen Jahren lädt Lindau dazu ein, den Stadtbummel mit einem Schuss Kultur zu verbinden. Vergangenes Jahr hatte das Kunstmuseum in Lindau Blumenmotive Warhols im Rahmen einer Natur-Ausstellung gezeigt. Seine "Flowers" seien vom Publikum so begeistert aufgenommen worden, dass entschieden wurde, Warhols farbenfroher Pop-Art eine ganze Ausstellung zu widmen, erzählt Pressesprecherin Stefanie Bernhard-Lentz.

Andy Wahrhols Verhältnis zu den Campbell's-Suppen

Rund 100 Werke wurden für die Schau zusammengetragen. Darunter Exponate mit Seltenheitswert, denn zu sehen sind auch filigrane Zeichnungen und einzelne Mode-Designs. Stars der Ausstellung sind aber natürlich die berühmten Siebdrucke. Die ikonischen Marilyns etwa, die in Lindau in allen zehn Farbvariationen präsentiert werden.

Und nicht fehlen dürfen natürlich die legendären Suppendosen, zu denen der Audioguide verrät, dass Warhol sich mehrheitlich von Campbell's-Suppen ernährte. Und nach dem erfolgreichen Werbe-Coup von der Firma auch lebenslang Suppen geliefert bekam.

Wissenswertes zur Andy Warhol-Ausstellung "Stars & Stories" 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Ausstellung "Andy Warhol Stars & Stories" im Kunstmuseum Lindau geht noch bis zum 15. Oktober. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr. Kunstmuseum Lindau, Maximilianstr. 52, 88131.

Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre 3,50 Euro.

Anreise: mit dem Auto knapp zwei Stunden. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. auf der Insel gibt es nur ein Parkhaus. Tipp für die Anreise mit der Bahn: Darauf achten, ob der Zug den Inselbahnhof oder die Bahnhof Lindau-Reutin anfährt.

Weitere Infos unter: www.lindau.de, www.kultur-lindau.de

Wertvolle Leihgaben aus privaten Sammlungen

Man entdeckt den Pop-Art-Künstler also doch noch einmal auf andere Weise in Lindau – zumal viele Exponate wertvolle Leihgaben aus privaten Sammlungen sind, in Wohnzimmern und Schlafzimmern schlummern und der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Und kommt in der kleinen, aber feinen Ausstellung den Werken ungewöhnlich nah. Dem farbenfrohen Goethe etwa, einem Druck von Queen Elizabeth II. oder dem Porträt von Mick Jagger. Wann hat man schon mal die Ruhe und den Raum, Warhol-Werke in aller Ruhe zu betrachten? Heimlicher Star der Ausstellung ist eine mit Diamantenstaub bepuderte Mickymaus – ebenfalls eine private Leihgabe. Videos und der informative Audioguide runden das abwechslungsreiche Lindauer Kunststündchen ab, bevor man sich wieder – Tür auf – durch die Gassen der Lindauer Insel treiben lässt.

Lesen Sie dazu auch