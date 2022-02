Unser Wochenend-Tipp: Ave Augsburg, zu Gast im Römerlager

Römisches Erbe in Kisten. Augsburg tut sich nicht leicht mit seiner reichen Vergangenheit. Doch das Römerlager im Zeughaus gibt spannende Einblicke.

Ausflugsziele müssen nicht immer weit entfernt sein, und doch kann man, wenn man sie besucht, bisweilen sehr weit reisen – auch in die Vergangenheit. Mitten im Herzen von Augsburg, nur wenige Gehminuten vom Rathausplatz entfernt, befindet sich das Zeughaus. Seit rund zehn Jahren ist es zum Übergangsmuseum für die römische Vergangenheit der Stadt geworden. Im sogenannten „Römerlager“ gibt es einerseits eine Dauerausstellung, immer wieder aber auch Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen aus der Zeit von „Augusta Vindelicum“, der einstigen Römergründung zwischen Lech und Wertach.

In der Dauerausstellung erzählen mehrere hundert Exponate aus verschiedenen Epochen des römischen Reichs davon, wie bedeutend die Stadt einst war. Die Objekte stammen hauptsächlich aus dem erweiterten Augsburger Stadtgebiet und sind im Lauf der vergangenen Jahrzehnte bei Grabungs- oder Abrissarbeiten entdeckt worden.

Die Ausstellungsstücke zeigen den Aufstieg Augsburgs zum bedeutenden Handelszentren

Ein Highlight ist die Schiffshebe, mit der die Römer Handelsschiffe Höhenunterschiede auf dem Lech überwinden konnten. Sie wurde beim Ausheben der Baugrube einer Krankenhaustiefgarage in Augsburg entdeckt. Wer in bestimmten Gebieten der Stadt baut oder gräbt, weiß von Anfang an, dass er erst einmal die Archäologen „ranlassen“ muss. Augsburgs Boden ist voll mit Funden aus der römischen Vergangenheit, meist handelt es sich aber um eher kleinere Objekte.

Ob Werkzeuge, Waffen oder kleine Statuetten von Gottheiten – eines haben diese Ausstellungsstücke alle gemeinsam: Sie zeigen exemplarisch den Aufstieg Augsburgs vom einfachen Militärlager der Römer hin zu einem der bedeutendsten Handelszentren im süddeutschen Raum. Neben militärischen Relikten werden auch architektonische Besonderheiten, wie etwa eine „Alarm-Tür“ oder eine originalgetreue Fußbodenheizung aus der Römerzeit im Zeughaus ausgestellt. Die Ausstellung im Römerlager ist dabei so konzipiert, dass sie die Zeitspanne von über 400 Jahren, die die Römer in Augsburg verbracht haben, in eine Chronologie bringt, die zudem thematisch untergliedert ist. Da man beim Betrachten der Exponate gut und gerne mehrere Stunden zubringen kann, stehen im Zeughaus reichlich faltbare Hocker zur Verfügung.

Auf 777 Quadratmetern führen die sechs Themen Stadtgründung, Militär, Handel, Verkehr, Götter, Zivilleben und Abschied den Besucher durch das Römische Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Wer tiefer in die Geschichte von Augusta Vindelicum eintauchen möchte, kann samstags ab 14 Uhr an einer geführten Tour durchs Römerlager teilnehmen. Ein regelmäßiger Besuch lohnt auch. Gerade wird eine neue Sonderausstellung vorbereitet. Noch warten schließlich etliche Regalkilometer an römischen Funden darauf, gezeigt zu werden.

