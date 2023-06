Eine aussichtsreiche Wanderung im Allgäu rund um Seeg

Auf der Fünf-Seen-Runde ist man gut drei Stunden unterwegs und streift alle landschaftlichen Reize der Gegend auf einmal. Und ein Blick in die „Kleine Wies“ in Seeg lohnt sich aus einem besonderen Grund.

Erst Kultur, dann Natur. So könnte man das Motto für diesen Ausflugstipp zusammenfassen. Auf einer von der sanften Hügellandschaft geprägten Wanderung rund um die Seegener Pfarrkirche St. Ulrich. Diese ist schon alleine eine Reise wert. Besonders erfreuen dort die vielen herzallerliebsten Engelchen, die über den Altären ihrem frommen Dienst nachkommen. St. Ulrich zählt jedenfalls zu den bedeutendsten Rokokokirchen Bayerns.

Den Titel „Kleine Wies“ darf sie daher schon tragen. Und die „Große Wies“ wird nicht nachtragend sein. Interessant ist, dass ihr Baumeister – der berühmte Johann Jakob Herkommer, bei dem der Erbauer der „Großen Wies“, Dominikus Zimmermann, „in die Lehre ging“ – nicht weit von ihr das Licht der Welt erblickte und dort auch seine letzte Ruhe fand: Im Weiler Sameister, wo er eine Kapelle im Stile des italienischen Frühbarocks in die Landschaft zauberte.

Der Baumeister von St. Ulrich hat Spuren in der Region hinterlassen

Als sein Hauptwerk gelten Kloster und Kirche St. Mang in Füssen. In Augsburg tragen die St. Moritz- und die Heilig-Kreuz-Kirche seine Handschrift. Im Übrigen wird in Seeg schon seit den 1900er Jahren nachhaltig und naturnah die Imkerei betrieben. Neben der traditionellen Milchwirtschaft.

Der Lohn hierfür ist der Titel „Erstes Honigdorf Deutschlands“. Und dann sollten Sie sich etwas gönnen: Eine Zwölf-Kilometer-Wanderung – ausgeschildert als „Fünf-Seen-Runde“ – und gleich neben St. Ulrich beginnend. Gute drei Stunden Wanderzeit sind angesagt und fünf Seen bzw. Weiher werden Sie erwarten. Besonders sticht dabei der Schwaltenweiher hervor. Der zeitweise in Augsburg residierende Kaiser Maximilian I. ließ ihn 1514 für die Fischerei und als Wasservogel-Jagdrevier entstehen. Er gönnte sich ja sonst nichts, der Herr Kaiser …

Der Blick von der Ferdinandshöhe in Seeg. Foto: Tourismusbüro

Was die Ferdinandshöhe mit einem Oberlehrer zu tun hat

Und weiter dreht sich das Allgäu-Karussell: Beim Weiler Seeleuten sollten Sie noch eine wahre Königsloge besuchen: Den 1a-Aussichtspavillon Ferdinandshöhe, gleich oberhalb des nach Seeg verlaufenden Wirtschaftssträßchens thronend. Mit einem Traumblick auf Aggenstein und Säuling. Die Ferdinandshöhe erinnert an den guten Herrn Oberlehrer Ferdinand Musch, der sich um 1900 verdienstvoll um das Wohl der Seeger „Sommerfrischler“ kümmerte und der auch diesen Top-Ausguck – einen Rundkiosk – auf die Tannheimer- und Allgäuer Bergwelt schuf.

