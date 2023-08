Ausflugstipp

Gschnaidt und Maria Steinbach: Zwei Kraftorte für die Seele an der Iller

Hunderte Grabkreuze stehen im Wallfahrtsort Gschnaidt (Bayern) im Markt Altusried am Waldrand neben den beiden Kapellen.

Plus Wie ein Bilderbuch der Geschichte sind die Votivtafeln im Wallfahrtsort Maria Steinbach bei Lautrach. Wenige Kilometer entfernt liegt ein anderer, besonderer Ort.

Von Maximilian Czysz

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Zur Schmerzhaften Muttergottes und St. Ulrich in Maria Steinbach im Landkreis Unterallgäu ist ein Ort, der erdet. Hunderte Votivbilder hängen an den Wänden des Gotteshauses, das als Kleinod des Rokoko und Perle des Oberschwäbischen Barocks gilt. Wer einen Ausflug in den Wallfahrtsort unternimmt und sich etwas Zeit für die Bilder nimmt, bekommt einen Eindruck von den Alltagsgefahren im 18. Jahrhundert. Die Geschichten auf den Bildern gehen unter die Haut.

Hilfe in Krankheit und Not: Im Unterallgäu lässt sich die Geschichte in Gebeten erleben

Eine Votivtafel zeigt zum Beispiel einen schwer kranken Mann im Bett – ein Familienvater. Seine Frau und Kinder haben sich um ihn herum versammelt und beten. Angst ist ihnen ins Gesicht geschrieben: Was wird, wenn der Ernährer der Familie stirbt? Auf einem anderen Bild ist eine einstürzende Mauer zu sehen, die einen Handwerker unter sich begräbt. Oder durchgehende Pferde, die eine Kutsche mit sich reißen.

