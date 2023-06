In Solnhofen den Dinosauriern der Urzeit ganz nahe kommen

Das Bürgermeister-Müller-Museum in Solnhofen zeigt fantastische Originale aus der Zeit, als das Altmühltal noch eine Meereslandschaft war.

Der Dinosaurier vor dem eher unauffälligen Haus macht klar: Hier geht es zurück in die Urzeit. Und schon im ersten Raum des Bürgermeister-Müller-Museums lernen Groß und Klein wieder das Staunen. Nicht nur wegen der vier Originale der bis dato zwölf bekannten Exemplare des Urvogels Archaeopteryx und des weltweit einzigartigen Babyraubdinosauriers Sciurumimus albersdoerfii. Nein, auch der versteinerte Schwarm winziger Fische, die Fossilien von Schnecken, Würmern, von großen und kleinen Meeresbewohnern sorgt bei den Besuchern für Ahs und Ohs.

Eine Meeresschnecke in Solnhofen zu sehen. Foto: Lilo Solcher

Und das sind alles Originale! Eine fantastische Sammlung aus der Urzeit vor über 150 Millionen Jahren, als Solnhofen noch eine Meereslandschaft war mit Inseln, Lagunen und Riffen. In den Biotopen tummelten sich Saurier und Urvögel, die hier reichlich Nahrung fanden. 2,3 Millionen Jahre bestand der Archipel und änderte immer wieder seine Gestalt, bis er im Meer versank. Mit ihm versank auch die Welt der Urvögel. Aber nicht ganz. Im Paläo-Zoo des Museums präsentiert sich die Tierwelt der Urzeit als beeindruckende Fossilien, auch die Inselvegetation hat im Solnhofener Plattenkalk ihre Spuren hinterlassen – in Form von Abdrücken.

Wie man in Solnhofen die Kontinente verschieben kann

Das ganze Geschehen wird auf Tafeln erklärt, und an einer Multimedia-Station kann man selbst die Kontinente verschieben und das urzeitliche Solnhofen mit dem aktuellen vergleichen.

Im Obergeschoss des Museums kommen die Besuchenden in der "Welt in Stein" der Lithografie auf Solnhofer Platten nahe und können Fossilien der lokalen Steinbrüche bewundern.

Der Dino am Eingang des Bürgermeister-Müller-Museums. Foto: Lilo Solcher

Noch besser: Im nahe gelegenen Steinbruch können sie sogar heute noch Fossilien finden. Vor allem Kindern macht es Spaß, mit einem Hämmerchen auf Fossiliensuche zu gehen. Mit etwas Glück werden die Hobby-Archäologen auch fündig. Vor nicht allzu langer Zeit, erzählt der Verwalter des Steinbruchs, wurde ein großer Block mit den Abdrücken von Kleinstlebewesen gefunden. Wer etwa einen Ammoniten, die Abbildung eines Kopffüßlers, findet, darf seinen Fund mit nach Hause nehmen. Jeden Mittwoch bietet das Museum übrigens Führungen im Museum und im Steinbruch an – ohne vorhergehende Anmeldung.

Wissenswertes über Solnhofen 1 / 2 Zurück Vorwärts Anreise: Solnhofen verfügt über einen Bahnhof, 100 Meter vom Museum entfernt.

Mit dem Auto kommt man am schnellsten über die B 2 nach Solnhofen

Adresse: Bürgermeister-Müller-Museum, Bahnhofsstr. 8, 91807 Solnhofen, www.museum-solnhofen.de, Tel. 09145/8320-30

Öffnungszeiten: von April bis 5. November täglich von 9 bis 17 Uhr

Eintrittspreise: 5 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro für Kinder, Familienkarte 12 Euro

Kombiticket 10, 7 und 23 Euro.

