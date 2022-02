Unser Wochenend-Tipp: Rodeln im Allgäu am Edelsberg

Das ist ein Spaß für die ganze Familie: Erst Schlittenfahren bei Pfronten und dann Einkehren auf der Hündleskopfhütte oder der Kappeler Alpe.

Schlitten aus dem Keller und rauf auf den Berg. So kann das Motto auch an Tagen mit schlechtem Wetter lauten. Selbst wenn es noch so kalt und verschneit ist – rodeln macht trotzdem Spaß. Nicht nur Kinder haben Freude daran, auf einem Schlitten oder einem Bob einen Berg hinunterzusausen, sondern auch Erwachsene. Mit der Aussicht auf einen heißen Tee, ein Stück Kuchen oder ein deftiges Mittagessen gleich noch mehr. Ein Ausflugsziel, das sowohl den Rodelspaß als auch die Einkehr in Berghütten vereint, ist die Naturrodelstrecke am Edelsberg in Pfronten im Ostallgäu.

Um aber ordentlich abfahren zu können, müssen Rodler erst einmal hoch hinaus. Ausgangspunkt der Wanderung ist der öffentliche Parkplatz in Pfronten-Kappel. Von dort führt ein breiter und gut ausgeschilderter Forstweg hinauf. Nach rund 45 Minuten erreicht man schon das erste Zwischenziel: die Hündleskopfhütte – die einzige rein vegetarische Berghütte im Allgäu. Herzhafte Gerichte von Kässpatzen bis Lasagne und veganen Brotaufstrichen sowie verschiedene Kuchen serviert Wirtin Silvia Beyer dort.

Doch hier haben wir erst die Hälfte der Tour geschafft. Natürlich könnte man die Wanderung schon hier beenden und abfahren. Aber: Die Rodelstrecke ist damit nur halb so lang und der Rodelspaß ebenso. Also, nach einer kurzen Verschnaufpause und einer raschen Einkehr raffen wir uns auf und laufen weiter durch die Winterlandschaft. Schon bald lichtet sich der Wald und eröffnet den Blick ins Pfrontener Tal. Allgäuer Gipfel wie der Breitenberg, der Aggenstein, der Säuling und der Tegelberg sind zu sehen. Zur Kappeler Alp ist es von hier nicht mehr weit.

Menschen, die auf Schlitten vorbeidüsen, machen Lust auf die Abfahrt. Nach rund zwei Stunden, fünf Kilometern und 400 Höhenmetern erreicht man die Kappeler Alp auf 1340 Metern. Die Aussicht reicht an sonnigen, klaren Tagen bis zur Zugspitze. Schnell Schuhe abklopfen und rein ins Warme. Ein bullernder Kachelofen und Hüttenhündin Anka begrüßen die durchgefrorenen Wanderer. Die Hüttenwirte Frank und Erni Schatz versorgen sie mit Brotzeitplatten, Suppen, Knödeln und Kaiserschmarrn. Wer sehr motiviert ist und noch einen Gipfel mitnehmen oder sich in einem Gipfelbuch verewigen möchte, kann seinen Rodel an der Hütte parken und in etwa einer dreiviertel Stunde auf die Alpspitze oder in rund einer Stunde auf den Edelsberg laufen. Ansonsten heißt es aufgewärmt, umgezogen und dick eingepackt endlich: Auf die Schlitten, fertig, los! \u0009Mona Boos

