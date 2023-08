Garantiert kühl: Das sind die schönsten Klammen im Allgäu

Plus Reißende Sturzbäche, tosende Wasserfälle und schattige Wege: Klammen sind besondere Naturphänomene – und die perfekte Gelegenheit für einen Tagesausflug ins Allgäu.

Wie nasse Adern ziehen sich Klammen durch die Alpen. Die begehbaren Schluchten punkten nicht nur mit faszinierenden Wasserfällen, sondern auch mit kühlen Temperaturen – auch an heißen Sommertagen. Für erfahrene Wanderinnen und Wanderer, aber auch für Einsteiger, die trotz Hitze die Füße nicht stillhalten können, der perfekte Anlaufpunkt für einen Tagesausflug. Wir stellen vier der schönsten vor.

Mit einem "Wusch!" durchdringt der Mann mit dem roten Helm und Neoprenanzug die Oberfläche des Flusses – die Fußspitzen voraus. Wasser spritzt. Ein Daumen nach oben zu den anderen, alles o.k. Der Mann ist Teil einer Canyoning-Gruppe, die sich mithilfe von Karabinern und Seilen durch die Starzlachklamm bei Sonthofen hangelt und gerade das Ende ihrer Tour erreicht hat. Zum Abschluss gleitet einer nach dem anderen neben dem Wasserfall hinab und plumpst ins Becken. Geschafft.