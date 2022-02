Australien öffnet sich wieder für Touristen. Die Orcas sind schon da

Das Land öffnet sich wieder für Touristen. Wer sich sputet, kann bis April Orcas vor Westaustralien beobachten. Diese Walclans sind noch immer kaum erforscht. Wie Reisende den Wissenschaftlern helfen können.

Gischt spritzt auf, wie ein Fallbeil hackt der Katamaran „Alison Maree“ durch die kabbelige See, wippt dabei rauf und runter auf den Wellen-Mittelgebirgen. Kein stürmischer, aber ein eher ungemütlicher Tag in der Bremer Bay, 500 Kilometer südöstlich von Perth. Die gut 30 Teilnehmer des heutigen Wal-Beobachtungstörns stieren auf den Horizont, hoffen, dass ihre Reisetabletten bald wirken und den Kampf gegen die aus der Magengegend aufsteigende Übelkeit gewinnen mögen. Wer jetzt noch den Sitzplatz wechseln will, torkelt wie ein Volltrunkener, klammert sich dabei an Geländer und Türklinken. „Ja, ist schon ein bisschen Rock ‘n’ Roll gerade“, sagt Skipper Malcolm Bush. Er will schnell raus mit seinen Gästen ins Orca-Revier, gut 65 Kilometer vom Bremer-Bay-Harbour entfernt.

120 Orcas kommen jedes Jahr vor die Küste Westaustraliens

Bis zur Ankunft ist Bio-Unterricht im Zwischendeck: Die „Killer-Wale“ sind Mama-Söhnchen. Sie werden nicht nur zwölf bis 18 Monate von Muttermilch ernährt, sondern leben anschließend auch ihr Leben lang mit dem Muttertier zusammen, erzählt Kirsty Alexander. Und die Meeresbiologin beantwortet dann gleich, wie die sehr sozialen Tiere zu ihrem brutalen Namen kamen: Ausgerechnet die nicht zimperlichen Walfänger fanden die Jagdmethoden der Orcas brutal, nannten sie Killer-Wale, weil sie ihre Beute bis zur Erschöpfung aus tiefen Meeresregionen nach oben scheuchen und sie dort erlegen. Kirsty stellt nun vor, nach wem der Skipper gleich suchen wird – Fahndungsfotos mit Orcas, zu unterscheiden nur durch die meist senkrecht aus dem Wasser ragende, bis zu zwei Meter hohe Finn-Flosse – so markant wie ein Fingerabdruck. „Cookie“ heißt der erste, weil seine Finn-Flosse wie ein angebissener Keks aussieht. „A380“ ist der nächste – die Finne ähnelt der Heckflosse des Riesen-Airbus. Es folgen noch „El Notcho“ (hat eine Kerbe – englisch: notch – in der Flosse) und „Paintball“, der einzige Orca in diesem Revier mit einem weißen Fleck auf der Finne.

Etwa 120 Orcas wandern in fünf bis sechs Familienclans und im Drei-Generationen-Verband, tauchen im Januar aus dem Nichts auf – vermutlich aus der Antarktis. Warum, das wissen die Forscher nicht genau. Gibt’s um diese Jahreszeit besonders viel Nahrung in der Bremer Bay? Bringen sie hier bevorzugt ihren Nachwuchs zur Welt?

Die bis zu acht Meter langen Delfin-Tiere sind immer noch große Unbekannte, entdeckt 2005 von Kommissar Zufall-Filmemacher David Riggs, eigentlich unterwegs für ein TV-Projekt über Thunfische. Er gründete eine Stiftung, die die Wale und ihre Wanderungen erforschen soll. Bei jedem Törn des Expeditionsschiffs fließt ein Teil der Teilnehmergebühren ins Projekt. Meeresbiologen wie Kirsty Alexander wollen mit Messungen und Unterwasseraufnahmen, die anschließend für alle online gestellt werden, mehr über die Meeresriesen herausfinden.

Bis zu acht Meter lang werden die Orcas. Die Säugetiere leben ihr Leben lang mit dem Muttertier zusammen und sind sehr sozial. Den Namen Killerwal haben sie ausgerechnet Walfängern zu verdanken. Foto: Adobe Stock/Gerhard Lacz

Und alle Passagiere werden gebeten, sämtliche während des Törns geschossenen Videos und Fotos anschließend auf der Forscher-Webseite einzustellen. Meist ist eine Finne darauf zu sehen, und so lassen sich die Bewegungsbilder von „Cookie“, „A380“, „El Notcho“ und den anderen vervollständigen.

Lesen Sie dazu auch

Und damit die Bilder auch was werden, gibt Keith Lightbody, ein pensionierter Lehrer und Profi-Fotograf, Tipps für die Kamera-Einstellungen: Ganz wichtig: Schnelle Verschlusszeit von 1/1600 Sekunde oder höher, damit die Wal-Bewegung auf den Fotos eingefroren wird. Und: vorher einen Punkt auf dem Wasser fokussieren, wo der Orca vermutlich aufsteigen wird. Er ist nur maximal eine Sekunde oberhalb der Wasserlinie. Wer ihn hier erwischen will, muss mit der Linse also bereits vor dem Wal am Auftauchpunkt sein. Ach ja, und ansonsten: Kamera unter die Jacke, sonst wird sie von der Gischt geduscht, rät der 67-Jährige.

Kreisende Vögel sind Anzeichen für Orcas

Die meisten Teilnehmer kauern jetzt an der Reling hinter ihren Kameras und warten auf Kommandos wie „Orca auf zwei Uhr“, um ihr Objektiv entsprechend etwas rechts von dem als 12 Uhr-Marke definierten Schiffsbug zu drehen – in der Hoffnung auf hohe Wal-Beteiligung dort.

Doch heute schaut zunächst keine Finn-Flosse aus dem Wasser, sodass es zunächst bei vertiefter Wal-Berichterstattung bleibt. Malcolm erklärt, dass er nach Ölflecken auf dem Wasser Ausschau hält, die sich dort bilden, wo die Wale dicht unter der Wasseroberfläche ihre Beute fressen – Fische mit öliger Haut. Auch auf der Stelle kreisende Vögel sind Anzeichen für Orcas, denn Möwen und Albatrosse erhoffen Fischreste – übrig gelassen von den Meeresriesen. Auf der inzwischen ruhig gewordenen See ist von all dem keine Spur. Ben, ein weiteres Crewmitglied, lässt deshalb eine Drohne aufsteigen, versucht, die Orcas so ausfindig zu machen.

Beim Törn gestern seien sie alle noch hier gewesen, erzählt Kirsty – das klingt nun schon wie Pfeifen im Walde. Zwölf Uhr – nach vier Stunden immer noch keine Wale, aber dafür wissen die Möchtegern-Walgucker, dass Orcas bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell im Wasser unterwegs sind. Und wie Albatrosse, Blauhaie, Seelöwen und Delfine auf Fotos aussehen – alle haben das Expeditionsschiff inzwischen schon besucht. Das nächste Tablett mit wirklich leckeren Wraps und kostenlosen Soft-Drinks aus dem Kühlschrank findet nur noch mäßigen Anklang. Die Zeit der Schaumkronen-Fata-Morganas hat begonnen: Jeder meint nun, da vorne auf Position zehn Uhr oder steuerbords bei 16 Uhr im Meer eine Orca-Finne gesehen zu haben.

Nach fünf Stunden warten sind die Orcas plötzlich da

Plötzlich ein Urschrei von der Brücke: „Oooor-caaaas at one o cloooock!!!!“ Skipper Malcom brüllt seine ganze Erleichterung heraus, dass er nach fünf Stunden vergeblichen Kreuzens nun sein Wal-Versprechen („wir finden sie auf jeden Fall“) halten kann und kein Geld zurückzahlen muss. Behutsam bugsiert er das Schiff näher ran, aber die Tiere legen Wert auf einen Sicherheitsabstand von etwa 400 Metern. Delfinartig flippern sie an der Wasseroberfläche herum, chippen eine schaumige Bugwelle vor sich her. Kirsty entdeckt sogleich „El Notcho“ und „Cookie“. Dutzende Kameraverschlüsse klacken, die ersten Käpt’n Ahabs mit Tele-Harpunen zeigen sich gegenseitig stolz ihre Schnappschüsse in den Spiegelreflex-Displays.

„Boah“, schallt es jetzt von Backbord, als einer der Orcas nah am Boot aus dem Wasser steigt wie ein Jumbojet mit Stummelflügeln und sich bäuchlings ins Meer klatschen lässt. Der schwarz-weiße Riese bleibt in Bootsnähe, tunnelt den Katamaran, prustet meterhohe Wasserfontänen in die Luft, eine steife Brise duscht damit die Schaulustigen ab. Die herbeigeeilte Kirsty erkennt den Wasserspringer: „Das ist ,Paintball’, der nähert sich oft alleine dem Boot und versucht, die Schiffscrew offenbar ganz gezielt von den anderen Walen weg zu dirigieren.“

Aber Malcolm – einmal auf der richtigen Spur – lässt sich nun nicht mehr foppen, verabschiedet sich erst nach einer Stunde von dieser Wal-Party, als jeder Passagier die besten Bilder auf dem Kamerachip hat.