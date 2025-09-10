„In Norwegen lebe ich meinen Kindheitstraum“

Frau Steiner, vielleicht hat man es nicht angesprochen, weil es viele andere Vorteile gibt? Oder weil man eine Naturgegebenheit nicht als Problem thematisieren muss? Ich kann es nur für Dänemark sagen: Die Leute im Norden sind sehr praktische Menschen, da wird nicht jede Kleinigkeit bejammert. Man behilft sich, wo man was machen kann und lernt, mit dem Rest zu leben. Aber es ist wirklich schön, wenn man im Dämmerlicht bis nach Mitternacht am Meer sitzen kann. Und wer mit der hellen Nacht ein Problem hat, macht die dunklen Vorhänge zu und gut ists.