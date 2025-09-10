Matti Heep (41) ist aus Marburg-Moischt (Hessen) nach Norwegen ausgewandert und lebt heute auf der Insel Træna in Nordnorwegen
In Norwegen lebe ich meinen Kindheitstraum: Ich arbeite selbstständig als Berufsfischer mit eigenem Boot, bin mit einer Norwegerin verheiratet und habe eine 7-jährige Tochter, die dreisprachig (Deutsch, Norwegisch, Englisch) aufwächst.
Alles sehr schön und nachvollziehbar. Die Landschaft, die Einsamkeit - toll. Trotzdem würde ich ob der Lichtverhältnisse nicht dort leben wollen. Niemals. Weder mag ich es, wenn es im Sommer sehr sehr lange hell ist oder die Sonne gar überhaupt nicht untergeht, noch könnte ich jemals die Dunkelheit im Winter ohne Depression überstehen. Interessant, dass danach nicht gefragt wurde und dass keiner der Auswanderer das anspricht. Entweder ist es wirklich kein Problem oder doch und man möchte lieber nicht rüber reden...;-)
Frau Steiner, vielleicht hat man es nicht angesprochen, weil es viele andere Vorteile gibt? Oder weil man eine Naturgegebenheit nicht als Problem thematisieren muss? Ich kann es nur für Dänemark sagen: Die Leute im Norden sind sehr praktische Menschen, da wird nicht jede Kleinigkeit bejammert. Man behilft sich, wo man was machen kann und lernt, mit dem Rest zu leben. Aber es ist wirklich schön, wenn man im Dämmerlicht bis nach Mitternacht am Meer sitzen kann. Und wer mit der hellen Nacht ein Problem hat, macht die dunklen Vorhänge zu und gut ists.
