Bahn-Streik im Mai 2023: Das ist zum erneuten DB-Warnstreik bekannt

Die EVG hat für den Mai einen erneuten Warnstreik angekündigt. Es droht auch eine Flugstreikgefahr an Pfingsten. Das müssen Menschen wissen, die im Mai die Deutsche Bahn (DB) nutzen möchten.

Bei der Deutschen Bahn kündigen sich im Mai erneute Streiks an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG drohte am Dienstag mit neuen Aktionen, nannte jedoch noch keine konkreten Details. Nähere Informationen zum Ausmaß des Streiks will die Gewerkschaft am Donnerstag, 11. Mai, geben.

Derzeit laufen Tarifverhandlungen der Gewerkschaft mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Am Verhandlungstisch bewege sich "nur wenig" und vor diesem Hintergrund sei "ein weiterer Warnstreik unvermeidbar", teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

Bahn-Streik im Mai 2023: Wann es zu Streiks kommen soll

Die Erfahrung zeigt: Bei den bisherigen Arbeitskampfrunden hatten die Ankündigungen nur wenige Tage vor dem tatsächlichen Warnstreikbeginn gelegen. Wann es dieses Mal zum Streik im öffentlichen Nahverkehr kommt, wird dann am Donnerstag bekannt gegeben.

DB-Warnstreik: Drohen auch Flughafen-Streiks im Mai und an Pfingsten?

Auch Verdi droht im Mai mit Streiks. Um den Druck in den derzeit laufenden Verhandlungen beim Flughafen-Bodenpersonal aufrecht halten zu können, kündigt Verdi Ausfälle beim Abfertigungs- und Sicherheitspersonal im Mai und an Pfingsten an. Klar ist: Ein Flugstreik an Pfingsten könnte ein Chaos an den Flughäfen auslösen.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten haben die EVG und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den öffentlichen Verkehr bestreikt. Im März kam es bundesweit zu Zugausfällen.

Bahn-Streik: Bereits mehrmals gestreikt

Der nun angekündigte Bahn-Streik ist nicht der erste in diesem Jahr. Erst am 21. April kam es zu einem großangelegten Bahnstreik, der den Bahnverkehr größtenteils lahmgelegt hatte.

Die Gewerkschaften fordern rund 10 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Das Schlichtungsangebot des öffentlichen Diensts schlug die Gewerkschaft jedoch aus.