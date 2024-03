Neue Verhandlungsrunde: Droht ein Bahnstreik zu Ostern 2024?

Ein Bahnstreik zu Ostern 2024 hätte massive Auswirkungen. GDL und Deutsche Bahn verhandeln wieder. Wie stehen die Chancen auf eine Einigung?

Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL) und der Deutschen Bahn (DB) geht in die nächste, die mittlerweile sechste Runde: Zuletzt gab es Mitte März einen neuen Bahnstreik.

Es war bereits der sechste Bahnstreik seit Beginn des Tarifkonflikts im vergangenen Jahr und außerdem der zweite Streik innerhalb einer Woche. Nun überraschten GDL und DB mit der Nachricht, "konstruktiv" an einem neuen Tarifabschluss zu arbeiten. Trotzdem sorgen sich viele Bahnkunden um die Osterfeiertage. Droht auch zu dieser Zeit ein Bahnstreik? Sollte es zu einem Bahnstreik kommen, sollten Kunden auf jeden Fall ihre Rechte kennen.

GDL-Streik im März 2024: Warum streiken die Lokführer?

Bereits seit vergangenem Jahr befindet sich die GDL in Tarifverhandlungen mit der DB. Der Lokführergewerkschaft geht es besonders um kürzere Arbeitszeiten bei gleichbleibender Bezahlung. GDL-Chef Claus Weselsky fordert eine 35-Stunden-Woche. Bisher konnten sich die beiden Verhandlungspartner noch nicht einigen, weshalb es immer wieder zu Streiks kommt.

Der letzte Streik folgte auf eine verstrichene Frist, die von der GDL aufgestellt worden war. Die DB sollte ein neues Angebot unterbreiten, was sie nicht tat. Weselsky sprach daraufhin von "Arbeitsverweigerung" von Seiten der Bahn und konstatierte: "Insofern sollte - aus Sicht der GDL - die Frage der Verantwortung auch auf Seiten des Arbeitgebers und des Eigentümers gestellt werden."

Die DB wiederum zeigte sich in einer Pressemitteilung verärgert über die erneute Streikankündigung von Seiten der GDL und teilte mit, das Verhalten der Gewerkschaft sei "für Millionen von Bahnreisenden und die Wirtschaft eine blanke Zumutung". Diese Verhärtung der Fronten deutet nicht gerade an, dass eine Beilegung des Konflikts in Aussicht steht. Aber wie lange wird der Streit noch weitergehen?

Übrigens: Kommt es zu einem Bahnstreik und eine geplante Reise ist betroffen, bekommt man oft sein Geld zurück.

Bahnstreik zu Ostern 2024: Was plant die GDL?

Was plant die GDL zu Ostern? Wird die Gewerkschaft so weit gehen und über die Feiertage streiken, um Druck auf die DB auszuüben? In der Vergangenheit hatte Weselsky versichert, über bestimmte Feiertage hinweg keine Streiks durchzuführen, so etwa zu Weihnachten im Jahr 2023, als vom sogenannten "Weihnachtsfrieden" die Rede war.

Auf einen "Osterfrieden" hat sich GDL-Chef Weselsky laut tagesschau.de noch nicht eingelassen. Dem RBB-Inforadio sagte Weselsky, "Ostern ist ja durchaus noch ein paar Tage, eigentlich Wochen hin, und deswegen kann ich das nicht beantworten". Es sieht also so aus, als seien die Urlaubspläne über Ostern durchaus gefährdet.

Aktuelle Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg?

Nun bleibt abzuwarten, wie sich der Konflikt weiterentwickelt. Wie am Samstag bekannt wurde, sitzen GDL und Deutsche Bahn wieder an einem Verhandlungstisch. An der Mitteilung überraschte auch der Anspruch von Konzern und Gewerkschaft, in wenigen Wochen zu einem Ergebnis zu kommen.

Die GDL erklärte sich bereit, während der Verhandlungen auf weitere Streiks zu verzichten. In der Theorie würde das die Osterferien mit einschließen. In der Praxis brach Gewerkschaftschef Weselsky Gespräche mit der Bahn auch kurzfristig wieder ab. Nun bleibt abzuwarten, wie sich Lage entwickelt. Die Verhandlungen finden ohne Schlichter und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.