Ammersee

vor 17 Min.

Ein Buch verrät alles, was Sie schon immer über den Ammersee wissen wollten

Plus Die vielgereiste Reisebuch-Autorin Carmen Rohrbach hat nun auch den Ammersee und sein wunderschönes Umland entdeckt. Was die Biologin erlebt hat.

Von lilo solcher

Nicht nur das Neun-Euro-Ticket lädt dazu ein, die Schönheiten vor der eigenen Haustür und im eigenen Land neu- oder wiederzuentdecken. Carmen Rohrbach, die vielgereiste Reisebuch-Autorin, zeigt in ihrem Buch „Mein Ammersee“, wie es geht. Sie macht sich einfach auf den Weg, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Bahn oder auch mit dem Schiff. Und dabei entdeckt sie den See, an dem sie lebt, immer wieder neu – im Verlauf der Jahreszeiten etwa, oder bei einer See-Umrundung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

