Brände in Los Angeles: Das müssen Touristen jetzt wissen

Die Filmstudios, die Hollywood Hills, und der Walk of Fame sind die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Los Angeles und jetzt auch von den Flammen bedroht. Der berühmte Pacific Coast Highway ist seit Dienstag gesperrt. Ebenso die Strecke von Malibu nach Santa Monica. Die Straßen oberhalb des berühmten Hollywood Hills wurden alle evakuiert, eine Strecke, die viele Los Angeles-Reisenden gerne abgefahren haben. Rauchschwaden ziehen auch über den Flughafen von Los Angeles. Dort wird zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht mit Einschränkungen des Flugverkehrs gerechnet. Reisenden wird aber empfohlen, sich bei ihrer Airline zu informieren, beziehungsweise den Flugstatus überprüfen.

Derzeit halten sich nur wenige Tui-Touristen in Los Angeles und Kalifornien auf, informiert Sprecher Aage Dünhaupt. Knapp 40 seien es und alle seien in keiner bedrohlichen Situation. Dertour hat eigenen Angaben zufolge „einige Gäste in den Waldbrand-Beobachtungsregionen“. Nach aktueller Bestandsaufnahme befänden sich keine Kunden in den evakuierten Hotels. Die Selbstfahrer-Gäste vor Ort seien frühzeitig per SMS informiert worden. Das Krisenmanagement beobachte die Lage „weiterhin genau“, teilt Dertour mit.

Das Auswärtige Amt warnt vor neuen Bränden in Los Angeles

Das Auswärtige Amt rät Reisenden in der Region sich vorsorglich in die Krisenvorsorgeliste der Behörde eintragen zu lassen. Das Auswärtige Amt warnt zudem, dass derzeit an „unterschiedlichen Orten immer wieder neue Feuer ausbrechen könnten“. Außerdem könne es im gesamten Großraum Los Angeles, auch fernab von Bränden, zu Stromausfällen kommen.

Was, wenn ich eine Reise nach Kalifornien oder direkt nach Los Angeles gebucht habe?

Pauschalurlauberinnen und -urlauber sollten jetzt Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter aufnehmen. Wie Dünhaupt erklärt, können die Kunden auf andere Regionen der USA umgebucht werden. Sollten die Brände tatsächlich Auswirkungen auf den Flughafen von Los Angeles haben, könnte beispielsweise auch der Airport von San Diego angeflogen werden. Laut Auswärtigem Amt können sich Reisende auch direkt beim Department of Forestry and Fire Protection informieren. Dertour bietet seinen Reisegästen an, ihre sogenannte Bausteinleistung umzubuchen oder zu stornieren bis 13. Januar.

Kann ich meine Reise wegen den Waldbränden stornieren?

Grundsätzlich gibt es rechtliche Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualreisenden. Generell gelten die Waldbrände als außergewöhnliche Umstände. Allerdings können sich Pauschalreisende nur darauf berufen, wenn sie tatsächlich auch von den Auswirkungen der Flammen betroffen sind. Meist bieten die Veranstalter aber auch ihren Kunden an, die Reise zu verschieben oder in eine andere Region der Staaten umzubuchen. Individualreisende sind weniger gut abgesichert. Für sie gelten die jeweiligen Vertragsbedigungen der Airline bzw. der Unterkunft, mit denen sie sich direkt im Verbindung setzen und verhandeln müssen.

Wenn meine Reise erst in ein paar Wochen stattfindet und ich nun nicht mehr nach Los Angeles möchte?

Die Reiseveranstalter sind mittlerweile sehr kulant und bieten ihren Kunden Umbuchungen an. Die reine Sorge oder Ängste rechtfertigen jedoch keine Stornierung. In diesem Fall müssten die Reisenden selbst für die Kosten aufkommen beziehungsweise die Stornobedingungen der Veranstalter akzeptieren.