Brennerbahn mitten in den Ferien gesperrt: Alle Infos für Reisende

Im August 2023 ist die Zugstrecke zwischen Innsbruck und dem Brenner für zwei Wochen lang gesperrt. Was bedeutet das für Reisende? Hier gibt es alle Infos.

Flughafen-Streiks, Sperrungen oder Waldbrände: Diesen Sommer gibt es so einige Widrigkeiten für Urlauberinnen und Urlauber. Doch auch, wer nicht mit dem Flugzeug in die Ferne reist, sondern eine Zugfahrt nach Italien geplant hat, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Denn: Die Bahnstrecke zwischen Innsbruck und dem Bahnhof am Brenner ist in den bayerischen Sommerferien für rund zwei Wochen vollgesperrt.

Das bedeutet: Wer zwischen Sonntag, 6. August, 22 Uhr, und Mittwoch, 23. August, 5 Uhr, mit dem Zug von Österreich nach Italien reisen will, muss sich auf Ersatzverkehr mit Bussen einstellen. Neben dem Personenverkehr sind auch Güterzüge betroffen ‒ alle Züge der ÖBB stehen auf dieser Strecke in beide Richtungen stilll. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Was sind die Folgen und was bedeutet das nun für Reisende?

Brenner-Bahnstrecke im August 2023 zwischen Österreich und Italien gesperrt

Die Brenner-Bahnstrecke gehört zu den wichtigsten Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Italien. Jede und jeder, der von München aus nach Venedig, Bologna oder Rimini mit dem Zug reist, passiert die Strecke. Rund 70 Nahverkehrszüge und 10 Fernverkehrszüge sind täglich auf der Brennerbahn unterwegs.

Reisende, die in dem Zeitraum im August eine Zugfahrt nach Italien geplant haben, müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen. Zwischen dem Innsbrucker Hauptbahnhof und dem Bahnhof Brennero/Brenner verkehren SEV-Busse. Die Bus-Fahrzeiten weichen von den üblichen Fahrzeiten der Züge ab. Den genauen Fahrplan und die Abfahrtsorte der Busse gibt es auf der Homepage der ÖBB. Ein Sprecher der ÖBB sagte der Deutschen Pressen-Agentur, die Fahrzeit verlängere sich durch den SEV um etwa eine halbe Stunde.

Nicht in allen Bussen ist der SEV-Ticketkauf möglich ‒ sie sollten deshalb vorab Online oder am Ticketschalter in den Bahnhöfen gekauft werden.

Bauarbeiten: Keine ÖBB-Züge zwischen Innsbruck und Brenner-Bahnhof

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nur eingeschränkt möglich: Im Nahverkehr können Räder nur auf eigenen Radtransportern an den Bahnhöfen Innsbruck, Steinach am Brenner und Brennero/Brenner mitgenommen werden. Im Fernverkehr ist kein Fahrradtransport möglich.

Neben der Brennerbahn ist in den Ferien noch eine weitere Zugstrecke in Italien gesperrt. Zwischen Sonntag, 6. August, und Freitag, 11. August, ist ein weiterer Abschnitt zwischen Bozen und Trient südlich des Brenners gesperrt. Dort finden ebenfalls Bauarbeiten statt. Der Fernverkehr fällt komplett aus, für den Regional- und Nahverkehr fahren Ersatzbusse ‒ auch als Direktverbindung zwischen Innsbruck und Trient.