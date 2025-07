Künstliche Intelligenz hilft beim Kofferpacken

Was muss alles in den Koffer? Künstliche Intelligenz kann Urlauber dabei unterstützen, nichts zu vergessen. KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini von Google sind auch in der Lage, spezifische Packlisten zu erstellen.

Dafür reicht eine Aufforderung (Prompt) im Eingabefeld wie «Ich fahre für zwei Wochen mit meinen zwei Kindern (6 und 11 Jahre) auf die Malediven. Erstelle mir eine Packliste und mache eine Liste der notwendigen Impfungen», gibt Andreas Streim vom IT-Verband Bitkom ein Beispiel.

Umfrage: Wofür Urlauber KI nutzen

In einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Verbands geben acht Prozent an, schon einmal KI für eine Packliste eingesetzt zu haben.

Noch mehr Befragte haben sich von Anwendungen bereits Unterkünfte (22 Prozent), Reiseziele (18 Prozent) oder Aktivitäten und Ausflugsziele im Urlaubsort (12 Prozent) vorschlagen lassen.