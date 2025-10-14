Alles neu? So sieht es in Deutschlands nobelsten Hotel nach der langen Renovierung aus

Clara Schumann und Johannes Brahms etablierten die Salon-Kultur, König Chulalonkorn von Siam zog mit komplettem Gefolge ins „Brenners“ und der brasilianische Kaiser Pedro II. nannte es sogar „das Paradies“. Napoleon III. war da, Alexander II. und Wilhelm I. Ein russischer Prinz wurde von seiner Geliebten erstochen, ein rumänischer von einem Anarchisten. Dostojewski verlor im Florentiner Saal des Casinos sein ganzes Vermögen, Tolstoi erging es unwesentlich besser. Kaiser, Könige und Künstler, Maharadschas, Mogule und Mätressen, Prinzen, Potentaten und Prälaten: Geld und Macht waren (und sind) zu Besuch in Baden-Baden – und seit 1872, stets im „Brenners Park-Hotel“. Sie alle flanierten, kutschierten, dinierten und machten die Stadt zu einem Must der gehobenen Gesellschaft von der Zeit der Reiseromantik des 19. Jahrhunderts über die Belle Époque der Jahrhundertwende bis heute. Kaum jemand sagt „Brenners Park-Hotel & Spa“. Es ist „das Brenners“, von dem viele meinen, es sei vielleicht das beste unter den fünf, eventuell sechs Hotels in Deutschland, die sich mit der Weltelite messen lassen können. Dieses „Brenners“ hat jetzt nach zweijähriger Komplettrenovierung wieder seine Türen geöffnet.

Die Stammgäste werden ihr Brenners wiedererkennen

Icon vergrößern Dezente Farben in einer Superior Junior Suite im Brenners Park Hotel. Foto: Claire Cocano Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dezente Farben in einer Superior Junior Suite im Brenners Park Hotel. Foto: Claire Cocano

Das Wichtigste zuerst vor allem für die Stammgäste. Sie erkennen ihr neues „Brenners“ wieder. Im imposanten und unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude von 1834 mit seinen weinroten Markisen und den Schindeldächern fand in den letzten 24 Monaten keine Revolution, sondern eine Renaissance statt. Technisch auf der Höhe der Zeit, etwa mit Photovoltaikanlage, aber in der Anmutung weiterhin klassisch im Stil, jedoch entplüscht und mit so manchem modernen Spot versehen: Hier eine außergewöhnliche Lampe, da ein Artpiece oder ein feiner Teppich, der im Holzboden versenkt ist, damit er nicht zur Stolperfalle wird. Grün, ziegelrot und beige bleiben die behaglich-konservativen Grundfarben und Marmorbäder eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie schwere Gardinen, feste Stoffe und Matratzen, die einen so herrlich schlummern lassen.

Icon vergrößern Oberkellner Davis Uwiera bereitet eine Crêpe Suzette zu. Foto: Jochen Müssig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Oberkellner Davis Uwiera bereitet eine Crêpe Suzette zu. Foto: Jochen Müssig

Viele der 2000 Stammgäste haben den Verlauf der Renovierungen intensiv verfolgt. „Uns hat eine Dusche in unserem Zimmer immer gereicht. Eine Badewanne wäre nicht nötig gewesen“, habe ein Stammgastpaar Managing Director Stephan Bösch informiert. „Auch die internationalen Anfragen waren enorm“, so Bösch. Ausländische Gäste stellen traditionell etwa die Hälfte der Kundschaft. In der dem Brenners angeschlossenen „Villa Stephanie“ lief der Betrieb zwar weiter, aber es sei zwei Jahre lang nur eine Übergangs- und letztlich eine Notlösung gewesen.

Zum Brenners gehört ein herrlich gewachsener Park

Jetzt ist das europäische Grandhotel wieder zurück. Nun kann man wieder im vielleicht schönsten Indoor-Hotel-Pool des Landes schwimmen, es sich im Spa gut gehen lassen, die Restaurants entdecken, die Kaminhalle genießen und natürlich im herrlich gewachsenen Park an der Oos spazieren. Fast alle der 105 Zimmer und Suiten haben Balkon und Parkblick. Wenn ein Magnolienblatt vom Baum fällt, glaubt man den Aufprall auf den Boden zu hören. So wohltuend leise, so Seele beruhigend ist es auch an diesem Oktober-Tag, an dem das „Brenners“ seine Gäste erstmals wieder im Haupthaus empfängt. Sogenannte Sleepy-Elevator-Music, wie in vielen anderen Luxushotels, gibt es in keinem öffentlichen Hotelraum – abgesehen von einer Toilette im Erdgeschoss, die extravagant mit Motivtapete ausgestattet ist, auf der Theaterzuschauer in Separées zu sehen sind.





Nicht nur in diesem geradezu wohnlichen WC kommt es einem so vor, als sei man in einer anderen Welt, die mit dem Alltag da draußen überhaupt nichts zu tun hat. Das Hotel nimmt einen sofort ein. Nicht von ungefähr ist die Liste der prominenten Gäste lang. Alle deutschen Bundeskanzler (Friedrich Merz wird sicher auch bald kommen) und alle französischen Präsidenten, aber auch die US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton trugen sich bislang in das Gästebuch ein sowie viele Künstler, Sportler, Geschäftsgrößen.

„Das Brenners hat seine heutige Existenz dem Backpulver zu verdanken“, sagte der ehemalige Hoteldirektor Frank Marrenbach einmal süffisant. Die Besitzerfamilie Oetker machte mit Back- und Puddingpulver ein Vermögen, sodass man, einer Kunstsammlung ähnlich, elf Luxushotels unter dem Markendach der „Oetker Collection“ vereinte. Jedes Haus eine Ikone zeitloser Eleganz. Neben dem „Brenners“ gehören etwa das „Lanesborough“ in London, „Le Bristol“ in Paris oder das „Hotel du Cap – Eden-Roc“ an der Cote d’Azur dazu.

Menschen wie Christine Charlotte Martin etwa sorgen für einen geradezu unglaublich aufmerksamen Service. Die Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen. „Ich suche das Gespräch mit dem Gast und die Gäste freuen sich darüber“, sagt die 61-Jährige, die seit 28 Jahren im „Brenners“ arbeitet. Miteinander reden schaffe Vertrautheit. „Aber ich merke auch, wenn der Gast ungestört sein will“. Schön zu beobachten: Das Lächeln einer Frau Martin (und der anderen rund 250 Mitarbeiter) friert nicht ein, sobald sie sich vom Gast abwendet. Sonderwünsche werden erfüllt, sofern machbar. „Wenn ein Business-Gast ein komplettes Outfit benötigt, weil sein Koffer im Flugzeug nicht mittransportiert wurde, dann besorgen wir das natürlich“, sagt Martin. „Und wenn jemand nur weiße Gummibärchen als Fernseh-Snack bestellt, ist das auch kein Problem“.

Tradition und Nostalgie: Das Brenners prägt Baden-Baden seit Jahrhunderten

„Die große Etikette sind wir los“, sagt Direktor Stephan Bösch. „Ich weiß gerade nicht mal, wo die schöne Loriot-Zeichnung ist, die jahrelang in unserer Lobby zu sehen war …“ Sie zeigte einen Herrn mit der Loriot typischen Knollennase, einmal ohne Krawatte (für tagsüber) und einmal mit Binder (für abends) … Natürlich geht niemand in Shorts zum Dinner oder mit zerfetzten Jeans. Schließlich ist im „Brenners“ immer noch eher Old Money Zuhause. Und es ist unverkennbar, dass das Haus auch noch von der guten alten Zeit zehrt, als Baden-Baden die Sommerhauptstadt Europas war und das „Brenners“ ihr gesellschaftlicher Mittelpunkt.

Icon vergrößern Gediegene Stille: Im Wellnessbereich des Brenners Park Hotel. Gediegene Ruhe: Der Wellnessbereich im Brenners Park Hotel. Foto: Jan Dmitrovic Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gediegene Stille: Im Wellnessbereich des Brenners Park Hotel. Gediegene Ruhe: Der Wellnessbereich im Brenners Park Hotel. Foto: Jan Dmitrovic

Eine gewisse mondäne Verschlafenheit und brave Nostalgie sind immer noch kennzeichnend für die kleinste Weltstadt der Welt, die auf sieben Hügeln gebaut wurde wie Rom. Und cosmopolitisch war das Puppenstubenstädtchen und sein Brenners“ schon immer. Nicht nur an der Pferderennbahn Iffezheim, wo Gentlemen mit wehenden Rockschößen schreiten und aufgeputzte Ladys stöckeln, als sei man

in Ascot. Wen kümmern da die fleißigen Rösser, die sich die Lunge aus dem Hals rennen? Diese gute alte, auch etwas elitäre Sommerhauptstadtzeit wurde behutsam, aber spürbar in die Moderne geführt. Das Brenners auch.



Übernachten: Das Brenners Park-Hotel & Spa hat 105 Zimmer und Suiten. Übernachtung ab 500 €. www.oetkerhotels.com.