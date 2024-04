Umweltfreundlich in München übernachten

Koos ist estnisch und heißt übersetzt "gemeinschaftlich". Das ist das Konzept von Koos in München, wo Wert auf Umweltschutz gelegt wird.

Vom Bahnhof ist es ein Katzensprung, vom Marienplatz ebenso, und der Stachus ist praktisch in unmittelbarer Nachbarschaft. Mehr mittendrin in München geht kaum. Es ist aber nicht nur die zentrale Lage, die das Koos so besonders macht. Es sind auch nicht die hellen und einladenden Zimmer mit dem Graffiti-Schriftzug an der Wand oder die großzügige Suite mit dem grandiosen Ausblick und die offene Lobby.

Es ist das ganze Projekt, das auf Gemeinsamkeit setzt, wie der Name verspricht. Koos ist estnisch und bedeutet auf Deutsch gemeinsam. Gemeint sind damit nicht nur die Beschäftigten, die aus den verschiedensten Ländern stammen. Gemeint sind auch die Gäste, die sich in diesem Haus auch für längere Zeit daheim fühlen sollen.

Am Frühstücksbüfett entsteht bei Koos kein Abfall

Deshalb verfügen die Appartements auch über eine kleine Kitchenette und eine Waschmaschine. Und dann hat sich die Familie, die hinter dem Hotel steht, auch der Nachhaltigkeit verschrieben. Bei der Zertifizierung des Green Sign Labels hat das KOOS die höchste Stufe fünf erreicht – dank Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlage auf dem Dach, regionalen Lieferanten und sozialem Engagement. „Zero waste“, also Null Abfall, ist beispielsweise das hochgesteckte Motto beim Frühstücksbüfett. Auch an Papier wird gespart. Für Anmeldung, Einchecken und Auschecken genügt das Handy. Es öffnet auch die Tür zum gebuchten Zimmer – wenn alles klappt. Das ist für manche Gäste wahrscheinlich etwas gewöhnungsbedürftig, aber womöglich zukunftstauglich.

Info: KOOS Hotel & Apartments, Sonnenstr. 18b, 80331 München, Tel. 089/46135353, E-Mail: info@koos.team, www.koos-hotel.de, DZ ab 120 Euro inkl. Frühstück



