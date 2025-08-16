Icon Menü
Das Orania.Berlin ist ein neues Luxushotel in Berlin. Wie schick geht es da zu?

Zimmerservice Berlin

Übernachten in Berlin: Das Orania.Berlin ist das neue Luxushotel der Stadt - an einem ungewöhnlichen Ort

Das Orania.Berlin ist in ein ehemaliges Jugendstil-Kaufhaus eingezogen. Alles entwickelt hat ein bekannter Hotelier, der in Bayern ein besonderes Haus führt.
Von Inge Ahrens
    Früher ein Jugendstil-Kaufhaus heute das Hotel Orania.Berlin.
    Früher ein Jugendstil-Kaufhaus heute das Hotel Orania.Berlin. Foto: Hotel

    Man kann sich gut vorstellen, dass der Oranienplatz vor dem Zweiten Weltkrieg Berlins schönster Jugendstilplatz war. Prächtige Architektur und rundum quirliges Leben in den Kaufhäusern. In einem der letzten Prachtbauten aus dem Jahr 1912, dem ehemaligen Büro- und Geschäftshaus Jacobi, ist 2017 das Orania.Berlin eingezogen.

    45 gediegene Zimmer gibt es im Orania.Berlin

    Entwickelt für den Eigentümer hat das Hotelprojekt Dietmar Müller-Elmau, der hinter seinem sehr bekannten Luxushotel Schloss Elmau in den bayerischen Alpen steht. 45 gediegene Gästezimmer gibt es hier. Überall im Haus herrscht Behaglichkeit, fast Wohnzimmeratmosphäre. Man fühlt sich gleich wohl.

    Das Orania.Berlin in Kreuzberg ist in warmen Farben eingerichtet.
    Das Orania.Berlin in Kreuzberg ist in warmen Farben eingerichtet. Foto: Hotel

    Wer durch die großen Fenster im EG hineinschaut, sieht hinten eine lange gezogene Bar, großzügige Sofalandschaften, in denen Menschen plaudernd beim Drink sitzen oder live aufspielenden Musikern lauschen. Im Restaurant auf derselben Ebene wird vielleicht gerade das Gänse-Menü serviert, wegen dem 90 Prozent aller Gäste das Orania besuchen.

    Großzügige Sofalandschaften im Hotel Orania.Berlin

    Einfallsreicher Koch ist Philipp Vogel mit seinem Küchenchef Kevin von Werthern. Vogel leitet zusammen mit seiner Frau Jennifer das Haus. Zwei moderne junge Menschen und sehr herzliche Gastgeber. Wer auf die Straße tritt, steht mitten im legendären Kreuzberg. Bevor Berlin-Mitte auf den Touristen-Olymp gehoben wurde, gab es diesen Meltingpott anderer Kulturen längst. Es lohnt sich, mal auszuschwärmen. Nur so ein anspruchsvolles Refugium hatte es hier bisher nicht gegeben.

    Hotel Orania.Berlin, Oranienstraße 40, 10999 Berlin, Tel. 030/69 53 96 80, DZ ab 230 Euro,  Frühstück nicht inklusive: à la carte; www.orania.berlin.de

