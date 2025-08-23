„Das Problem sind Besucher, die Memes erstellen“: Wie Selfies Kunst in den großen Museen bedrohen

Mit dem Sommer füllen sich die Museen in ganz Europa. Ganz vorne mischen natürlich Louvre, Prado und die Uffizien mit – die weltberühmten Giganten unter den Musentempeln. Es gibt drei Gründe, warum Menschen in die Kunstpaläste strömen: Sie wollen die Kunst genießen, sie flüchten vor der Mittagshitze in die klimatisierten Museumssäle, sie wollen ein Selfie mit sich und einem möglichst berühmten Kunstwerk machen. Das sind alles respektable Motive, eine Kunstinstitution zu besuchen.

Es gibt allerdings ein Problem mit dem letztgenannten Grund: Im Bemühen um ein möglichst originelles Selfie, das man mit der Welt teilt, häufen sich die Unfälle, bei denen Kunstwerke Blessuren erleiden. Spektakulär sind die Videos der Sicherheitskameras, die der Palazzo Maffei in Verona Mitte Juni ins Netz stellte. Zu sehen ist ein Paar, das vorgibt, sich auf einen mit Swarowski-Steinen überzogenen Stuhl des Künstlers Nicola Bolla zu setzen. Dummerweise kippt der Mann in der unbequemen Hockstellung nach hinten und der Stuhl kracht unter dem Gewicht zusammen. Glück gehabt, dass kein Wächter in der Nähe war. Schnell, schnell weg. Bis heute wurde das Paar nicht gefunden.

Warum Louvre-Mitarbeiter in Paris kürzlich streikten

Auch die Uffizien in Florenz mit jährlich fast fünf Millionen Besuchern haben ein Foto-Opfer zu beklagen, weil ein junger Mann unbedingt vor dem Bildnis des Fürsten Ferdinando de’ Medici posieren wollte. Dabei griff er in das Gemälde und zerriss die Leinwand. „Das Problem der Besucher, die in Museen kommen, um Memes zu erstellen oder Selfies für soziale Medien zu machen, ist weit verbreitet“, erklärte Museumsdirektor Simone Verde in einer Mitteilung. „Wir werden Verhaltensweisen verhindern, die nicht mit dem Sinn unserer Institutionen und dem Respekt vor dem kulturellen Erbe vereinbar sind.“



Wegen der Menschenmassen, unkontrollierbarer Selfie-Fotografen und eklatantem Personalmangel traten die Mitarbeiter im Pariser Louvre vor Kurzem sogar in einen wilden Streik. Geschätzt wird, dass von den rund neun Millionen Besuchern pro Jahr fast 80 Prozent wegen Leonardo da Vincis weltberühmter „Mona Lisa“ kommen. Und natürlich wollen alle ein Foto mit der geheimnisvoll lächelnden Dame.

Jeder produziert seine eigene Ansichtskarte im Museum

„Das Problem, dass Touristen Kunstwerke beschädigen, tritt immer häufiger auf“, zitiert die New York Times Marina Novelli, Leiterin des Sustainable Travel and Tourism Advanced Research Center an der Universität Nottingham. Ihrer Analyse zufolge wollten früher Museumsbesucher bestimmte Bilder oder Objekte besichtigen, heute jedoch haben viele eine Bucket List, vor welchen Werken sie abgelichtet werden wollen. Statt Kunstpostkarten zu kaufen, fabriziert inzwischen jeder mit dem Handy seine ganz persönliche Ansichtskarte.



Museumsdirektor Verde von den Uffizien hat mehr Schutz für seine Kunstwerke und strengere Verhaltensregeln für die Besucher angekündigt. Doch ausgerechnet die Frage, wie man Museumsobjekte besser schützen kann, ist dem Fachportal museumsassociation.org zufolge umstritten. Im Fall der Uffizien war der Übeltäter über ein Podest gestolpert, dessen Zweck es eigentlich war, das Publikum auf Abstand zu halten. „Die Besucher schauen auf die Gemälde, nicht auf den Boden“, sagt Silvia Barlacchi, eine Mitarbeiterin des Museums. Die Abstandshalter sind also Stolperfallen, und die Direktion weiß das. Selbst wenn in diesem Fall der Besucher nicht aufs Bild blickte, sondern sich davor stellte – wegen des Podests verlor er sein Gleichgewicht.

Haben die Museen vielleicht auch eine Schuld?

Auch die Mitteilung des Palazzo Maffei, über den glitzernden Stuhl von Nicola Bolli eine Plexiglasvitrine zu stülpen, stößt auf Widerspruch. Der Schutz kommt viel zu spät. So fragt die Leiterin des Hampton Court Palace, in dem Heinrich VIII. einst residierte, Rachel Mackay: „Bin ich die Einzige, die hier die Schuld beim Museum sieht?“ Ihrer Meinung nach hätte die Leitung des Palazzo von Anfang den zerbrechlichen Stuhl nicht ungeschützt auf einen niedrigen Sockel stellen dürfen, sondern eine Barriere errichten müssen. „Den Besuchern die Schuld dafür zu geben, dass sie die Kunst nicht respektieren, ist genau die Art von Denkweise, die dazu führt, dass die Leute eher das Weite suchen, wenn sie einen Fehler machen, als ihn dem Personal zu gestehen.“