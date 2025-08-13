Jetzt noch ans Meer: Diese sechs Reiseziele lohnen sich für einen Familienurlaub mit Kleinkindern

Die Sonne scheint, das Meer rauscht, Mama und Papa erholen sich im Liegestuhl, während die Kinder ein schnittiges Rennauto, ein Prinzessinnen-Schloss und eine wehrhafte Ritterburg am Strand errichten. Natürlich sind die Kunstwerke aus puderzuckerweichem Sand! Wo es die schönsten sanft und flach abfallenden Meeresufer gibt, verraten wir in unserer kleinen Auswahl für den Familien-Strandurlaub in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und der Türkei. Und das Beste: Familien mit Vorschulkindern haben im September und Oktober diese Strände fast für sich.

Icon vergrößern Foto: Bodo Marks, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Bodo Marks, dpa

1 St. Peter Ording: Sandkiste an der Nordsee

Moin, Moin im Norden! Dünen, Deiche, Salzwiesen, Reetdächer und nicht zu vergessen der fotogene Leuchtturm: Das ist genau die richtige Kulisse für wunderbare Familienferien in St. Peter-Ording an der Spitze der Halbinsel Eiderstedt. Eine zwölf Kilometer lange und bis zu zwei Kilometer breite Sandkiste an der Nordsee. Originelle Pfahlbauten beherbergen Restaurants, Toiletten, Badeaufsicht und Strandkorbvermietung. Für Rutschen-Fans gibt es gleich drei rasante Highlights in der Dünen-Therme: von der Turborutsche mit Katapultstart über die Reifenrutsche durch einen Tunnel bis zur 120 Meter langen Wildwasserrutsche mit Ausblick über Dünen und Strand bis zur Nordsee. Info: www.st-peter-ording.de.

2 Caorle: Buddelparadies an der Adria

Ciao, bella Adria! Zweifellos, die italienische Adriaküste ist ein wahres Dorado für alle Planschkinder. So lockt beispielsweise Caorle mit einem 18 Kilometer langen Strand-Duo und endlos viel Sand zum Schaufeln und Bauen: der etwas schmaleren Spiaggia di Ponente und der bis zu 300 Meter breiten Spiaggia di Levante. Der Strand fällt sehr flach ins Meer ab, und die Kleinen können gefahrlos im sauberen Wasser spielen. Größere Kids vergnügen sich inzwischen beim Sandburgenbauen, Ballspielen am Strand-Spielplatz oder auf den künstlichen schwimmenden Meeresinseln. Sogar ein Babysitter-Service am Strand steht für die jüngsten Sprösslinge in den Sommermonaten zur Verfügung. Cool: der Wasservergnügungspark Aquafollie. Info: www.caorle.eu

3 Cilento: Naturschönheit am Tyrrhenischen Meer

Bella numero due! Ein wahres Prunkstück in Bella Italia ist der Nationalpark Cilento im Südwesten des Stiefels. Das noch relativ unberührte Fleckchen in Kampanien, rund 120 Kilometer südlich von Neapel, ist nicht nur berühmt für das azurblaue Meer und die sich im Hinterland auftürmende Berglandschaft, sondern auch für seine Büffel, welche die Milch für den weltberühmten Büffelmozzarella aus Kampanien, liefern. Unser Favorit für kleine Buddelfans ist der lange Sandstrand von Santa Maria del Castellabate. Info: www.cilentoimurlaub.de; www.enit.it

4 Argelès-sur-Mer: Frankreichs Familien-Atlantik

Bonjour la France! Unkomplizierte Strandfreuden garantieren die vielen kinderfreundlichen Strände im Departement Pyrénées Orientales in der Region Okzitanien kurz vor der spanischen Grenze. Ein sieben Kilometer langer Strand, sauberes klares Wasser, dahinter Kiefernwald und am Horizont die Pyrenäen-Ausläufer warten auf kleine und große Strandurlauber in Argelès-sur-Mer. Und das Beste: Die Strände sind dort so gut wie nie überfüllt. Argelès ist ein lebendiger Urlaubsort mit katalanischem Flair, engen Gassen, netten Restaurants und einer malerischen, von Bäumen gesäumten Strandpromenade zum Flanieren. Info: www.argeles-sur-mer-tourismus.de

5 Playa de los Genoveses: Dünentraum im Naturpark

Vamos a la Playa! Einsame, kleine Buchten, lange Sandstrände, Hotspots für Windsurfer oder Romantiker – in Spanien wird jeder fündig auf der Suche nach seinem Traumstrand. Bestens geeignet für Ferien mit Kindern, die ursprüngliche Natur suchen, ist die Playa de los Genoveses an der Costa de Almería in Andalusien bei Níjar – mehr als einen Kilometer lang, 40 Meter breit, weiß und schön flach ins Meer abfallend. Der Dünentraum ist Teil des Naturparks Cabo de Gata – und gottlob der Natur überlassen. Strandrestaurants, Liegestuhl-Verleihstationen und Frittenbuden sucht man vergebens. Unter dem mitgebrachten Sonnenschirm erholen sich die Großen wunderbar, während die Kleinen den Spaß im kristallklaren Wasser genießen. Info: www.spain.info

Icon vergrößern Foto: Mustafa Kaya/XinHua, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Mustafa Kaya/XinHua, dpa

6 Patara: Strandvergnügen beim Nikolaus

Türkiyeye hosgeldiniz, willkommen in der Türkei – in Patara an der türkischen Südwestküste. Patara ist nicht nur einer der schönsten und längsten Strände der Türkei, sondern auch einer der wenigen Küstenabschnitte, die unverbaut und naturbelassen sind. Zwölf Kilometer lang und bis zu einem halben Kilometer breit. Im Hintergrund ragen die Ausläufer des Taurusgebirges in den Himmel. Das weitläufige Dünengelände ist Naturschutzgebiet. Nach Einbruch der Dunkelheit gehört der Strand den geschützten Caretta-Caretta-Meeresschildkröten, die ihre Eier seit ewigen Zeiten im Sand der Dünen ablegen. Ein Ausflug in die Antike, der auch den Kleinen gefällt: In Strandnähe lädt das antike Patara zu Erkundungen auf den Spuren des Weihnachtsmanns ein: Schließlich wurde dort 245 n. Chr. der heilige St. Nikolaus geboren. Info:www.goturkiye.com