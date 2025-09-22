Kuriose Bahndurchsagen: „Ich hab‘ die Schnauze voll von diesem Fahrzeug“

Kommunikation ist alles, darin sind sich Psychologen einig. Einer von ihnen, Paul Watzlawick, hat es in eine schöne Formel gegossen: Man kann nicht nicht kommunizieren. Offensichtlich ist er nie mit der Deutschen Bahn gefahren. Vor allem Pendlerinnen und Pendler wissen nämlich: Doch, man kann. Zum Beispiel in nervenzehrenden Situationen, wenn der Zug sich einfach nicht in Bewegung setzten mag oder auf unbestimmte Zeit irgendwo im Nirgendwo hält. Dann bittet der Bahngast oft, wie die deutsche Band „Wir sind Helden“, vergeblich um „ein Wort“. Und selbst wenn das erhoffte Wort kommt, ist es im kryptischen Bahndeutsch formuliert; „technische Störung“ hier, „Verzögerungen im Betriebsablauf“ da, was auch immer das bedeuten mag. Man bleibt ratlos zurück.

Aber es geht auch anders. Manchmal ist der Bahnsprecher erfrischend ehrlich, lässt seinen Frust am Mikrofon freien Lauf oder fährt mit der Strategie Humor, so, dass selbst der grantigste Pendler unwillkürlich lachen muss. Wir haben einige dieser Momente gesammelt.

Von Frust bis Lachflash: die volle Ba(h)ndbreite der Gefühle

Wer regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist, erlebt oft ein Wechselbad der Gefühle. So berichtet Leserin Karin auf Facebook von einer Fahrt auf der Strecke von Mühldorf nach München: „Hatte mal eine Zugbegleiterin, die bei der Enddurchsage einen Lachkrampf bekommen hat. Das war mal etwas ganz anderes – und der halbe Zug hat mitgelacht.“ Eine willkommene Abwechslung zur Bahnwut. Ganz anders erlebte es Volontär Michael Stelzl im Zug von Donauwörth nach Augsburg. Aus dem Führerhaus drang plötzlich ein laut entnervtes: „Ich hab’ die Schnauze voll von diesem Fahrzeug, das kann doch nicht sein!“ Kurz darauf folgte allerdings wieder die routiniert-freundliche Ansage, „die Abfahrt verzögert sich wegen technischer Störungen noch um einige Minuten.“ Man möge sich nicht wundern, wenn beim nötigen Systemneustart einmal kurz alle Lichter ausgehen.

Manchmal wiederum pendelt der Bahnsprecher zwischen diesen Emotionen, zwischen Humor und Frust. So wie auf der Fahrt von Berlin nach Augsburg erlebt von der Autorin selbst. Schuld war ein Brandanschlag auf eine Bahnunterführung bei Forchheim, der den Zug statt direkter Fahrt auf eine kleine Bundesländer-Rundreise schickte. Das Bordbistro blieb selbstverständlich erstmal geschlossen, schließlich soll man die Geduldsprobe nüchtern genießen. Nach Stunden im Zug steckte man schließlich in Ulm fest, wo auch beim Lokführer der Geduldsfaden riss, er zum Mikrofon griff und, inspiriert von Schlagersänger Roland Kaiser, sang: „Und es geht schon wieder loooos …“

„Wir erreichen unseren nächsten Bahnhof vier Minuten zu früh. Das ist mir sehr peinlich“

Im ersten Halbjahr 2025 schafften es nur 63,4 Prozent der Züge mit weniger als 15 Minuten Verspätung ins Ziel. Die Gründe sind vielfältig. Immerhin zeigen sich manche Zugfahrer erfrischend ehrlich, so etwa auf der Strecke nach Nürnberg, wo sich Linda Besserer an folgende Durchsage erinnert: „Vor uns ist leider ein Güterzug wegen eines Lokschadens liegen geblieben. Eine Ersatzlok muss erst kommen und ihn abschleppen. Rückwärts können wir leider auch nicht fahren, weil da schon der nächste Zug Richtung Nürnberg steht.“ Eine Sackgasse auf Schienen. Und dass die Unpünktlichkeit nicht nur die Fahrgäste trifft, sondern auch das Personal, davon berichtet Susanne Wittmann: „Abfahrt in Augsburg, sobald unser Lokführer da ist. Er sollte eigentlich mit einem anderen Zug kommen, reist aber wegen einer Streckensperrung nun mit dem Auto an.“

Zugegeben, da sitzt der Frust. Man soll sich aber bekanntlich immer auf das Positive konzentrieren, so wie der Zugfahrer bei Christoph Mainusch: „Liebe Reisende, unser Zug hat aktuell 90 Minuten Verspätung. Freuen Sie sich – so bekommen Sie 90 Minuten mehr für Ihren Fahrpreis.“ Und wenn der Zug dann irgendwann doch im Endbahnhof einfährt, wird es manchmal sogar richtig launig. Statt des üblichen Repertoires à la „Wir erreichen nun …“ tönt es laut Jürg Seyffarth dann: „In wenigen Minuten erreichen wir die Wohlfühloase der Führerscheine: Flensburg!“ Oder ganz zauberhaft: „Willkommen im Hogwarts-Express nach Saalfeld.“

Die Bahn kann auch anders und überrascht ihre Fahrgäste gelegentlich in die entgegengesetzte Richtung. Harald Spielberger erlebte, wie sich ein Lokführer zerknirscht entschuldigte: „Wir erreichen unseren nächsten Bahnhof vier Minuten zu früh. Das ist mir sehr peinlich und ich bitte um Entschuldigung im Namen der Deutschen Bahn.“