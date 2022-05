Zu den schönsten Naturplätzen: In Sachsen unterwegs auf dem Malerweg

Über 116 Kilometer führt ein Wanderweg auf den Spuren der Künstler durch Sachsen. Vom Künstleratelier ins Elbsandsteingebirge und bis zur Festung Königstein. Im Jubiläumsjahr begegnet man sogar dem berühmten Canaletto auf besondere Weise.

Ein spitzgiebeliges Haus in Naundorf in einem gepflegten Garten. Das Tor ist verschlossen. Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass dies hier ein Museum ist, ein Malerhaus. Dann öffnet Juliane Gatomski – dunkle Locken, dunkle Augen, blasses Gesicht – die Tür zu einem wahren Schatzkästlein. Denn drinnen sieht es so aus, als sei der Hausherr, der Maler Robert Sterl, gerade mal ausgegangen. Ein Blumenstrauß auf dem Tisch, Bilder an den Wänden. Malerutensilien im Atelier.

1919 kam der Künstler, damals 52 und Professor an der Kunstakademie Dresden, in das Örtchen oberhalb der Elbe, um Ruhe zu finden. „Er war nicht mehr ganz gesund“, sagt die Hausherrin und Museumsleiterin Gatomski, „aber jeden Tag ist er mit dem Zug nach Dresden gefahren.“ 1931 starb der Künstler, der sich vom Spätromantiker zum Impressionisten entwickelt hatte. Seine Frau überlebte ihn um 18 Jahre; und nach ihrem Tod hütete die Haushälterin Helene Landgraf das Haus „wie einen Schrein“. Hatte doch Robert Sterl im Testament festgelegt, Haus und Grundstück in eine Stiftung zur Unterstützung junger Künstler zu überführen. Als das Gebäude Ende 1970 umgenutzt werden sollte, konnte Landgraf mit einem Freundeskreis die Pläne vereiteln.

Wer ihn geht, sollte durchaus gut zu Fuß und bei Atem sein, denn die Maler suchten sich einst außergewöhnliche Plätze, um in der Natur zu malen. Foto: Lilo Solcher

Seit 1981 ist es Museum und lädt zu einer Reise in ein Künstlerleben ein, das hier wie in einer Zeitkapsel bewahrt wird. Ein Jahr schon ist Kunsthistorikerin Juliane Gatomski Hüterin von Haus und Kunst. Gut 1000 Gemälde, rund 2000 Zeichnungen und 100 Skizzenbücher gehören dazu, weiß die 37-Jährige. Sie ist gut informiert über den Hausherrn, weiß, wie er gemalt hat und wo er seine Modelle fand. Dass er mit der Staffelei hinausging in die Natur und „en plein air“ malte, im Freien. Dass er auch Sozialkritisches malte wie „Die Steinbrecherin“, die ihr Baby mit in den Steinbruch genommen hat.

In acht Etappen zu Caspar David Friedrich und Co.

Draußen im Garten blüht es frühlingshaft, eine Idylle über der Elbe. Versteckt in den Büschen ein Grabmal. Hier sind Robert und Helene Sterl begraben. Vom Garten aus führt ein steiler Weg hinunter an die Elbe. Ihn ist Robert Sterl immer gegangen, um mit der Bahn nach Dresden zu fahren. Von hier aus geht es mit der Wehlener Fähre über die Elbe zum Ausgangspunkt des Malerwegs.

Alles fängt ganz harmlos an entlang der Elbe zwischen blühenden Obstbäumen und Magnolien. Bis ein Steig ins Elbsandsteingebirge abzweigt – steil und glitschig. Die Steine sind unregelmäßig, mal klein wie Pflastersteine, mal eher massig und von Moos überzogen. Dazwischen Wurzelgeflechte.

Lesen Sie dazu auch

Wer hier rauf will, muss gut zu Fuß und bei Atem sein. Die zwei Schweizer Maler Anton Graff und Adrian Zingg, die 1760 malend durch das Elbsandsteingebirge wanderten und für die spektakuläre Landschaft mit ihren schroffen Felsgebilden den Begriff „Sächsische Schweiz“ prägten, mussten sich ganz ohne Wegweiser in der rauen Natur zurechtfinden. Bald schon folgten andere Künstler dem Weg von Dresden ins Elbsandsteingebirge.

Diese historische Route wurde 2006 rekonstruiert nach alten Reisebüchern, Gemälden und Skizzen. Auf acht Etappen kommen die Wandernden unserer Zeit zu landschaftlichen Höhepunkten, die Maler wie Caspar David Friedrich, Johann Alexander Thiele oder Ludwig Richter inspiriert haben. Schautafeln und Bilderstelen laden dazu ein, Kunst und Natur zu vergleichen. Vieles erkennt man wieder: die schroffen Felstürme, die rissigen Zyklopensteine, die grün bepelzten Felswände, die Höhlen.

Die Felsenbühne in Rathen startet im Juni

Und doch entspricht die Landschaft nicht eins zu eins dem Bild, das die Künstler von ihr schufen. Caspar David Friedrich (1774 bis 1840) etwa, der wie kaum ein anderer diese romantische Natur porträtiert hat, hat sie nicht abgebildet, sondern aus verschiedenen Skizzen zusammengesetzt. Auch das wohl berühmteste Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ ist eine solche Komposition – und der Fels, auf dem der Wanderer steht, eher unspektakulär.

Melancholisch seien die Gemälde des Malers, sagt Susanne Reichelt, die studierte Dolmetscherin, die Gäste durch Dresdens Kunstlandschaft führt und eine Ausbildung zur Nationalparkführerin gemacht hat. Und sie zitiert den zutiefst spirituellen Maler, für den die Natur göttliche Schöpfung war: „Der Maler sollte nicht nur malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er zu malen, was er vor sich sieht.“

In Pirna wird in diesem Jahr Canaletto geehrt. Der berühmte Maler schenkte der Stadt elf Stadtansichten. Foto: Lilo Solcher

Heute malen kaum mehr Besucher diese fast mystische Landschaft, obwohl nahezu jeder Ausblick ein Gemälde wert wäre. Statt Staffelei und Malerutensilien tragen sie Handy oder Minikamera bei sich. Eingefangen wird die Landschaft am liebsten von der berühmten Bastei aus, wohin man auch ohne schweißtreibenden Fußmarsch gelangt. Zwar ist zurzeit wegen Bauarbeiten ein Teil der Bastei gesperrt und auf der Basteibrücke drängen sich Menschen, um den Ausblick auf den Lilien- oder den Königstein doch noch abzulichten. Aber nur ein paar Meter weiter ist es vorbei mit dem Menschengewimmel. Runter nach Rathen geht’s über hunderte von Stufen. Und immer wieder fällt der Blick auf gefallene Bäume, von Moos ummantelt, auf Wurzeln, die sich in die Felsen krallen, auf hellgrüne Blaubeersträucher und düstere Höhlenöffnungen.

Die Felsenbühne, wohl eine der schönsten Naturbühnen Deutschlands, fügt sich mit einem Neubau samt Grasdach fast nahtlos in diese Natur. Intendant Manuel Schöbel ist sichtlich stolz auf die Dächerlandschaft in Grün über dem Gebäude aus Lärchenholz, in dem sich Räume für 200 Mitarbeiter finden. „Es ist eine Freude“, sagt der grauhaarige Mann mit der Corona-Maske unterm Kinn. Er kann die Eröffnung der Bühne im Juni kaum erwarten. Mit der West Side Story und dem Fliegenden Holländer wolle man zeigen, „dass wir hier eine ernst zu nehmende Bühne auch für Musicals haben“. 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Halbrund um die beeindruckende Naturbühne Platz.

Pirna feiert den 300. Geburtstag Canalettos

Es könnte schon stimmen, dass Carl Maria von Weber hier seine Wolfsschluchtszene im Freischütz gesehen hat. „Wunderbar wirket auf mich die freie Natur“, hat der Komponist geschrieben, und: „Das Anschauen einer Gegend ist mir die Aufführung eines Musikstücks.“ Der Musiker Weber würde sich nur einreihen in die Künstlerschar, die im Elbsandsteingebirge ihre Inspiration gefunden haben.

Bernardo Belotto gehörte nicht zu ihnen. Aber der Künstler, der unter dem Namen Canaletto weltberühmt wurde, ist aus dieser Gegend nicht wegzudenken. Schon gar nicht in diesem Jahr, in dem nicht nur Dresden, sondern auch Pirna den 300. Geburtstag des Malers feiert. Elf Stadtbildansichten verdankt Pirna dem Venezianer, der den Künstlernamen seines Onkels übernahm. Der Marktplatz von Pirna, eine der bekanntesten, sieht noch heute (fast) so aus wie zu Zeiten des Malers. Als Hofmaler Augusts III., dem Sohn von August dem Starken, arbeitete der junge Canaletto in königlichem Auftrag und wohnte in Dresden.

Warum er nach Pirna kam, weiß auch Stadtführer Wilfried Geyer nicht. „Aber vermuten kann man“, meint der grauhaarige Guide, der nach eigenen Worten „dem Charme der Stadt schon vor einer Weile erlegen“ ist. Womöglich habe dieser Charme auch den Maler überzeugt oder Canaletto sei auch hier als Festungsmaler tätig gewesen. Wie auch immer: Pirna feiert „Canaletto 300“ mit einer Sonderausstellung im Stadtmuseum und dem Skulpturensommer in den Bastionen. Zu Ehren des großen Malers sollen ab Ende Mai barocke Originale aus der Dresdner Zwingerbauhütte in den Dialog mit zeitgenössischen Kunstwerken treten. Geschaffen wurden die Skulpturen zur Hochzeit Augusts III. mit Maria Josepha von Österreich. Die barocken Schwergewichte von Dresden in die Bastionen von Pirna zu schaffen, war Schwerstarbeit. Dass sie sich gelohnt hat, hofft die Kuratorin: „Wir wollen den Blick, den Canaletto auf die Landschaft und auf die Skulptur gehabt hat, ein bisschen abbilden“, sagt Christiane Stoebe.

Canaletto besuchte auch die Festung Königstein

Landschaft hat der Venezianer auch auf der Festung Königstein erlebt, die 200 Meter hoch über der Elbe thront. Hierher war er mit der Kutsche gekommen und in einem kleinen Zimmer in der Kaserne abgestiegen, um fünf Gemälde von Königstein zu malen, darunter auch eine Außenansicht, die heute in Washington hängt. Drei der Gemälde sind in hinterleuchteten Großfotos im Königsformat zu sehen. Denn auch hier auf dem Königstein wird der 300. Geburtstag des Malers gefeiert.

Wer gut zu Fuß ist, kann auch über eine Etappe des Malerwegs hierherkommen – von Pfaffenstein aus. Dabei muss man sich nicht so anstrengen wie 1849 Sebastian Abratzky. Der Schornsteinfeger war durch den Abratzkykamin zur Festung hinaufgeklettert, um sich das Eintrittsgeld zu sparen. Abratzky war übrigens bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der erste und einzige Eroberer der als uneinnehmbar geltenden Festung.

An diesem Tag öffnet sich allen, die oben ankommen, ein fantastischer Panoramablick auf die Elbe, den Lilienstein und das Elbsandsteingebirge. Eine Landschaft – so schön wie ein Gemälde.

Gut zu wissen:

Malerweg 116 Kilometer lang, acht durchgängig ausgeschilderte Tagesetappen mit Schautafeln, Rastplätzen und Einkehrmöglichkeiten: Robert-Sterl-Haus. Robert-Sterl-Str. 30, 01796 Struppen. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro: www.robert-sterl-haus.de

