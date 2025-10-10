In Bordeaux dreht sich alles um Wein? Mit dieser Sehenswürdigkeit überrascht die Stadt

„Ich war während meines Studiums geschockt, als ich lernen musste, wie viel Chemie heutzutage im Wein landet“, sagt Lou Rochet. Die heute 35-Jährige brach deshalb kurzerhand vor zehn Jahren ihr Chemiestudium ab. Sie möchte es anders machen und widmet sich seitdem auf einem Landgut aus dem 17. Jahrhundert in der Nähe von Bordeaux ganz dem ökologischen Weinanbau. „Übernommen habe ich die rund 22 Hektar von meinem Großvater, der eigentlich schon vor Jahrzehnten so gut wie ohne Chemie auskam“, erzählt sie.

Sie möchte lieber weniger, dafür aber eine größere Vielfalt an Trauben produzieren. Ihre Weine landen so gut wie gar nicht in Bordeaux in den Restaurants oder Läden, sie exportiert hauptsächlich in die USA. Auch wenn die Franzosen überwiegend Weine aus dem eigenen Land trinken, spielt der Export aus Bordeaux, dem größten zusammenhängenden Weinbaugebiet der Welt, eine große Rolle: Jedes Jahr gehen Weine im Wert von über zwei Milliarden Euro ins Ausland. „Allein der Name Bordeaux auf der Flasche erhöht den Abverkauf. Besonders in Amerika“, sagt Rochet. Daran hat auch die Trumpsche Steuerpolitik nichts gändert.

Lou Rochet hat im Bordeaux ihren Weg gefunden, Wein zu machen. Foto: Antje Urban

Im Bordeaux gibt es schätzungsweise 5000 ansässige Weingüter

Wer als Weinfreund Bordeaux besucht, fühlt sich bei den schätzungsweise 5.000 in der Region ansässigen Weingütern wahrlich wie auf einer Wallfahrt. Die Stadt lebt für den Wein. Nirgends wird die Liebe zu ihm besser vermittelt als in der „Cité du Vin“ – einem multisensorischen und interaktiven Museum auf 13.000 Quadratmetern in einem Gebäude, das architektonisch einem Schluck Wein im Glas nachempfunden wurde. Hier wird alles Wissenswerte zum Thema spannend erzählt sowie Wein mit allen Sinnen gerochen, gespürt, gesehen und auf einer Aussichtsplattform auch getrunken.

Von dort blickt man gleichzeitig auf den Fluss Garonne mit seiner „Café-au-Lait-Farbe“. Ihn überspannen zwei beeindruckende Brücken: Die eine ist eine historische Steinbrücke mit 17 Bögen, die Napoleon Bonaparte hat bauen lassen. Die andere, die Pont Jacques Chaban-Delmas, könnte dazu keinen größeren Kontrast bilden: Sie ist mit einer Länge von 575 Metern Länge die längste Hubbrücke Europas. Wenn Kreuzfahrtschiffe den Hafen anlaufen, wird das mittlere Teilstück der Brücke mit einem Höhenunterschied von bis zu 53 Metern angehoben, um die Durchfahrt zu ermöglichen.

Auf dem Fluss, der aufgrund des schlammigen Untergrunds eher an den Amazonas erinnert, versuchen zwei Brüder die Schönheit ihrer Stadt ebenfalls auf neue Weise zu zeigen. Tomaz und sein jüngerer Bruder Mathieu schippern Einheimische und Touristen in einem kleinen, schicken Boot über die Garonne und servieren ihnen Wein sowie auf Wunsch Käse oder Meeresfrüchte. Auf jeden Fall aber werden immer typische Spezialitäten gereicht, wie zum Beispiel „Cannelé“ – eine kleine, zylinderförmige Süßspeise mit einer karamellisierten, knusprigen Kruste und einem weichen, puddingartigen Kern. Nicht mehr als zwölf Personen finden hier Platz, was die Fahrt sehr privat macht. Die Brüder lieben ihre Stadt, aber vor allem die Tatsache, dass sich Bordeaux weiterentwickelt und dass viele junge Menschen daran mitwirken.

Der herrschaftliche Place de la Bourse prägt das Stadtbild von Bordeaux. Foto: Nicholas Duffaure

Bordeaux zeigt sein „grünes Gesicht“ direkt an der Garonne

Allein die rund 50.000 internationalen Studierenden tragen dazu bei, dass Bordeaux, dessen Altstadt seit 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, alles andere als verstaubt wirkt. Studierende bevölkern Wiesen, Plätze, Cafés und Restaurants und verleihen der Stadt so ein entspanntes und junges Gesicht. Ihr „grünes Gesicht“ offenbart sich auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Hier findet man Visionäre, die ein grüneres und nachhaltigeres Bordeaux realisiert haben.

Eine Gruppe von „Darwinisten“ hat in einer ehemaligen Militärkaserne aus einem Start-up ein Stadtentwicklungsprojekt werden lassen, das seinesgleichen sucht. Mitgründer Philippe Bare startete im Alter von nur 20 Jahren das Projekt mit: „Eigentlich wollten wir nur auf dem Gelände einen Skatepark nach dem Berliner Vorbild errichten“, sagt er. „Wir ließen uns dann über die Jahre von anderen nachhaltigen Projekten inspirieren, die in Brooklyn, London oder Kopenhagen entstanden.“

Bordeaux im Südwesten Frankreichs liegt an der Garonne. Foto: saiko3p - stock.adobe.com

Es brauchte schließlich einen englischen Lord, der das Projekt vorantrieb. Sir Bob Scott war Vorsitzender der Auswahljury der Europäischen Kommission, die unter anderem im Jahr 2008 über die Bewerberstädte für den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ entschied. Bordeaux gehörte damals zu den französischen Städten, die sich um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2013“ beworben hatten. „Ich bekam die Gelegenheit, ihm von unserem Darwin-Projekt zu erzählen und er überzeugte daraufhin den Bürgermeister.“ Und so durfte sich während der letzten 30 Jahre das „Écosystème Darwin“ zu einem urbanen Ökosystem entwickeln, das soziale Verantwortung und nachhaltige Wirtschaft mit einem Freizeitangebot aus Gastronomie, Shops, Musik und dem größten Skatepark Frankreichs verbindet. Außerdem finden 15 obdachlose Familien auf dem fünf Hektar großen Gelände ein Zuhause, und ein Urban-Gardening-Projekt wird von Schulklassen betreut. Die Stadt ließ zudem einen botanischen Garten entlang des Ufers anlegen und viele Ausflugslokale haben sich dort angesiedelt.

Ein gigantischer U-Boot-Bunker liegt mitten in Bordeaux

Mit der umweltfreundlichen, elektrischen Fähre, die auf der Garonne mehrere Haltestellen anfährt, geht es dann wieder Richtung Cité du Vin. Denn dort wartet ein wenig nachhaltiges Bauwerk aus einer ebenso wenig glorreichen Zeit. Die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg bauten im Hafenbecken Bassins à Flots einen gigantischen U-Boot-Bunker. Vielmehr mussten ihn Tausende Spanier bauen, die vor der Diktatur General Francos nach Frankreich flohen. Sie waren untergebracht auf dem Militärgelände, auf dem sich heute das „Écosystème Darwin“ befindet. In dem 245 Meter langen Bau hinter wiederum sechs Meter dicken Wänden fanden bis zu 15 große U-Boote Schutz.

Eine digitale Show zeigt das moderne Gesicht der Stadt. Foto: Antja Urban

Der hässliche Betonbau wurde 2020 zum weltweit größten Zentrum für digitale Kunst umfunktioniert und zeigt in den monumentalen Wasserbecken immersive, multimediale Ausstellungen. Die „Bassins des Lumières“ gehören schon jetzt zweifellos zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Standort am ehemaligen Hafen- und Industriegebiet trägt zur Transformation von Bordeaux bei, wo solche historischen Bunkeranlagen und Industrieflächen in urbane und kulturelle Räume umgewandelt wurden. Die ehemaligen Lagerhallen entlang des Hafenbeckens beheimaten jetzt zahlreiche Restaurants sowie Markthallen mit lokalen Erzeugern wie Trüffelmacher, Austernbars, Bio- und Feinkostanbieter. Die Hallen dienen auch als Veranstaltungsort für Kochworkshops, Weinverkostungen oder Musikkonzerte.

Was ist das für ein Kunstwerk am Hafen von Bordeaux?

Ein weiteres besonders futuristisches Kunstwerk steht für den modernen Wandel im Hafengebiet Bassin à Flot: Beim „Vaisseau Spatial“ (Raumschiff) könnte man als Besucher tatsächlich glauben, ein Raumschiff oder vielmehr eine „Untertasse“, sei hier gestrandet. Die Skulptur der britischen Künstlerin Suzanne Treister hat einen Durchmesser von 17 Metern und symbolisiert die Verwandlung der Vergangenheit in die Zukunft. Die Stadt auf ihre 2000 Jahre alte Weingeschichte zu reduzieren, würde ihr also nicht gerecht. Vielmehr treffen in Bordeaux Vergangenheit und Gegenwart mit einer Prise Zukunft auf beeindruckende Weise aufeinander.

Anreise: Mit dem Zug über Paris nach Bordeaux. Mit dem Flugzeug geht es ab München mit Lufthansa oder Air France in knapp zwei Stunden nach Bordeaux.

Übernachten: Klein und behaglich wohnt es sich mitten in der Altstadt im „Maison du Lierre“, 57 Rue Huguerie, DZ 120 Euro/Nacht, www.hotel-maisondulierre-bordeaux.com. Modern und futuristisch hingegen im 4-Sterne-Designhotel Seeko’o direkt am Ufer und unweit des Cité du Vin. Viele der Zimmer bieten einen Ausblick auf den Fluss und die Brücken. DZ ab 185 Euro/Nacht, www.seekoo-hotel.com.

Aktivitäten: Das Château du Grand Bos von Lou Rochet befindet sich rund 45 Minuten von Bordeaux entfernt, Lieu-dit Grand Bos, Castres-Gironde, www.vin-grand-bos.com. Das Cité du Vin ist mit der Trambahn B gut erreichbar, Esplanade de Pontac. Der Eintritt kostet 22 €, darin sind die Dauerausstellung sowie ein Glas Wein auf der Aussichtsterrasse enthalten. Les Bassins des Lumières sind zu Fuß vom Cité du Vin in rund 20 Minuten zu erreichen. Tickets ab 16 Euro online zu kaufen unter www.bassins-lumieres.com. Im CityPass ist die Ausstellung inklusive.

Essen und Trinken: Die „Wein-Tasting-Tour“ auf dem Boot mit La Garonnaise kostet zwischen 60 und 120 Euro/Person (ab 4 Personen), www.la-garonnaise.com. Im „Inima“ kocht die Moldawierin Oxama fast auf Sterneniveau. In ihrer kleinen Küche zaubert sie eine Mischung aus Großmutters Gerichte und französischer Kochkunst à la Ducasse. 48 Rue du Palais Gallien, Altstadt, www.inimarestaurant.com. Wer unbekümmert ganz viele Weinsorten probieren möchte, der findet in der „L’Ampélo Wine Bar“ einen Automaten, der mit vielen Flaschen bestückt ist, an dem man sich selbst mit einer Karte bedient. 3 Rue Gobineau.

Weitere Infos: www.bordeaux-tourisme.com