Diese acht neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

eine komplett neue Schiffsklasse. Die Mein Schiff Relax wird also kein vierter Zwilling der aktuellen Bauart, sondern komplett neu geplant. Und das macht es für die Fans besonders interessant. Als erste der Flotte wird die Mein Schiff Relax mit Flüssiggas (LNG) fahren können und noch mehr Balkonkabinen haben als ihre Vorgänger, davon auch erstmals solche für Singles. Hingucker wird aber der riesige Sonnenschirm über den beiden obersten Decks sein. Dieses Halbschattendach soll Wellness mit Meerblick ohne Angst vor Sonnenbrand bieten. Auf einem der Außendecks gibt es obendrein eine klassische Fass-Sauna. Und die neue Klasse wird auch ein gutes Stück größer: Knapp 4000 Passagiere passen auf die Mein Schiff Relax. Die Jungfernreise soll am 16. März 2025 starten. Offiziell getauft wird das Schiff dann am 9. April in Malaga von Musikstar Robbie Williams, danach geht es auf Törns um die Kanarischen Inseln, durchs Mittelmeer und nach Westeuropa. Gästezahl: bis zu 4000.

April: MSC World America

Die schweizerisch-italienische Reederei MSC hat Großes vor: Am 9. April 2025 geht ihr neues Flaggschiff in Miami an den Start. Die MSC World America bietet Platz für beeindruckende 6800 Passagiere. Die Schwester der 2023 gebauten MSC World Europa kann mit LNG betrieben werden und wird in der ersten Saison ausschließlich auf einwöchigen Karibik-Trips eingesetzt. Top-Attraktion ist die Überwasserschaukel „Cliffhanger“: 50 Meter über dem Meeresspiegel schaukeln Passagiere damit über die Reling und Bordwand hinaus. Daneben soll es eine korkenzieherförmige Wasserrutsche über elf Decks, einen Aquapark, ein sehr großes Theater und diverse Pop-up-Shows geben. Besonderen Wert legte MSC bei der World America auf die kulinarische Auswahl an Bord. So wird es erstmals überhaupt auf hoher See ein Restaurant der Eataly-Gruppe geben. Dort sollen die Klassiker der italienischen Küche live vor den Augen der Restaurantbesucher in einer offenen Schauküche zubereitet werden. Eine weitere Besonderheit wird das erweiterte Yacht-Club-Konzept sein - so nennt MSC seine First Class, die ein „Schiff-im-Schiff“-Erlebnis bieten und damit den Gästen mehr Privatsphäre und Exklusivität bieten will. Gästezahl: maximal 6800.