Die Villa Borgo Duino ist ein entspanntes Refugium an der Adria

Gibt es das? Die Adria ruhig, wenig überlaufen, ein wenig verträumt? Wer die Strandbäder von Bibione, Lignano und Grado hinter sich lässt und weiter fährt in Richtung Duino lernt das beliebte Meer von einer ganz anderen Seite kennen. Die Adria hat eine Steilküste? Man spaziert zum kleinen Hafen und klettert einfach ins Meer?

Duino ist ein unaufgeregter Ort an der Adria

Duino ist ein unscheinbarer Ort direkt an der Adria. Und wäre nicht sein Schloss berühmt, weil der Dichter Rilke dort einst wohnte, würden wahrscheinlich noch weniger Menschen kommen. Das Schloss hat man auch im Blick, wenn man in der Villa Borgo Duino am Pool liegt. Das kleine Hotel wird von Nicholas und Tommaso betrieben, die hier ein entspanntes Refugium geschaffen haben. Jedes der sechs Zimmer ist auf andere Art gestaltet, jedes aber ausgesprochen geschmackvoll und mit vielen schönen Details.

Die Villa Borgo Duino ist ein entspanntes Bed & Breakfast. Foto: Hotel

Der Service in der Villa Borgo Duino ist nett und unaufgeregt

Leben und Leben lassen, so die Devise des unaufgeregten Service. Tommaso reserviert Tische für seine Gäste in den umliegenden Restaurants, die beiden sind immer erreichbar, sollte das Eingangstor nicht funktionieren, aber ansonsten gibt es eine Strichliste und man holt sich selbst den Wein oder das Tonic aus dem Kühlschrank, drückt am Nachmittag selbst auf den Knopf der Kaffeemaschine. Und wenn von der Crostata oder der Tortilla vom Frühstücksbuffet noch etwas übrig sein sollte, stellen es Nicholas und Tommaso einfach auf den Tresen. Greift zu …

Info: Villa Borgo Duino, loc Duino 75 z1, 34011 Duino Aurisina TS, Italien, Tel. +39 345 856 2602, info@villaborgoduino.it, www.villaborgoduino.it, DZ ab 135 Euro.