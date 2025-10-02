Eine Bergtour im Herbst im Tannheimer Tal: Vom Füssener Jöchl zur großen Schlicke

Man kann natürlich auf das Füssener Jöchl hinauf laufen - oder es sich bequemer machen und in die Achter-Gondel einsteigen. Man kommt ja schließlich wegen des Panoramas. Die Tour zur Großen Schlicke ist mittelschwer - trittsicher sollte man also schon sein. Besonders wenn es geregnet hat, sind die felsigen Stellen etwas glitschiger. Wer nicht in Gipfellaune ist, kann die Runde zur Füssener Hütte angehen. Aber der Reihe nach.

Die zerklüfteten Gipfel des Tannheimer Tal sind sehenswert

Also hinauf zum Füssener Jöchl. Der Weg zur Großen Schlicke führt unterhalb der Läuferspitze vorbei. Auf mehreren schmalen Wegen geht es in Richtung eines kleinen Grates. Die Große Schlicke sieht man von hier aus schon - von ihrer wilden, schroffen Nordseite, später wird man sich von der anderen Seite Serpentine für Serpentine über den Grashang nach oben schrauben.

Icon vergrößern Auf dem Weg zur Großen Schlicke. Foto: Doris Wegner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Weg zur Großen Schlicke. Foto: Doris Wegner

Oben am kleinen Raintaler Joch ist die erste schöne Gelegenheit, durchzuschnaufen. Zu spektakulär ist die Aussicht auf die zerklüfteten Tannheimer Gipfel, um einfach weiterzugehen. Der Weg führt dann nach links weiter auf einem schmalen, bald von Latschen gesäumten Pfad, der den Wanderinnen und Wanderern immer mal wieder kleinere Kraxelaufgaben stellt. Stöcke sind also durchaus von Vorteil, um die zum Teil großen Tritte besser zu meistern. Leicht bergab geht es zunächst unterhalb des Hahnenkopfes vorbei und dann stetig leicht bergauf in Richtung Vilser Scharte. Kurz danach führen die gerölligen Serpentinen hinauf zur Großen Schlicke.

Bei der Füssener Hütten gibt es einen alpinen Garten

Der Lohn oben auf 2059 Metern am Gipfelkreuz: eine fantastische 360-Grad-Aussicht. Auf der einen Seite das Allgäu mit seinen Seen und dem in der Ferne ganz kleinen Schloss Neuschwanstein auf der anderen Seite die Gipfel des Tannheimer Tals. Hier könnte man ewig sitzen und nur den Blick schweifen lassen.

Wer sich den Gipfel sparen will, hat kurz vor dem Aufstieg die Möglichkeit, nach rechts den schmalen Weg in Richtung Füssener Hütte und Otto-Mayr-Hütte abzusteigen. Schritt für Schritt wird es wieder sanfter. Erst Grashänge, dann Latschen und schließlich geht es in den Wald hinein. An der Füssener Hütte sollte man in jedem Fall einen Blick in den Alpengarten werfen, der von der Alpenvereinssektion Augsburg gepflegt wird. Die Hütte geht am 12. Oktober 2025 in die Winterpause. Hinter dem Haus führt der markierte Weg weiter zurück in Richtung Füssener Jöchl. Und wer Glück hat, sieht vielleicht ein paar Gämsen, bevor er wieder auf den Panoramaweg in Richtung Füssener Jöchl einbiegt.

Praktische Tipps für die Tour zur Großen Schlicke

Anfahrt: Auf der Autobahn A7 bei der Ausfahrt „Oy-Mittelberg“ auf der B310 Richtung Wertach und nach Oberjoch. Dort der Ausschilderung „Tannheimer Tal“ B199 folgen, Ausfahrt Grän, Richtung Füssener Jöchle Bergbahn.

Füssener Jöchle Bahn: Berg- und Talfahrt für Erwachsene 29 Euro, für Jugendliche und Studenten 24 Euro, für Kinder 15 Euro. An der Bergstation kann man in die Sonnenalm einkehren.

Die Tour: Für die Tour zur Großen Schlicke und zurück sollte man laut Tourismus Tannheim auf dem Panoramaweg etwa vier Stunden reine Gehzeit einplanen. Wer die Runde über die Hütten erweitert, sollte den ganzen Tag einplanen. Spätestens ab 12. Oktober 2025 gibt es dort allerdings keine Einkehrmöglichkeit mehr. https://www.fuessener-huette.at, https://www.ottomayrhuette.com/

Info: Tourismusverband Tannheim, Tel.+43 5675 6220-0, Email: info@tannheimertal.com