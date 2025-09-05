Die neun besten Tipps: So planen Sie Ihre Reise mit künstlicher Intelligenz

Der nächste Urlaub soll gebucht werden, aber es fehlt noch an Ideen? Genau hier kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel: Dank moderner KI-Helfer wird die Reiseplanung heute zum Kinderspiel. KI kann Routen für Roadtrips entwerfen, passende Unterkünfte finden und Sehenswürdigkeiten entsprechend persönlicher Vorlieben empfehlen. Aber auch die besten Werkzeuge funktionieren nur so gut, wie sie von ihren Benutzern eingesetzt werden. Hier sind die neun besten Tipps, wie KI wirklich die Reiseplanung erleichtert und keinen neuen Reiseärger verursacht.

Spezialisierte Reiseplaner nutzen Jeder kennt ChatGPT , Google Gemini und Microsoft Copilot. Die drei Platzhirsche antworten auch brav auf Reisefragen, aber oft sehr allgemein. Wer das Besondere will, der nutzt besser spezielle Reise-Tools auf KI-Basis wie Wonderplan, iplan.ai, Trip Planner AI und AskLayla. Sie unterhalten sich mit ihrem Benutzer, merken sich seine Vorlieben und sein Budget und erstellen auf dieser Basis maßgeschneiderte Reiserouten – zum Teil sogar minutengenau und mit Empfehlungen für Aktivitäten, Restaurants und Unterkünfte. Doch Achtung: Keines dieser KI-Tools ist aus purer Nächstenliebe programmiert worden - am Ende geht es um eine neue Art von Online-Reisebüros, die davon leben, etwas zu verkaufen.

Möglichst präzise Informationen geben Je genauer sie gefragt wird, umso präzisere Antworten kann die KI geben. Hier ist ein Beispiel für eine konkrete Anfrage: „Du bist Experte für Wanderungen auf Korsika. Die Reise startet und endet am Flughafen Ajaccio. Gewandert wird vier Stunden pro Tag. Wir sind zu dritt, reisen vom 20. bis zum 27. September und bevorzugen wenig touristische Gegenden. Wir wollen auf Campingplätzen übernachten. Plane Zwischenstopps zum Lebensmitteleinkauf ein. Das Gesamtbudget pro Person beträgt 600 Euro.“ Die erste Antwort kann dann noch durch Nachfragen verfeinert werden wie: „Baue mehr Stopps zum Baden ein.“

Mehrere KI-Tools für ein umfassendes Bild kombinieren Jede KI hat ihre Stärken: Während zum Beispiel TripIt und Google Trips gut darin sind, Buchungen zu organisieren, liegen die Stärken von Tools wie Wonderplan und iplan.ai darin, detaillierte Tagespläne auszuarbeiten. Trip Planner und Mindtrip sammeln auch aus Social-Media-Kanälen Rezensionen, Übernachtungsangebote und Ausflugstipps , die Ergebnisse sind folglich folgerichtig eher trendig, aber manchmal nicht besonders zuverlässig. KI-Kenner kombinieren deshalb mehrere Anwendungen, um am Ende das Beste aus allen Welten zu bekommen.

Von vornherein auch Alternativen planen Das ist der große Vorteil von KI-Tools: Sie machen alles superschnell. Warum sich also nicht für jeden Tag gleich mehrere Varianten planen lassen, statt den erstbesten Vorschlag zu nehmen? Sonst sieht man in erster Linie die Standardattraktionen aus Instagram und steht mit Hunderten anderen Menschen in der Schlange. Zusätzlich ist der Urlauber mit vorgeplanten Varianten für alle Eventualitäten gerüstet - etwa wenn es am Wandertag regnet. Es geht sogar noch einfacher: Die Voyager-KI des chinesischen App-Giganten Alipay behauptet bereits, Flugverspätungen und schlechtem Wetter von selbst aus dem Weg zu gehen.

Flexibel planen, spontan anpassen Viele KI-Reiseplaner ermöglichen es, die vorgeschlagenen Routen jederzeit zu ändern, Stopps hinzuzufügen oder zu entfernen und den Tagesablauf sogar noch beim Frühstück anzupassen. Diese Flexibilität lässt sich nutzen, um spontan auf Wetter, Stimmung oder neue Entdeckungen zu reagieren. Hilfreich ist es, sich die KI-generierten Reisepläne als PDF oder in einer App herunterzuladen, um auch ohne Internetzugang auf Route, Karten und Empfehlungen zugreifen zu können. In Regionen mit schlechtem Empfang ist das besonders wichtig.

Die Reisepläne mit Mitreisenden teilen Die meisten KI-Apps bieten Funktionen, um die geplanten Routen mit Freunden oder der Familie zu teilen. So lassen sich Trips gemeinsam planen, auch wenn die einzelnen Teilnehmer noch gar nicht am gleichen Ort sind. Bei einigen Tools ist es auch möglich, Kommentare zu hinterlassen und die Reise interaktiv zu gestalten – eine Option, die sich vor allem für Gruppenreisen lohnt.

Die Ergebnisse überprüfen KI-Tools greifen auf viele Datenquellen zu - und nicht alle sind aktuell. Das gilt auch bei der Urlaubsplanung und für die Reiseinformationen, die von der KI ausgegeben werden. Daher ist es wichtig, alle Vorschläge und Ergebnisse kritisch zu prüfen, bevor Entscheidungen getroffen werden, wie eine bestimmte Wanderroute oder gar das Buchen eines Flugtickets oder Hotels. Die Künstliche Intelligenz ersetzt nicht den gesunden Menschenverstand und schon gar nicht die Expertise professioneller Reiseberater. Tipp: Besonders kitzelig sind die Aktualität von Preisen, Verfügbarkeiten und Öffnungszeiten.