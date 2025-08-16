Kalt erwischt: Dieses Semifreddo ist typisch italienisch

Fremde Aromen, neue Genusswelten. Reisen und Speisen - das ist untrennbar miteinander verbunden. In unserer Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir die Zeit mit inspirierenden Rezepten bis zu Ihrer nächsten Reise überbrücken.

Der Sehnsuchtsmoment für Apulien

Wie eine überdimensionierte Krone steht das Castel del Monte auf dem Hügel bei Andria in Apulien. Je nach Lichteinfall scheint das achteckige Kastell in einer anderen zarten Farbe zu leuchten. Wie erhaben das ausschaut … Daran können auch die vielen Besucher nichts ändern. Das Schloss von Friedrich II. ist wegen seines ungewöhnlichen Grundrisses berühmt. Welche Rolle spielte hier die mystische Zahl Acht? Überhaupt weiß man nicht viel über das rätselhafte Schloss aus dem Jahr 1240. War es ein Jagdschloss? Wurde es als wehrhafte Schatzkammer geplant? Innen gibt es nicht viel zu sehen, die Burg wurde nie fertiggestellt. Klüger ist's, schnell in die nächste, schöne Pasticceria von Andria abtauchen.

Icon vergrößern Die perfekte Abkühlung: ein Semifreddo mit Marzipan. Foto: James Ransom Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die perfekte Abkühlung: ein Semifreddo mit Marzipan. Foto: James Ransom

Das Rezept für Marzipan-Semifreddo mit Zitrone und Orange

Die Zutaten für Marzipan-Semifreddo mit Zitrone und Orange (6 bis 8 Portionen): 240 g Sahne, gut gekühlt, 4 Eier (Zimmertemperatur) getrennt, 135 g Zucker, 1⁄4 TL Weinsteinbackpulver, 1⁄8 TL Salz, 155 g Marzipan, 60 ml frisch gepresster Zitronensaft, 2 TL Mandelextrakt, 1 TL Abrieb von 1 Bio-Zitrone, 1 TL Abrieb von einer Bio Orange.

So geht es: Die Sahne in eine große Schüssel geben, mit dem Handrührgerät auf mittlerer Stufe 3 - 4 Minuten lang steif schlagen und dann kalt stellen.

Einen mittelgroßen Topf 4 cm hoch mit Wasser füllen und bei mittlerer Hitze aufsetzen. Eiweiß, 65 g Zucker, Weinsteinbackpulver und Salz in eine große hitzebeständige Schüssel geben und mit dem Handrührgerät auf mittlerer Stufe über dem Wasserbad 3 -4 Minuten aufschlagen, bis eine schaumige Masse entsteht. Die Mischung vom Wasserbad nehmen und etwa acht Minuten weiterschlagen, bis die Eiweißmasse steif und glänzend ist. Die Masse beiseitestellen - den Topf mit dem Wasser auf dem Herd lassen.

In einer hitzebeständigen Schüssel Marzipan, Zitronensaft, Mandelextrakt und den übrigen Zucker mit dem Handrührgerät auf niedrigster Stufe glatt rühren. Die Eigelbe dazugeben und unterrühren. Die Mischung anschließend auf mittlerer Stufe etwa 5 Minuten über dem Wasserbad aufschlagen, bis sie dunkelgelb ist und an Pudding erinnert. Die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die Zabaglione weitere vier Minuten rühren, bis sie Zimmertemperatur erreicht hat.

Zitronen- und Orangenabrieb unterrühren, anschließend vorsichtig die Eiweißmasse und schließlich die geschlagene Sahne unterheben.

Eine Kastenform mit Frischhaltefolie auslegen, dabei etwa 10 cm Folie an den langen Seiten überstehen lassen. Die Semifreddo-Basis in die Form gießen, mit einem Spatel gleichmäßig verteilen, mit der überstehenden Frischhaltefolie abdecken und mindestens fünf Stunden oder besser über Nacht im Tiefkühlfach fest werden lassen.

Das Semifreddo mithilfe der überstehenden Frischhaltefolie aus der Form heben und auf eine Servierplatte stürzen. Die Folie vorsichtig abziehen, das Semifreddo in Scheiben schneiden und servieren.

Übrigens: Das Semifreddo die Mandorle ist typisch für die italienischen Gegenden, die für ihre Mandelbäume bekannt sind, also Apulien und Sizilien.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Eiscreme mal anders: 60 tolle Rezepte mit und ohne Eismaschine, Dorling&Kindersley, 160 Seiten, 16,95 Euro